https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html

Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе

Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе

Обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась, заявил командующий российским воинским... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T19:42

2020-12-13T19:42

2020-12-13T21:22

рустам мурадов

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась, заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Одиннадцатого декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", - сообщил Мурадов.

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589015078.html

нагорный карабах

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рустам мурадов, в мире, нагорный карабах