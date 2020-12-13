https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html
Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе
Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе
Обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась, заявил командующий российским воинским... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T19:42
2020-12-13T19:42
2020-12-13T21:22
рустам мурадов
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_727357dd78831336e7aec0f38b45027d.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась, заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Одиннадцатого декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", - сообщил Мурадов.
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589015078.html
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9e00a0f17db2ab30f8c4c30e6af451a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам мурадов, в мире, нагорный карабах