https://ria.ru/20201212/karabakh-1588889541.html

В Карабахе сообщили о трех раненных при атаке со стороны Азербайджана

В Карабахе сообщили о трех раненных при атаке со стороны Азербайджана

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:55

2020-12-12T10:55

2020-12-12T10:55

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки азербайджанской стороны."Одиннадцатого декабря примерно в 20.40 (19.40 мск) противник предпринял попытку атаки на боевые позиции Армии обороны (Карабаха – ред.), дислоцированные на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки огнестрельные ранения различной степени получили трое резервистов. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В минобороны опровергли распространяемую азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянские силы якобы "устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587110943.html

нагорно-карабахская республика

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире