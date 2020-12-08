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https://ria.ru/20201208/steblov-1588014984.html
Биография Евгения Стеблова
Биография Евгения Стеблова
Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:21
2020-12-08T02:21
справки
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Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.С детства хотел стать актером. Занимался в молодежной студии при Драматическом театре имени К.С. Станиславского вместе с Инной Чуриковой, Никитой Михалковым, Виктором Павловым и другими в то время еще начинающими актерами.Окончив в 1966 году Театральное училище (ныне — институт) имени Щукина, Евгений Стеблов начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола, играл в спектаклях "Похождения зубного врача" по произведению Александра Володина, "До свидания, мальчики" по повести Бориса Балтера, "Судебная хроника" по пьесе Якова Волчека.В 1967-1968 годах служил в Центральном академическом театре Советской (ныне – Российской) армии, был занят в спектакле "Часовщик и курица, или Мастера времени" Ивана Кочерги в постановке Леонида Хейфеца. С 1969 года — актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Затем последовали роли в спектаклях "Миллион за улыбку" по пьесе Анатолия Софронова, "Братья Карамазовы" по Федору Достоевскому, "Правда хорошо, а счастье лучше" по Александру Островскому, "Василий Теркин" по Александру Твардовскому, "Гедда Габлер" по Генрику Ибсену, "Как важно быть серьезным" по Оскару Уайльду, "Двенадцатая ночь, или Все равно что" по Уильяму Шекспиру, "Вишневый сад" и "Чайка" по произведениям Антона Чехова и др. В текущем репертуаре театра Евгений Стеблов занят в спектаклях "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина и "Фома Опискин" по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". В настоящее время занят в спектакле "Не все коту масленица" по пьесе Александра Островского.С 1996 года Евгений Стеблов также играл в "Антрепризе Михаила Козакова". Одной из самых успешных их совместных постановок стала "Возможная встреча" по пьесе Пауля Барца. Созданный с участием Стеблова в 1999 году на основе этого спектакля фильм "Ужин в четыре руки" был удостоен премии ТЭФИ-2000 в номинации "Телевизионный художественный игровой фильм".В театре имени Моссовета Стеблов выступил режиссером-постановщиком спектаклей "Любовь до гроба", "Карнавал", "Пришельцы".В 2004 году на сцене театрального центра СТД "На Страстном" состоялась премьера спектакля Евгения Стеблова, поставленного им совместно с бывшим однокурсником, народным артистом России Виктором Зозулиным по пьесе Джона Мортимера "Адвокат". Стеблов исполнил в этом спектакле главную роль.В 2017 году на сцене Московского театра Et Cetera Евгений Стеблов сыграл одну из главных ролей в спектакле Натальи Тарадиной "Земля Эльзы".Свою кинокарьеру Евгений Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Картина имела успех у зрителей, начинающего актера стали узнавать на улицах. Затем последовали роли в фильмах "Первый троллейбус" (1963), "До свидания, мальчики!" (1964), "Перекличка" (1965), "Урок литературы" (1968), "Вас вызывает Таймыр" (1970), "Егор Булычев и другие" (1971), "Укрощение огня" (1972), "Раба любви" (1975), "По семейным обстоятельствам" (1977), "Пока безумствует мечта" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Пена" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Культпоход в театр" (1982), "Не хочу быть взрослым" (1982), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Каталажка" (1990), "Черный клоун" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998) и др. Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015). В 2019 году сыграл в историческом фильме Василия Ливанова "Медный всадник России".Актер озвучивал анимационные фильмы "Жил-был Саушкин" (1982), "Замок лгунов" (1983), "Контракт" (1985), "Подводные береты" (1991), "Ку! Кин-дза-дза" (2013) и др.Автор повести "Возвращение к ненаписанному" (1983), книг "Не я" (1997) и "Против кого дружите" (1999), статей о театре и кино. Евгений Стеблов занимается преподавательской деятельностью. В 2009 году, будучи профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ), выпустил курс студентов. В 2015 году он открыл курс актерского мастерства в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона.Евгений Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Народный артист России (1993), лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1983). Награжден орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), орденом Дружбы (2017).В 2010 году удостоен памятной Чеховской медали, учрежденной МХТ к 150-летию А.П. Чехова.Около 40 лет супругой Евгения Стеблова была Татьяна Осипова (скончалась в 2010 году), в браке родился сын. Сейчас актер женат вторым браком. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки

Биография Евгения Стеблова

02:21 08.12.2020
 
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкЕвгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации, артист Государственного академического театра имени Моссовета, киноактер
Евгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации, артист Государственного академического театра имени Моссовета, киноактер - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Галина Кмит
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Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.
С детства хотел стать актером. Занимался в молодежной студии при Драматическом театре имени К.С. Станиславского вместе с Инной Чуриковой, Никитой Михалковым, Виктором Павловым и другими в то время еще начинающими актерами.
Окончив в 1966 году Театральное училище (ныне — институт) имени Щукина, Евгений Стеблов начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола, играл в спектаклях "Похождения зубного врача" по произведению Александра Володина, "До свидания, мальчики" по повести Бориса Балтера, "Судебная хроника" по пьесе Якова Волчека.
В 1967-1968 годах служил в Центральном академическом театре Советской (ныне – Российской) армии, был занят в спектакле "Часовщик и курица, или Мастера времени" Ивана Кочерги в постановке Леонида Хейфеца.
С 1969 года — актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Затем последовали роли в спектаклях "Миллион за улыбку" по пьесе Анатолия Софронова, "Братья Карамазовы" по Федору Достоевскому, "Правда хорошо, а счастье лучше" по Александру Островскому, "Василий Теркин" по Александру Твардовскому, "Гедда Габлер" по Генрику Ибсену, "Как важно быть серьезным" по Оскару Уайльду, "Двенадцатая ночь, или Все равно что" по Уильяму Шекспиру, "Вишневый сад" и "Чайка" по произведениям Антона Чехова и др. В текущем репертуаре театра Евгений Стеблов занят в спектаклях "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина и "Фома Опискин" по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". В настоящее время занят в спектакле "Не все коту масленица" по пьесе Александра Островского.
С 1996 года Евгений Стеблов также играл в "Антрепризе Михаила Козакова". Одной из самых успешных их совместных постановок стала "Возможная встреча" по пьесе Пауля Барца. Созданный с участием Стеблова в 1999 году на основе этого спектакля фильм "Ужин в четыре руки" был удостоен премии ТЭФИ-2000 в номинации "Телевизионный художественный игровой фильм".
В театре имени Моссовета Стеблов выступил режиссером-постановщиком спектаклей "Любовь до гроба", "Карнавал", "Пришельцы".
В 2004 году на сцене театрального центра СТД "На Страстном" состоялась премьера спектакля Евгения Стеблова, поставленного им совместно с бывшим однокурсником, народным артистом России Виктором Зозулиным по пьесе Джона Мортимера "Адвокат". Стеблов исполнил в этом спектакле главную роль.
В 2017 году на сцене Московского театра Et Cetera Евгений Стеблов сыграл одну из главных ролей в спектакле Натальи Тарадиной "Земля Эльзы".
Свою кинокарьеру Евгений Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Картина имела успех у зрителей, начинающего актера стали узнавать на улицах. Затем последовали роли в фильмах "Первый троллейбус" (1963), "До свидания, мальчики!" (1964), "Перекличка" (1965), "Урок литературы" (1968), "Вас вызывает Таймыр" (1970), "Егор Булычев и другие" (1971), "Укрощение огня" (1972), "Раба любви" (1975), "По семейным обстоятельствам" (1977), "Пока безумствует мечта" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Пена" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Культпоход в театр" (1982), "Не хочу быть взрослым" (1982), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Каталажка" (1990), "Черный клоун" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998) и др.
Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015).
В 2019 году сыграл в историческом фильме Василия Ливанова "Медный всадник России".
Актер озвучивал анимационные фильмы "Жил-был Саушкин" (1982), "Замок лгунов" (1983), "Контракт" (1985), "Подводные береты" (1991), "Ку! Кин-дза-дза" (2013) и др.
Автор повести "Возвращение к ненаписанному" (1983), книг "Не я" (1997) и "Против кого дружите" (1999), статей о театре и кино.
Евгений Стеблов занимается преподавательской деятельностью. В 2009 году, будучи профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ), выпустил курс студентов. В 2015 году он открыл курс актерского мастерства в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона.
Евгений Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Народный артист России (1993), лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1983).
Награжден орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), орденом Дружбы (2017).
В 2010 году удостоен памятной Чеховской медали, учрежденной МХТ к 150-летию А.П. Чехова.
Около 40 лет супругой Евгения Стеблова была Татьяна Осипова (скончалась в 2010 году), в браке родился сын. Сейчас актер женат вторым браком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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