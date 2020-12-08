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https://ria.ru/20201208/steblov-1588149730.html
Путин и Мишустин поздравили Евгения Стеблова с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили Евгения Стеблова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:58
2020-12-08T13:51
культура
евгений стеблов
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владимир путин
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля.Стеблов отмечает во вторник 75-летие.Президент отметил важность того, что Стеблов и сегодня продолжает трудиться, участвовать в культурной и общественной жизни страны. Также Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.Также актера поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.С 1969 года – актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Свою кинокарьеру Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015).
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евгений стеблов, максим горький, владимир путин, москва

Путин и Мишустин поздравили Евгения Стеблова с юбилеем

09:58 08.12.2020 (обновлено: 13:51 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАктер Евгений Стеблов выступает на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве. 6 февраля 2017
Актер Евгений Стеблов выступает на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве. 6 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Стеблов отмечает во вторник 75-летие.
"Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актёр, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики", - говорится в телеграмме.
Евгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации, артист Государственного академического театра имени Моссовета, киноактер - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
02:21
Биография Евгения Стеблова
Президент отметил важность того, что Стеблов и сегодня продолжает трудиться, участвовать в культурной и общественной жизни страны. Также Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.
Также актера поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Вот уже многие годы вы блистаете в кинематографе и на театральных подмостках, восхищаете своим редким драматическим и комедийным даром, мастерством перевоплощения. Фильмам и спектаклям с вашим участием всегда сопутствует успех, высокие профессиональные оценки, любовь и овации публики", - говорится в телеграмме.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.
С 1969 года – актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Свою кинокарьеру Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015).
 
КультураЕвгений СтебловМаксим ГорькийВладимир ПутинМосква
 
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