https://ria.ru/20201208/steblov-1588149730.html

Путин и Мишустин поздравили Евгения Стеблова с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили Евгения Стеблова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:58

2020-12-08T09:58

2020-12-08T13:51

культура

евгений стеблов

максим горький

владимир путин

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля.Стеблов отмечает во вторник 75-летие.Президент отметил важность того, что Стеблов и сегодня продолжает трудиться, участвовать в культурной и общественной жизни страны. Также Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.Также актера поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.С 1969 года – актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Свою кинокарьеру Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015).

https://ria.ru/20201208/steblov-1588014984.html

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евгений стеблов, максим горький, владимир путин, москва