Путин отметил востребованность таланта Стеблова в педагогике

"Уважаемый Евгений Юрьевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актёрском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности", - говорится в поздравлении.