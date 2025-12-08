Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил востребованность таланта Стеблова в педагогике - РИА Новости, 08.12.2025
18:41 08.12.2025
Путин отметил востребованность таланта Стеблова в педагогике
Путин отметил востребованность таланта Стеблова в педагогике
Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с 80-летием народного артиста России Евгения Стеблова, что его самобытный талант востребован не только на
Путин отметил востребованность таланта Стеблова в педагогике

Путин поздравил Стеблова с 80-летием

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАктер Евгений Стеблов
Актер Евгений Стеблов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Актер Евгений Стеблов. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с 80-летием народного артиста России Евгения Стеблова, что его самобытный талант востребован не только на актерском поприще, но и в педагогике, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Евгений Юрьевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актёрском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности", - говорится в поздравлении.
Также глава государства пожелал Стеблову здоровья, вдохновения и успехов.
Евгений Стеблов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Душа в душу: история любви Евгения Стеблова длиной в сорок лет
22 августа, 19:42
 
КультураРоссияЕвгений СтебловВладимир ПутинОбщество
 
 
