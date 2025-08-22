Почему Евгений Стеблов развелся в 79: последнее обещание умирающей жене
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАктер Евгений Стеблов выступает на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве. 6 февраля 2017
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В 79 лет Евгений Стеблов разорвал брак со второй женой, выполняя обещание, данное умирающей супруге, — но не смог обмануть сердце. После 38 лет счастья с Татьяной Осиповой, которая, рискуя жизнью, подарила ему сына, актер женился вновь — из страха одиночества. Однако Любовь Глебова, хоть и стала верной спутницей на 13 лет, так и не получила главного: его любви.
"Я ни разу не сказал ей "люблю" — не хочу лгать", — признался звезда "Я шагаю по Москве". Почему второй брак распался из-за ревности к умершей? И как сын-монах Фотий унаследовал всё, оставив мачеху без прав на квартиру в центре.
Любовь, потеря и одиночество за кулисами славы
Его лицо знакомо миллионам — обаятельный, интеллигентный, с лёгкой грустью в глазах. Евгений Стеблов, актер, покоривший сердца зрителей ещё в 60-х, прожил жизнь, достойную драматического сценария.
Кадр из кинофильма "Я шагаю по Москве"
За внешним благополучием скрывались потери, предательства судьбы и мучительный выбор между памятью о прошлом и попыткой начать всё заново.
Звёздный путь и единственная любовь
Родившийся в 1945 году, в эпоху, когда страна залечивала раны войны, Женя с детства впитал в себя дух интеллигенции. Его семья — педагоги, инженеры, генералы — дала ему не только образование, но и любовь к искусству.
Отец мастерил для него кукольный театр, мама водила на спектакли, а когда в доме появился первый телевизор, мальчик твердо решил: он будет актером.
Евгений Стеблов
Успех пришел быстро. Роль в "Я шагаю по Москве" сделала его звездой. Казалось, судьба благосклонна: признание, любимая работа, а затем — встреча с Татьяной Осиповой, женщиной, которая стала его судьбой.
Их история началась на дне рождения друга. Посаженные рядом, они разговорились и не заметили, как дружба переросла в нечто большее. Когда он впервые взял её за руку, понял — это навсегда.
Евгений Стеблов
Но счастье далось дорогой ценой. Татьяна с детства страдала пороком сердца, врачи предупреждали: беременность может убить её. Но она рискнула — ради него, ради их общего будущего. Чудом выжив после родов, она подарила ему сына Сергея и посвятила жизнь семье.
Крушение мира
Они прожили вместе почти 40 лет — душа в душу, без ссор, без измен. Татьяна знала наизусть все его роли, поддерживала после страшной аварии, в которой он чудом выжил. Вместе они пришли к вере, крестились, воспитывали сына в любви к искусству.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктриса Ольга Остроумова в роли пани Конти в спектакле "Соло для часов с боем" в постановке Павла Пархоменко в театре Моссовета
Актриса Ольга Остроумова в роли пани Конти в спектакле "Соло для часов с боем" в постановке Павла Пархоменко в театре Моссовета
Но судьба оказалась безжалостна. В 2010 году Татьяна умерла, оставив мужу последний наказ: "Женись снова, ты не сможешь один".
Сергей, их гордость и надежда, после смерти матери ушёл в монастырь. Актерская карьера, которую он строил для родителей, больше не имела смысла.
Евгений остался совершенно один.
Вторая жена: брак по расчету или отчаянная попытка спастись?
Через год траура друзья познакомили его с Любовью Глебовой — женщиной умной, хозяйственной, одинокой. Она не ждала страсти, он — новой любви. Их брак был договором: взаимное уважение, забота, тихий семейный уют.
Первые годы всё шло хорошо. Любовь создавала комфорт, внучки называли его дедушкой, а сын, хоть и отдалился, но не осуждал.
Шиманская и Стеблов в фильме «Культпоход в театр»
Но тень Татьяны витала между ними.
Ревность к мертвой
“Ты всё ещё любишь её?” — однажды спросила Любовь.
“Да. И всегда буду”- ответил он.
Это признание разрушило всё.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЕвгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации, артист Государственного академического театра имени Моссовета, киноактер
Евгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации, артист Государственного академического театра имени Моссовета, киноактер
Глебова не смогла смириться с тем, что в сердце мужа навсегда осталась другая. Ссоры, упрёки, молчаливые укоры — их брак трещал по швам.
В 2024 году Евгений не выдержал. Они разъехались.
Одиночество как приговор
Сегодня 79-летний Стеблов живёт один. Он всё так же выходит на сцену Театра Моссовета, каждое воскресенье звонит сыну-монаху и шепотом разговаривает с портретом Татьяны.
Его история — о том, как любовь может стать проклятием, как память о прошлом убивает будущее.
Он исполнил её последнюю просьбу — женился вновь. Но счастья это не принесло.
Актер Е. Стеблов и Н. Богунова в фильме "До свиданья, мальчики"
Потому что настоящая любовь — только одна. И она умерла вместе с Татьяной.