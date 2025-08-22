Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
Почему Евгений Стеблов развелся в 79: последнее обещание умирающей жене
19:42 22.08.2025
Почему Евгений Стеблов развелся в 79: последнее обещание умирающей жене
Почему Евгений Стеблов развелся в 79: последнее обещание умирающей жене
В 79 лет Евгений Стеблов разорвал брак со второй женой, выполняя обещание, данное умирающей супруге, — но не смог обмануть сердце. После 38 лет счастья с... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В 79 лет Евгений Стеблов разорвал брак со второй женой, выполняя обещание, данное умирающей супруге, — но не смог обмануть сердце. После 38 лет счастья с Татьяной Осиповой, которая, рискуя жизнью, подарила ему сына, актер женился вновь — из страха одиночества. Однако Любовь Глебова, хоть и стала верной спутницей на 13 лет, так и не получила главного: его любви."Я ни разу не сказал ей "люблю" — не хочу лгать", — признался звезда "Я шагаю по Москве". Почему второй брак распался из-за ревности к умершей? И как сын-монах Фотий унаследовал всё, оставив мачеху без прав на квартиру в центре.Любовь, потеря и одиночество за кулисами славыЕго лицо знакомо миллионам — обаятельный, интеллигентный, с лёгкой грустью в глазах. Евгений Стеблов, актер, покоривший сердца зрителей ещё в 60-х, прожил жизнь, достойную драматического сценария.За внешним благополучием скрывались потери, предательства судьбы и мучительный выбор между памятью о прошлом и попыткой начать всё заново.Звёздный путь и единственная любовьРодившийся в 1945 году, в эпоху, когда страна залечивала раны войны, Женя с детства впитал в себя дух интеллигенции. Его семья — педагоги, инженеры, генералы — дала ему не только образование, но и любовь к искусству.Отец мастерил для него кукольный театр, мама водила на спектакли, а когда в доме появился первый телевизор, мальчик твердо решил: он будет актером.Успех пришел быстро. Роль в "Я шагаю по Москве" сделала его звездой. Казалось, судьба благосклонна: признание, любимая работа, а затем — встреча с Татьяной Осиповой, женщиной, которая стала его судьбой.Их история началась на дне рождения друга. Посаженные рядом, они разговорились и не заметили, как дружба переросла в нечто большее. Когда он впервые взял её за руку, понял — это навсегда.Но счастье далось дорогой ценой. Татьяна с детства страдала пороком сердца, врачи предупреждали: беременность может убить её. Но она рискнула — ради него, ради их общего будущего. Чудом выжив после родов, она подарила ему сына Сергея и посвятила жизнь семье.Крушение мираОни прожили вместе почти 40 лет — душа в душу, без ссор, без измен. Татьяна знала наизусть все его роли, поддерживала после страшной аварии, в которой он чудом выжил. Вместе они пришли к вере, крестились, воспитывали сына в любви к искусству.Но судьба оказалась безжалостна. В 2010 году Татьяна умерла, оставив мужу последний наказ: "Женись снова, ты не сможешь один".Сергей, их гордость и надежда, после смерти матери ушёл в монастырь. Актерская карьера, которую он строил для родителей, больше не имела смысла.Евгений остался совершенно один.Вторая жена: брак по расчету или отчаянная попытка спастись?Через год траура друзья познакомили его с Любовью Глебовой — женщиной умной, хозяйственной, одинокой. Она не ждала страсти, он — новой любви. Их брак был договором: взаимное уважение, забота, тихий семейный уют.Первые годы всё шло хорошо. Любовь создавала комфорт, внучки называли его дедушкой, а сын, хоть и отдалился, но не осуждал.Но тень Татьяны витала между ними.Ревность к мертвой“Ты всё ещё любишь её?” — однажды спросила Любовь.“Да. И всегда буду”- ответил он.Это признание разрушило всё.Глебова не смогла смириться с тем, что в сердце мужа навсегда осталась другая. Ссоры, упрёки, молчаливые укоры — их брак трещал по швам.В 2024 году Евгений не выдержал. Они разъехались.Одиночество как приговорСегодня 79-летний Стеблов живёт один. Он всё так же выходит на сцену Театра Моссовета, каждое воскресенье звонит сыну-монаху и шепотом разговаривает с портретом Татьяны.Его история — о том, как любовь может стать проклятием, как память о прошлом убивает будущее.Он исполнил её последнюю просьбу — женился вновь. Но счастья это не принесло.Потому что настоящая любовь — только одна. И она умерла вместе с Татьяной.
Почему Евгений Стеблов развелся в 79: последнее обещание умирающей жене

Актер Евгений Стеблов выступает на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве. 6 февраля 2017
Актер Евгений Стеблов выступает на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве. 6 февраля 2017
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В 79 лет Евгений Стеблов разорвал брак со второй женой, выполняя обещание, данное умирающей супруге, — но не смог обмануть сердце. После 38 лет счастья с Татьяной Осиповой, которая, рискуя жизнью, подарила ему сына, актер женился вновь — из страха одиночества. Однако Любовь Глебова, хоть и стала верной спутницей на 13 лет, так и не получила главного: его любви.
"Я ни разу не сказал ей "люблю" — не хочу лгать", — признался звезда "Я шагаю по Москве". Почему второй брак распался из-за ревности к умершей? И как сын-монах Фотий унаследовал всё, оставив мачеху без прав на квартиру в центре.

Любовь, потеря и одиночество за кулисами славы

Его лицо знакомо миллионам — обаятельный, интеллигентный, с лёгкой грустью в глазах. Евгений Стеблов, актер, покоривший сердца зрителей ещё в 60-х, прожил жизнь, достойную драматического сценария.
За внешним благополучием скрывались потери, предательства судьбы и мучительный выбор между памятью о прошлом и попыткой начать всё заново.

Звёздный путь и единственная любовь

Родившийся в 1945 году, в эпоху, когда страна залечивала раны войны, Женя с детства впитал в себя дух интеллигенции. Его семья — педагоги, инженеры, генералы — дала ему не только образование, но и любовь к искусству.
Отец мастерил для него кукольный театр, мама водила на спектакли, а когда в доме появился первый телевизор, мальчик твердо решил: он будет актером.
Успех пришел быстро. Роль в "Я шагаю по Москве" сделала его звездой. Казалось, судьба благосклонна: признание, любимая работа, а затем — встреча с Татьяной Осиповой, женщиной, которая стала его судьбой.
Их история началась на дне рождения друга. Посаженные рядом, они разговорились и не заметили, как дружба переросла в нечто большее. Когда он впервые взял её за руку, понял — это навсегда.
Но счастье далось дорогой ценой. Татьяна с детства страдала пороком сердца, врачи предупреждали: беременность может убить её. Но она рискнула — ради него, ради их общего будущего. Чудом выжив после родов, она подарила ему сына Сергея и посвятила жизнь семье.

Крушение мира

Они прожили вместе почти 40 лет — душа в душу, без ссор, без измен. Татьяна знала наизусть все его роли, поддерживала после страшной аварии, в которой он чудом выжил. Вместе они пришли к вере, крестились, воспитывали сына в любви к искусству.
Но судьба оказалась безжалостна. В 2010 году Татьяна умерла, оставив мужу последний наказ: "Женись снова, ты не сможешь один".
Сергей, их гордость и надежда, после смерти матери ушёл в монастырь. Актерская карьера, которую он строил для родителей, больше не имела смысла.
Евгений остался совершенно один.
Вторая жена: брак по расчету или отчаянная попытка спастись?

Через год траура друзья познакомили его с Любовью Глебовой — женщиной умной, хозяйственной, одинокой. Она не ждала страсти, он — новой любви. Их брак был договором: взаимное уважение, забота, тихий семейный уют.
Первые годы всё шло хорошо. Любовь создавала комфорт, внучки называли его дедушкой, а сын, хоть и отдалился, но не осуждал.
Но тень Татьяны витала между ними.

Ревность к мертвой

“Ты всё ещё любишь её?” — однажды спросила Любовь.
“Да. И всегда буду”- ответил он.
Это признание разрушило всё.
Глебова не смогла смириться с тем, что в сердце мужа навсегда осталась другая. Ссоры, упрёки, молчаливые укоры — их брак трещал по швам.
В 2024 году Евгений не выдержал. Они разъехались.

Одиночество как приговор

Сегодня 79-летний Стеблов живёт один. Он всё так же выходит на сцену Театра Моссовета, каждое воскресенье звонит сыну-монаху и шепотом разговаривает с портретом Татьяны.
Его история — о том, как любовь может стать проклятием, как память о прошлом убивает будущее.
Он исполнил её последнюю просьбу — женился вновь. Но счастья это не принесло.
Потому что настоящая любовь — только одна. И она умерла вместе с Татьяной.
 
 
 
