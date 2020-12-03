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Шоубиз
https://ria.ru/20201203/urgant-1587463795.html
Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами
Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами
В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий отреагировал на "стихотворную перепалку" Сергея Шнурова и рэпера Басты (Василия Вакуленко). РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:50
2020-12-03T11:54
коронавирус в россии
санкт-петербург
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шнур (сергей шнуров)
иван ургант
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий отреагировал на "стихотворную перепалку" Сергея Шнурова и рэпера Басты (Василия Вакуленко).Иван Ургант напомнил, что недавно музыканты обменялись в соцсетях взаимными оскорблениями после скандального концерта рэпера в Санкт-Петербурге, устроенного в разгар пандемии коронавируса. Ургант также отметил, что может понять и Басту, и Шнурова.Свое выступление Ургант завершил стихотворением, в котором обратился к музыкантам. "Ребята, ругаться не нужно! Грубить, оскорбляться, грубить. Мы будем все жить очень дружно. Ребята, друг с другом давайте дружить", — зачитал стихотворение Ургант и сразу же попросил участников спора ничего ему не отвечать. Однако зрители уверены, что Вакуленко и Шнуров теперь Урганта в покое не оставят. "Сейчас они вдвоем объединятся и напишут вам стихи", "Ответочка прилетит", — считают они.Ранее в соцсетях возмутились видеокадрами с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что поклонники рэпера не соблюдали социальную дистанцию. И хотя в пресс-службе Вакуленко утверждают, что нарушений зафиксировано не было, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение.Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд.
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коронавирус в россии, санкт-петербург, баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров), иван ургант

Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами

11:50 03.12.2020 (обновлено: 11:54 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий отреагировал на "стихотворную перепалку" Сергея Шнурова и рэпера Басты (Василия Вакуленко).
Иван Ургант напомнил, что недавно музыканты обменялись в соцсетях взаимными оскорблениями после скандального концерта рэпера в Санкт-Петербурге, устроенного в разгар пандемии коронавируса.

"Странно, но Сережка назвал Ваську "полицаем", а Васька назвал Сережку "девчонкой с резьбой во всех местах. Я считаю, счет 1:1", — прокомментировал ведущий стихи музыкантов.

Ургант также отметил, что может понять и Басту, и Шнурова.

"Я могу понять Василия, который организовал концерт по всем правилам и законам. Он сделал ровно так, как предписывает законодательство. Все. Ему никто не запрещал. Абсолютно. Соскучился по аудитории. Пришли люди, которые тоже хотели его послушать, и они имели на это полное право. Но с другой стороны, я понимаю Сережу, потому что рифма "полицай — отрицай" придумана, куда ее девать", — считает ведущий.

Свое выступление Ургант завершил стихотворением, в котором обратился к музыкантам.
"Ребята, ругаться не нужно! Грубить, оскорбляться, грубить. Мы будем все жить очень дружно. Ребята, друг с другом давайте дружить", — зачитал стихотворение Ургант и сразу же попросил участников спора ничего ему не отвечать.
Однако зрители уверены, что Вакуленко и Шнуров теперь Урганта в покое не оставят. "Сейчас они вдвоем объединятся и напишут вам стихи", "Ответочка прилетит", — считают они.
Ранее в соцсетях возмутились видеокадрами с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что поклонники рэпера не соблюдали социальную дистанцию. И хотя в пресс-службе Вакуленко утверждают, что нарушений зафиксировано не было, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение.
Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд.
Фотография из Instagram-аккаунта Сергея Шнурова - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 12:42Шоубиз
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