https://ria.ru/20201203/urgant-1587463795.html

Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами

Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами

В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий отреагировал на "стихотворную перепалку" Сергея Шнурова и рэпера Басты (Василия Вакуленко). РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:50

2020-12-03T11:50

2020-12-03T11:54

коронавирус в россии

санкт-петербург

шоубиз

баста (василий вакуленко)

шнур (сергей шнуров)

иван ургант

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий отреагировал на "стихотворную перепалку" Сергея Шнурова и рэпера Басты (Василия Вакуленко).Иван Ургант напомнил, что недавно музыканты обменялись в соцсетях взаимными оскорблениями после скандального концерта рэпера в Санкт-Петербурге, устроенного в разгар пандемии коронавируса. Ургант также отметил, что может понять и Басту, и Шнурова.Свое выступление Ургант завершил стихотворением, в котором обратился к музыкантам. "Ребята, ругаться не нужно! Грубить, оскорбляться, грубить. Мы будем все жить очень дружно. Ребята, друг с другом давайте дружить", — зачитал стихотворение Ургант и сразу же попросил участников спора ничего ему не отвечать. Однако зрители уверены, что Вакуленко и Шнуров теперь Урганта в покое не оставят. "Сейчас они вдвоем объединятся и напишут вам стихи", "Ответочка прилетит", — считают они.Ранее в соцсетях возмутились видеокадрами с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что поклонники рэпера не соблюдали социальную дистанцию. И хотя в пресс-службе Вакуленко утверждают, что нарушений зафиксировано не было, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение.Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд.

https://ria.ru/20201202/shnurov-1587309989.html

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коронавирус в россии, санкт-петербург, баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров), иван ургант