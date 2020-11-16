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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html
Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе
Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе
Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:27
2020-11-16T19:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
армянская апостольская церковь
игорь конашенков
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что по просьбе местных жителей российские военные выставили там наблюдательный пост.Дадиванк — действующий армянский монастырь, основанный в IX веке. Расположен на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться Баку. До этого много лет был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Армянская апостольская церковь ранее сообщала, что комплексу ничего не грозит.В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.
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россия, армянская апостольская церковь, игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе

15:27 16.11.2020 (обновлено: 19:00 16.11.2020)
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе. 16 ноября 2020
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе. 16 ноября 2020
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что по просьбе местных жителей российские военные выставили там наблюдательный пост.

"Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий", — добавил Конашенков.

Дадиванк — действующий армянский монастырь, основанный в IX веке. Расположен на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться Баку. До этого много лет был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Армянская апостольская церковь ранее сообщала, что комплексу ничего не грозит.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:23Ситуация в Нагорном Карабахе
"Уже готовились к уличным боям". Карабах встречает российских миротворцев
В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

Военнослужащие на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырский комплекс Дадиванк.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАрмянская апостольская церковьИгорь КонашенковНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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