Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе
"Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий", — добавил Конашенков.
Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.
Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.
Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.
Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.
До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.
Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.
По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.
По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.
В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.
В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.
Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.
Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.
Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.
Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.
Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.
Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.
Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.
Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.
Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.
Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.
Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.
Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.
До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.
По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.
В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.
Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.
Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.
Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.
Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.
Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.