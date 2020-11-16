https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html

Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе

Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе

Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:27

2020-11-16T15:27

2020-11-16T19:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

армянская апостольская церковь

игорь конашенков

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы решают вопрос о свободном посещении прихожанами монастыря Дадиванк в Закавказье, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что по просьбе местных жителей российские военные выставили там наблюдательный пост.Дадиванк — действующий армянский монастырь, основанный в IX веке. Расположен на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться Баку. До этого много лет был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Армянская апостольская церковь ранее сообщала, что комплексу ничего не грозит.В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армянская апостольская церковь, игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, в мире