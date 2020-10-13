https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

Конфликт в Нагорном Карабахе начал раскручиваться в 1988 году, когда армянское население Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана вышло на улицы с... РИА Новости, 13.10.2020

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инфографика

лачинский коридор

региональные конфликты

нагорный карабах

степанакерт

ссср

азербайджан

армения

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Конфликт в Нагорном Карабахе начал раскручиваться в 1988 году, когда армянское население Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана вышло на улицы с требованием присоединить регион к Армении. Областной совет народных депутатов поддержал митингующих и направил руководству СССР и Азербайджана ходатайства о передаче Карабаха соседней республике. Что за этим последовало, смотрите в инфографике Ria.ru.

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лачинский коридор

нагорный карабах

степанакерт

ссср

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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инфографика, лачинский коридор, региональные конфликты, нагорный карабах, степанакерт, ссср, азербайджан, армения, в мире