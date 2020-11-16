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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев
Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев
Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку, взяли под охрану российские... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:59
2020-11-16T19:01
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Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку, взяли под охрану российские миротворцы, опасность комплексу не грозит. Знаковое место — в фотоленте Ria.ru.
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Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев

18:59 16.11.2020 (обновлено: 19:01 16.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку, взяли под охрану российские миротворцы, опасность комплексу не грозит. Знаковое место — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
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Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
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До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
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Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
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Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
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По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

Военнослужащие на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырский комплекс Дадиванк.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
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