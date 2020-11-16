https://ria.ru/20201116/dadivank-1584879404.html

Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев

Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку, взяли под охрану российские... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:59

2020-11-16T18:59

2020-11-16T19:01

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Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку, взяли под охрану российские миротворцы, опасность комплексу не грозит. Знаковое место — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, нагорный карабах, фото, фото