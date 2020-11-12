https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584260513.html

Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев

Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев

В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:37

2020-11-12T12:37

2020-11-12T13:35

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня в Азербайджане вне зоны конфликта."Что касается заявлений в парламенте (Турции. — Прим. ред.) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", — подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.Во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова тоже заявляла, что турки не имеют отношения к миротворческой операции.При этом в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет участие в "совместной миротворческой миссии".В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались протесты.

азербайджан

армения

нагорный карабах

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-12T12:37 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, в мире