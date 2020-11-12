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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584260513.html
Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев
Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев
В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:37
2020-11-12T13:35
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня в Азербайджане вне зоны конфликта."Что касается заявлений в парламенте (Турции. — Прим. ред.) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", — подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.Во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова тоже заявляла, что турки не имеют отношения к миротворческой операции.При этом в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет участие в "совместной миротворческой миссии".В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались протесты.
азербайджан
армения
нагорный карабах
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, в мире

Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев

12:37 12.11.2020 (обновлено: 13:35 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня в Азербайджане вне зоны конфликта.
"Что касается заявлений в парламенте (Турции. — Прим. ред.) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", — подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.
Во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова тоже заявляла, что турки не имеют отношения к миротворческой операции.
При этом в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет участие в "совместной миротворческой миссии".
В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.
В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались протесты.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровВ мире
 
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