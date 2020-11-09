Азербайджан заявил об уничтожении армянской огневой точки в Карабахе
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.