https://ria.ru/20201109/karabakh-1583708000.html

"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе

"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе остается крайне сложной. Несмотря на попытки организовать перемирие, бои продолжаются, люди массово покидают свои дома... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:17

2020-11-09T13:17

2020-11-09T15:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обстрелы

беженцы

нагорный карабах

фото

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Обстановка в Нагорном Карабахе остается крайне сложной. Несмотря на попытки организовать перемирие, бои продолжаются, люди массово покидают свои дома. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы, беженцы, нагорный карабах, фото, фото