https://ria.ru/20201026/karabakh-1581529605.html

"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан должны были в понедельник прекратить огонь, однако обстановка остается напряженной, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:39

2020-10-26T12:39

2020-10-26T18:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

фото

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Армения и Азербайджан должны были в понедельник прекратить огонь, однако обстановка остается напряженной, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Что происходило в Нагорном Карабахе в последние дни, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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