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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583691473.html
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407, заявила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры страны. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:12
2020-11-09T13:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407, заявила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры страны."Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3326, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, - 504, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригдное для жилья состояние, – 120", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
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60
обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе

10:12 09.11.2020 (обновлено: 13:21 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407, заявила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры страны.
"Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3326, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, - 504, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригдное для жилья состояние, – 120", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

Горящий автомобиль и автомобиль скорой помощи на горной дороге в районе города Карвачар
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

Автомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Урегулировать конфликт пока не удается.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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