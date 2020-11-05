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Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:21
2020-11-05T01:21
андрей тюрин
справки
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Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение.Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, также требовала Россия. Первоначальный обвинительный акт был составлен еще 27 октября 2015 года.Окончательное решение экстрадировать россиянина в США было принято министром юстиции Грузии. Тюрин был экстрадирован 7 сентября 2018 года.С момента экстрадиции россиянин содержится в тюрьме Нижнего Манхэттена. Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones &amp; Co.Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, продолжалась с 2012 года по июль 2015 года. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.Кроме этого, фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.По данным следствия, в списке обвинений также присутствует организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение взыскать с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.В сентябре 2019 года во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов.Приговор Андрею Тюрину должен был быть оглашен 13 февраля 2020 года, однако был несколько раз перенесен: сначала на 19 мая, затем на 21 июля, на 25 сентября 2020 года, а затем на 5 ноября 2020 года. За все эпизоды ему грозит до 97 лет заключения. По информации Bloomberg, обвинение будет требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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андрей тюрин, справки

Дело гражданина России Андрея Тюрина в США

01:21 05.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение.
Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, также требовала Россия. Первоначальный обвинительный акт был составлен еще 27 октября 2015 года.
Окончательное решение экстрадировать россиянина в США было принято министром юстиции Грузии. Тюрин был экстрадирован 7 сентября 2018 года.
С момента экстрадиции россиянин содержится в тюрьме Нижнего Манхэттена. Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.
Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.
Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.
Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, продолжалась с 2012 года по июль 2015 года. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.
Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.
В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.
Кроме этого, фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.
По данным следствия, в списке обвинений также присутствует организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.
8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение взыскать с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.
В сентябре 2019 года во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов.
Приговор Андрею Тюрину должен был быть оглашен 13 февраля 2020 года, однако был несколько раз перенесен: сначала на 19 мая, затем на 21 июля, на 25 сентября 2020 года, а затем на 5 ноября 2020 года. За все эпизоды ему грозит до 97 лет заключения. По информации Bloomberg, обвинение будет требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Андрей ТюринСправки
 
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