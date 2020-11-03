https://ria.ru/20201103/sovfed-1582777035.html

Совфед одобрил новый закон о правительстве

Совфед одобрил новый закон о правительстве

Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:23

2020-11-03T10:23

2020-11-03T11:10

госдума рф

совет федерации рф

правительство рф

политика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись Владимиру Путину.Сейчас исполнительную власть осуществляет кабмин. По новому документу, к процессу присоединятся "другие федеральные органы под общим руководством главы государства".Изменится порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это после утверждения кандидатуры Госдумой (ранее требовалось только согласие депутатов). Если нижняя палата трижды отклонит предложенный вариант, лидер страны назначит главу правительства сам.Поменяется и порядок назначения членов кабмина: силовых министров будет утверждать президент после консультаций с Совфедом, остальных — Госдума по предложению премьера.Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды, но при трехкратном отклонении президент назначит их самостоятельно.Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета: президент может сменить руководителя, сохранив прежнее правительство. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять глава государства.Порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.Совфед также одобрил президентские законы о Конституционном суде, о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета, о назначении генпрокурора и его заместителей и о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ.

https://ria.ru/20200704/1573879639.html

https://ria.ru/20201030/gossovet-1582313208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, совет федерации рф, правительство рф, политика