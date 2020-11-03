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Совфед одобрил новый закон о правительстве
Совфед одобрил новый закон о правительстве
Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:23
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госдума рф
совет федерации рф
правительство рф
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись Владимиру Путину.Сейчас исполнительную власть осуществляет кабмин. По новому документу, к процессу присоединятся "другие федеральные органы под общим руководством главы государства".Изменится порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это после утверждения кандидатуры Госдумой (ранее требовалось только согласие депутатов). Если нижняя палата трижды отклонит предложенный вариант, лидер страны назначит главу правительства сам.Поменяется и порядок назначения членов кабмина: силовых министров будет утверждать президент после консультаций с Совфедом, остальных — Госдума по предложению премьера.Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды, но при трехкратном отклонении президент назначит их самостоятельно.Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета: президент может сменить руководителя, сохранив прежнее правительство. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять глава государства.Порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.Совфед также одобрил президентские законы о Конституционном суде, о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета, о назначении генпрокурора и его заместителей и о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ.
https://ria.ru/20200704/1573879639.html
https://ria.ru/20201030/gossovet-1582313208.html
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госдума рф, совет федерации рф, правительство рф, политика

Совфед одобрил новый закон о правительстве

10:23 03.11.2020 (обновлено: 11:10 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись Владимиру Путину.
Сейчас исполнительную власть осуществляет кабмин. По новому документу, к процессу присоединятся "другие федеральные органы под общим руководством главы государства".
Изменится порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это после утверждения кандидатуры Госдумой (ранее требовалось только согласие депутатов). Если нижняя палата трижды отклонит предложенный вариант, лидер страны назначит главу правительства сам.
Поменяется и порядок назначения членов кабмина: силовых министров будет утверждать президент после консультаций с Совфедом, остальных — Госдума по предложению премьера.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 07:04Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликован обновленный текст Конституции
Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды, но при трехкратном отклонении президент назначит их самостоятельно.
Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета: президент может сменить руководителя, сохранив прежнее правительство. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять глава государства.
Порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.
Совфед также одобрил президентские законы о Конституционном суде, о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета, о назначении генпрокурора и его заместителей и о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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