https://ria.ru/20201103/zakon-1582776436.html

Совфед одобрил закон о Конституционном суде

Совфед одобрил закон о Конституционном суде

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:19

2020-11-03T10:19

2020-11-03T10:26

конституция рф

совет федерации рф

конституционный суд рф

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию.Закон был внесен в парламент президентом.Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и интернете решения Конституционного суда, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.Одобренный сенаторами закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.Согласно закону, КС РФ разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России, в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом наделяется президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.Также в соответствии с Конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.Также КС по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ. Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20201027/gosduma-1581723768.html

https://ria.ru/20201102/sovfed-1582627533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, совет федерации рф, конституционный суд рф, политика