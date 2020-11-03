https://ria.ru/20201103/zakon-1582779646.html
Совфед одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Совфед одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Совет Федерации одобрил во вторник разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:34
2020-11-03T10:34
2020-11-03T10:34
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке".
https://ria.ru/20201103/sovfed-1582777035.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика