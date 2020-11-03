https://ria.ru/20201103/ombudsmen-1582777267.html
Совфед одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета
Совфед одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета
Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:24
2020-11-03T10:24
2020-11-03T10:24
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общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент РФ в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Согласно закону, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20201103/sovfed-1582777035.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество