https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

Эрдоган готовится к религиозной войне с Европой

Европа и Турция схлестнулись не на шутку. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T15:41

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Европа и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> схлестнулись не на шутку.<a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> крайне резко высказался по поводу "европейского фашизма" и даже <a href="https://ria.ru/20201024/erdogan-1581343745.html" target="_blank">порекомендовал</a> своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику". В ответ Париж немедленно <a href="https://ria.ru/20201024/frantsiya-1581376085.html" target="_blank">отозвал посла</a> из Анкары. Берлин, которому также досталось от турецкого президента, пока не отреагировал на его выпады.Причина происходящего — в двух быстро набирающих силу и жестко конфликтующих друг с другом процессах.С одной стороны, европейские власти наконец осознали угрозы, исходящие от радикального исламизма, которому они сами много лет создавали благоприятные условия для развития. В этих странах — причем первую скрипку играет именно Франция — быстро набирает силу борьба с опасным явлением. Можно спорить об осмысленности и эффективности выбранной тактики, но речь действительно идет о довольно жестких по меркам современного западного мира методах.С другой стороны, Реджеп Тайип Эрдоган все громче позиционирует себя на международной арене как защитника и покровителя всех мусульман планеты. Он интерпретирует нынешние действия Европы как войну против ислама как такового.Кризис в европейско-турецких отношениях на этой почве назревал уже достаточно давно, но именно в уходящем октябре ситуация существенно обострилась.В начале месяца Эммануэль Макрон выступил с <a href="https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html" target="_blank">нашумевшей речью</a>, обличавшей "геттоизацию" Франции и "исламистский сепаратизм". Он <a href="https://ria.ru/20201020/erdogan-1580657112.html" target="_blank">заявил</a> о необходимости построения в стране "просвещенного ислама" и представил программу работы в этом направлении. Спустя две недели Европу потрясло зверское убийство французского учителя, продемонстрировавшего ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда — и реакция властей не заставила себя ждать.Готовится депортация 231 предполагаемого экстремиста. Уже <a href="https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20201024-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC" target="_blank">выслана боснийская семья</a>, которая применила насилие к "их дочери и племяннице" за то, что та встречалась с юношей-христианином. Сама девушка, которую родственники обрили и избили, осталась во Франции под опекой соцслужб и по достижении совершеннолетия получит вид на жительство. МВД страны намерено добиться роспуска нескольких мусульманских организаций, причем глава ведомства <a href="https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20201023-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE" target="_blank">Жеральд Дарманен назвал</a> их "врагами Французской Республики".В Германии свои события.В прошлую среду в берлинской мечети Мевляна прямо во время молитвы прошла полицейская спецоперация с участием полутора сотен офицеров. Причем поводом для рейда стали подозрения не в экстремизме, а в мошенничестве — по мнению правоохранителей, три представителя мечети без законных оснований обратились за антикризисной помощью государства в связи с коронавирусом.Еще одним громким инцидентом стал <a href="https://www.dw.com/en/man-denied-german-citizenship-for-refusing-to-shake-womans-hand/a-55311947" target="_blank">отказ суда</a> предоставить немецкое гражданство мусульманину, живущему в Германии почти двадцать лет, из-за того, что на церемонии вручения свидетельства о принятии в гражданство он не пожал руку чиновнице, проводившей мероприятие.Именно по совокупности событий <a href="https://ria.ru/20201024/erdogan-1581347782.html" target="_blank">Эрдоган обвинил</a> Европу в том, что она "открыла фронт против мусульман", и предсказал ее скорый конец. Есть подозрение, что согласится с ним куда большее количество людей, чем хотелось бы Макрону и его коллегам по ЕС.Немалая часть принимаемых ныне Европой мер действительно способны вызвать как минимум недоумение, а как максимум — активное отторжение, причем не только у представителей ислама. Например, масштабный полицейский рейд в мечети во время молитвы кажется несколько избыточной мерой для борьбы с мелким мошенничеством. Ну а про откровенную глупость французской политики, которая через демонстрацию оскорбительных для верующих карикатур всерьез рассчитывает добиться интеграции мусульман, не говорил только ленивый.Но все это можно было бы списать на отдельные неудачные решения и случайные эксцессы.Хуже другое: Европа ныне столкнулась с миной замедленного действия, которую она сама под себя подложила и мощь которой наращивала на протяжении десятилетий.Ведь политика открытых дверей, политической корректности, уважения к чужой идентичности и убеждениям вовсе не была пустыми словами. За ней стояли реальные и очень значительные дела. Европа действительно принимала мигрантов, легализовывала их, финансировала, да еще и нередко возмущенно обличала страны, откуда те, бедняжки, были вынуждены бежать, чтобы спастись от репрессий. И все это — под сладкоречивые заявления о демократии, правах и свободах человека.А теперь внезапно выяснилось, что все, оказывается, совсем не так. Что в семье чеченцев, получивших политическое убежище от страшной России, вырос террорист, отрезавший голову преподавателю. Что еще вчера считавшиеся умеренными и благонадежными силы ныне объявлены властями национальной угрозой. Что Коллектив против исламофобии во Франции — одна из самых известных профильных организаций, получающая государственное финансирование и налоговые льготы, является, в формулировке министра внутренних дел, "врагом Французской Республики".Кстати, все тот же министр <a href="https://ria.ru/20201020/ekstraditsiya-1580746333.html" target="_blank">специально едет</a> в Москву, надеясь договориться о возвращении России бежавших из нее радикалов-исламистов, которых Франция два десятилетия считала борцами за свободу и жертвами Кремля, предоставляя им у себя режим наибольшего благоприятствования.Внятных и содержательных объяснений происходящих изменений у европейских властей просто нет, поскольку таковым было бы признание принципиальной ошибочности всей миграционной и интеграционной политики последних десятилетий и самих ее идеологических основ.Вместо этого имеются неубедительные отговорки и частенько неуклюжие действия, порождающие недоумение и неприятие даже далеких от радикальности мусульман, которым все более обоснованными кажутся обвинения Эрдогана в адрес Европы.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/erdogan-1581351756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/parizh-1581378518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/frantsiya-1581443109.html

sabina kazimova европа не справедлива к мусульманам Нельзя по религии разделить людей. Нужно друг друга уважать 120

Ирина Соловьева макрон сделает так что все мусульмане поднимутся. 116

132

москва

париж

берлин (город)

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"Это откровенная исламофобия": Эрдоган заговорил о религиозной войне в Европе Эрдоган крайне резко высказался по поводу "европейского фашизма" и даже порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику". В ответ Париж немедленно отозвал посла из Анкары. Берлин, которому также досталось от турецкого президента, пока не отреагировал на его выпады. Причина происходящего — в двух быстро набирающих силу и жестко конфликтующих друг с другом процессах. 2020-10-26T08:00 true PT0M54S

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жеральд дарманен, эммануэль макрон, москва, реджеп тайип эрдоган, париж, берлин (город), авторы, в мире