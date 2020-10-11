https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html

Макрон объявляет войну "исламистскому сепаратизму" и французским гетто

Неутомимый президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил на днях новый поход. На этот раз — против "исламистского сепаратизма" в собственной стране. Меры,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:05

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мануэль вальс

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белоруссия

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Неутомимый президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил на днях новый поход. На этот раз — против "исламистского сепаратизма" в собственной стране. Меры, предлагаемые им, повергли в шок либеральное сообщество Европы, которое еще недавно считало молодого французского политика главной своей опорой и надеждой.Пожалуй, за последние месяцы Макрон был наиболее буйным из всех мировых лидеров, проявляя невероятную активность на внешней арене. Он произнес одну из самых длинных <a href="https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/news-and-events/united-nations-general-assembly/unga-s-75th-session/article/emmanuel-macron-speaks-at-un-general-assembly-22-sept-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">речей</a> на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при этом вспомнил о России, о Белоруссии, о Ливии, о Ливане, о Мали, о Турции, о Новой Зеландии. Он забыл упомянуть о проблемах одной-единственной страны в мире — Франции. Складывалось впечатление, что столь глобальному мировому игроку просто недосуг заниматься этим регионом планеты.А проблем-то там накопилось немало. Потому и забавно порой наблюдать, как Макрон выражает солидарность с "мужеством белорусского народа, борющегося за свои права", в то время как французские "Желтые жилеты" готовятся отметить два года своему движению. Неудивительно, что эту "белорусскую грусть" французского лидера откровенно троллят все вокруг — от <a href="https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577859599.html" target="_blank">президента Белоруссии Александра Лукашенко</a> до французской <a href="https://twitter.com/IFissenko/status/1311397733824163840?s=20" target="_blank" rel="nofollow noopener">сатирической прессы</a>.И вот на днях Макрон все-таки внял совету белорусского лидера "заняться внутренними проблемами" и выступил с программной часовой речью по одной из самых животрепещущих проблем Франции, которую сам президент <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wuY7JQjhw9Q" target="_blank" rel="nofollow noopener">окрестил "геттоизацией" страны</a>. Выступая в городке Ле-Мюро (сравнительно небольшое предместье Парижа), Макрон представил грандиозный план борьбы с сепаратизмом.В общем-то, проблема сепаратизма всегда существовала во Франции. И <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/05/corsican-separatists-warn-against-foreigners-buying-homes-take/" target="_blank" rel="nofollow noopener">идея независимости Корсики</a> никуда не делась, и <a href="https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=anthro_res_rpt9" target="_blank" rel="nofollow noopener">идея особого самоуправления Бретани</a> периодически возникает в повестке дня. А на минувших выходных от Франции едва не откололась жемчужина ее заморских территорий — Новая Каледония. Адептам идеи независимости <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/04/world/new-caledonia-independence-referendum-intl/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">не хватило нескольких процентов</a> до осуществления своей мечты — на референдуме за это проголосовало 46,7%. Причем по сравнению с аналогичным опросом 2018 года сепаратисты нарастили свой результат (тогда он составил 43,3%). И при сохранении таких тенденций не исключено, что на следующем референдуме, запланированном уже через два года, число сторонников независимости Новой Каледонии достигнет заветной отметки в 50%. Так что проблема действительно животрепещущая.Но не об этом была речь Макрона (насколько длинная, настолько и пламенная) в Ле-Мюро. Говоря о сепаратизме, он даже не упомянул ни разу указанные регионы. Речь шла о проблемах, символом которых этот городок стал ровно 15 лет назад. Напомним: осенью 2005 года по Франции (в первую очередь по предместьям Парижа, ставшим своеобразными анклавами национальных и расовых меньшинств) <a href="https://reuters.screenocean.com/record/261594" target="_blank" rel="nofollow noopener">прокатилась волна беспорядков</a>.И тогда французское общество "вдруг" открыло для себя <a href="https://ria.ru/20180902/1527540767.html" target="_blank">проблему наличия этих самых национальных "гетто"</a>, о которых раньше не было принято говорить вслух в приличном либеральном обществе. Практически в каждой европейской стране, долгие годы строившей свою политику на привлечении мигрантов и мультикультурализме, возникли схожие проблемы, когда создававшиеся по единому шаблону прилизанные мигрантские городки вскоре превращались в этнические анклавы — в своеобразные государства в государстве, со своими правилами, порядками, верованиями, традициями, зачастую сильно отличавшимися от общепринятых в стране пребывания.Но именно во Франции тогда же начали искать рецепты преодоления созданных самой же властью проблем. Пять лет назад тогдашний премьер-министр страны Мануэль Вальс посетил то же Ле-Мюро, обнаружив там <a href="https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/separatismes-pourquoi-macron-sexprime-depuis-les-mureaux-1251161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"социальный, территориальный и этнический апартеид"</a>. Городок превратили в своеобразную "лабораторию" по обкатке новых схем интеграции мигрантов и их потомков во французское общество. Главной их целью стала секуляризация, интеграция местной мусульманской общины и попытка снизить влияние радикальных имамов, в которых усмотрели чуть ли не главную причину роста исламистских настроений среди местной молодежи.Собственно, итоги этого социального эксперимента Макрон и решил изложить в представленном плане по обузданию "исламистского сепаратизма". По мнению президента, идеологи радикальных исламистских течений в этнических анклавах "создают параллельный порядок", постепенно вытравливая традиционные ценности французского общества.В качестве борьбы с этими "параллельными мирами" Макрон предложил поистине радикальные для современной Европы меры. Например, в анонсированном им законопроекте будет содержаться запрет на домашнее образование. По данным президента, до 50 тысяч детей сейчас учатся вне официальных учебных заведений и чуть ли не каждую неделю <a href="https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes" target="_blank" rel="nofollow noopener">во Франции обнаруживаются</a> "нелегальные школы, которыми зачастую руководят религиозные экстремисты".Одной из самых радикальных мер, которую предложил Макрон и которую уже в штыки приняли многие мусульмане страны, является требование "освободить ислам Франции от иностранного влияния". Попросту говоря, государство намерено запретить иностранных имамов и даже собирается вмешиваться в процесс обучения французских имамов "в соответствии с ценностями Республики".Некоторые мусульмане уже назвали это предложение <a href="https://twitter.com/yasserlouati/status/1311976860880961536?s=20" target="_blank" rel="nofollow noopener">посягательством на секуляризм</a> и подыгрыванием ультраправым. Не мог не вмешаться и еще один мировой лидер, в последнее время конкурирующий с Макроном по масштабу своих глобальных притязаний, — президент Турции Реджеп Эрдоган. Он назвал идею французского коллеги "открытой провокацией" и <a href="https://www.aljazeera.com/news/2020/10/6/erdogan-decries-macrons-plan-against-islamist-separatism" target="_blank" rel="nofollow noopener">обвинил того</a> в посягательстве на свободу религий. И уж само собой, полное замешательство радикальные идеи Макрона вызвали в той среде, которая все еще порой надеется сохранить его как знамя европейского либерализма. А как известно, в последние десятилетия в западных СМИ так уж сложилось, что основным водоразделом между "либералом" и "фашистом" является отношение к вопросу миграции и интеграции расовых меньшинств.Кроме того, завершая <a href="https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-16114-fr.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">свою речь в Ле-Мюро</a>, Макрон совсем уж посягнул на святая святых либерализма, заявив: "Мы не общество индивидов. Мы — нация граждан". В общем-то, это — и постоянный рефрен многочисленных выступлений лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен.Неудивительно, что <a href="https://www.dw.com/en/emmanuel-macrons-plans-to-protect-french-values-alienate-muslims/a-55090098" target="_blank" rel="nofollow noopener">реакция основных СМИ</a> Европы на речь Макрона выдержана в самых негативных тонах. Его план уже назвали попыткой "стигматизации" и "отчуждения" мусульман Франции. В лучшем случае <a href="https://www.politico.eu/article/macron-france-islam-separatism/" target="_blank" rel="nofollow noopener">его называют "щекотливым" и "спорным"</a>. При этом все прекрасно осознают, что данный законопроект, имплементация которого должна начаться к концу следующего года (то есть аккурат под президентские выборы — 2022), — это попытка Макрона лишить своих правых соперников (и в первую очередь ту самую Ле Пен) идеологического фундамента. Неслучайно он в этом году очень <a href="https://ria.ru/20200619/1573126794.html" target="_blank">активно перенимает риторику "патриотов"</a>. Но по мнению основной либеральной прессы Европы, в своих намерениях переманить часть электората "Национального объединения" президент зашел слишком далеко.Правда, набрасываясь на "антисепаратистский" законопроект Макрона, его критики не предлагают иных рецептов выхода из всеми признанного кризиса интеграции этнических и религиозных меньшинств в традиционные общества Старой Европы. Проблема наличия расовых "гетто" в крупных городах Германии, Британии, Швеции, Нидерландов, Бельгии проявляются все с новой и новой силой. <a href="https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994" target="_blank" rel="nofollow noopener">Провал политики мультикультурализма</a> на Европейском континенте не признал на данный момент только ленивый. Но ничего взамен этого либеральная идеология пока не предложила. Поэтому ее недавняя икона активно дрейфует в сторону своих идейных оппонентов, и вскоре все тяжелее будет найти отличия между ними.

https://ria.ru/20200313/1568504477.html

https://ria.ru/20200515/1571506982.html

https://ria.ru/20200305/1568218321.html

https://ria.ru/20200302/1566450214.html

https://ria.ru/20200807/1575499543.html

https://ria.ru/20200914/bezhentsy-1577226390.html

2

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