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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577859599.html
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T23:39
2020-09-28T00:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> посоветовал французскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a> заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии.Так он отреагировал на заявление президента Франции, который утром призвал его добровольно уйти в отставку. Он назвал происходящее в Белоруссии "кризисом власти", которая не может понять "логику демократии". Также французский лидер поддержал протестующих и восхитился их мужеством.Лукашенко заявил, что по логике Макрона, ему самому следовало уйти в отставку еще два года назад, когда начались акции протеста "желтых жилетов". Также он упомянул акции движения BLM и протесты мусульман во Франции. Президент Белоруссии добавил, что Минск готов стать площадкой для проведения переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти. В связи с этим Лукашенко "как опытный политик – незрелому" посоветовал Макрону сфокусироваться на внутренних проблемах Франции."И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — резюмировал он.Ситуация в БелоруссииАкции протеста в различных белорусских городах начались 9 августа после выборов президента, на которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция эти результаты не признала и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, сама экс-кандидат при этом выехала в Литву.В первые дни митинги жестко подавлялись — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но потом методы силовиков изменились. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Митинги проходят уже второй месяц, однако сторонники действующего президента также проводят акции в его поддержку.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.Акции протестаАкции протеста продолжились, в частности, и в эти выходные. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в городах страны задержали около 200 человек.Наиболее масштабный несанкционированный митинг оппозиции прошел в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Там задержали около 140 человек. В <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> силовики применили слезоточивый газ. В пресс-службе областного управления внутренних дел объяснили это тем, что некоторые протестующие "вели себя неадекватно".Также аналогичные меры использовали в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>."В определенных случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ", - рассказал представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

23:39 27.09.2020 (обновлено: 00:19 28.09.2020)
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© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии.
Так он отреагировал на заявление президента Франции, который утром призвал его добровольно уйти в отставку. Он назвал происходящее в Белоруссии "кризисом власти", которая не может понять "логику демократии". Также французский лидер поддержал протестующих и восхитился их мужеством.
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Лукашенко заявил, что по логике Макрона, ему самому следовало уйти в отставку еще два года назад, когда начались акции протеста "желтых жилетов". Также он упомянул акции движения BLM и протесты мусульман во Франции. Президент Белоруссии добавил, что Минск готов стать площадкой для проведения переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти.
В связи с этим Лукашенко "как опытный политик – незрелому" посоветовал Макрону сфокусироваться на внутренних проблемах Франции.
"И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — резюмировал он.

Ситуация в Белоруссии

Акции протеста в различных белорусских городах начались 9 августа после выборов президента, на которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция эти результаты не признала и считает победительницей Светлану Тихановскую, сама экс-кандидат при этом выехала в Литву.
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В первые дни митинги жестко подавлялись — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но потом методы силовиков изменились. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Митинги проходят уже второй месяц, однако сторонники действующего президента также проводят акции в его поддержку.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.

Акции протеста

Акции протеста продолжились, в частности, и в эти выходные. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в городах страны задержали около 200 человек.
Наиболее масштабный несанкционированный митинг оппозиции прошел в Минске. Там задержали около 140 человек. В Гомеле силовики применили слезоточивый газ. В пресс-службе областного управления внутренних дел объяснили это тем, что некоторые протестующие "вели себя неадекватно".
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Также аналогичные меры использовали в Гродно.
"В определенных случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ", - рассказал представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоФранцияБелоруссияВ мире
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