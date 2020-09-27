https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577859599.html

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T23:39

2020-09-27T23:39

2020-09-28T00:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> посоветовал французскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a> заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии.Так он отреагировал на заявление президента Франции, который утром призвал его добровольно уйти в отставку. Он назвал происходящее в Белоруссии "кризисом власти", которая не может понять "логику демократии". Также французский лидер поддержал протестующих и восхитился их мужеством.Лукашенко заявил, что по логике Макрона, ему самому следовало уйти в отставку еще два года назад, когда начались акции протеста "желтых жилетов". Также он упомянул акции движения BLM и протесты мусульман во Франции. Президент Белоруссии добавил, что Минск готов стать площадкой для проведения переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти. В связи с этим Лукашенко "как опытный политик – незрелому" посоветовал Макрону сфокусироваться на внутренних проблемах Франции."И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — резюмировал он.Ситуация в БелоруссииАкции протеста в различных белорусских городах начались 9 августа после выборов президента, на которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция эти результаты не признала и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, сама экс-кандидат при этом выехала в Литву.В первые дни митинги жестко подавлялись — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но потом методы силовиков изменились. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Митинги проходят уже второй месяц, однако сторонники действующего президента также проводят акции в его поддержку.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.Акции протестаАкции протеста продолжились, в частности, и в эти выходные. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в городах страны задержали около 200 человек.Наиболее масштабный несанкционированный митинг оппозиции прошел в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Там задержали около 140 человек. В <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> силовики применили слезоточивый газ. В пресс-службе областного управления внутренних дел объяснили это тем, что некоторые протестующие "вели себя неадекватно".Также аналогичные меры использовали в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>."В определенных случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ", - рассказал представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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франция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире