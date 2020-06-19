Во французскую предвыборную кампанию вступает генерал Де Голль

И тем не менее заявление об отсутствии серьезной конкуренции имеет основания. Судя по последним президентским рейтингам, если бы выборы состоялись сейчас, во второй тур снова (как и в 2017 году) вышли бы Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, получив примерно по 30% голосов. Пожалуй, никто из системных политиков даже не может приблизиться к такому. А во втором туре уже традиционно для Франции все левые и центристы объединятся против "ультраправой угрозы", благодаря чему Макрон вновь легко победит.