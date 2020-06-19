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Во французскую предвыборную кампанию вступает генерал Де Голль
Президент Франции Макрон совершает важный — с точки зрения предвыборной стратегии — визит в Лондон. К этому вояжу он готовился долго, буквально выбивая согласие РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573126524_0:162:3072:1890_1400x0_80_0_0_28cc56f6669050eb0876b0c1e8544159.jpg
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РИА Новости
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353
60
авторы

Во французскую предвыборную кампанию вступает генерал Де Голль

08:00 19.06.2020
8417
© REUTERS / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Ludovic Marin
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Президент Франции Макрон совершает важный — с точки зрения предвыборной стратегии — визит в Лондон. К этому вояжу он готовился долго, буквально выбивая согласие на него у англичан, несмотря на продолжающиеся карантинные ограничения. И в итоге добился встречи с представителями королевской семьи и премьер-министром Борисом Джонсоном, хотя те до сих пор старательно избегали очных контактов с внешним миром.
Казалось бы, при чем здесь предвыборная стратегия, если очередные выборы во Франции через два года? Однако и ранее циркулировавшие слухи о возможности досрочных президентских выборов получили подтверждение на прошлой неделе, когда газета Le Figaro со ссылкой на свои источники опубликовала сообщение о видеоконференции Макрона с основными донорами своей предыдущей кампании. Якобы Макрон подчеркнул в ходе онлайн-беседы, что готов взять на себя риск и подать заявление об отставке ради досрочных выборов. Если верить газетчикам, обосновал он это тем, что в данный момент у него нет серьезных конкурентов.
На первый взгляд, это выглядит довольно смело, учитывая, мягко говоря, не самый большой уровень одобрения деятельности французского президента. На пике акций "желтых жилетов" его рейтинг колебался в районе 20%. В начале года дошел чуть ли не до 40%, а после карантинных мероприятий снова резко опустился. Согласно опросу компании YouGov, сейчас 64% избирателей не одобряют Макрона. Показатели — одни из худших в Европе и стремительно падают.
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И тем не менее заявление об отсутствии серьезной конкуренции имеет основания. Судя по последним президентским рейтингам, если бы выборы состоялись сейчас, во второй тур снова (как и в 2017 году) вышли бы Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, получив примерно по 30% голосов. Пожалуй, никто из системных политиков даже не может приблизиться к такому. А во втором туре уже традиционно для Франции все левые и центристы объединятся против "ультраправой угрозы", благодаря чему Макрон вновь легко победит.
Надо заметить, что Елисейский дворец в конечном итоге опроверг планы досрочных выборов. Но как-то неуверенно. Сначала вообще заявили, что ничего нельзя исключать. И лишь затем опровергли сам факт упомянутой видеоконференции. Это лишь подстегнуло слухи.
Макрон особо и не скрывает, что видит конкурента только в Ле Пен, а потому старается активно действовать на перетягивание умеренного правого электората. Год назад он шокировал либеральную и левацкую публику, использовав в тезисах столь нелюбимый ею термин "патриотизм", чьим правообладателем доселе считалось исключительно "Национальное объединение" Ле Пен.
А сейчас он самым активным образом, несмотря на карантины, эксплуатирует имя генерала Шарля Де Голля — кумира республиканцев и правых Франции. В среду, 17 мая, Макрон выступил с пафосной речью на месте битвы при Монкорне, где в 1940 году танковая дивизия Де Голля оказала хоть какое-то сопротивление наступавшим немцам. Уже тогда представители республиканцев выказали раздражение тем, что президент внезапно открыл для себя фигуру Де Голля, при этом приписав тому идеи "европейского суверенитета", прямо противоположные патриотическим взглядам генерала.
Визит в Британию, которого так настойчиво добивался Макрон, также напрямую связан с Де Голлем. Даже в разгар пандемии, когда были еще неясны сроки ослабления карантина в обеих странах, президент Франции категорически отказался рассматривать вопрос об отмене визита или перевода его в режим видеоконференции. Дело в том, что 18 июня отмечается 80-летие знаменитой речи Де Голля на британском радио, когда тот призвал французов к борьбе с немецкой оккупацией.
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Макрон намерен тоже обратиться к французам из Лондона. Причем, как видим, готов добиваться этого любой ценой.
Да и в своем последнем обращении к нации, зачитанном в минувшее воскресенье, президент Франции также призвал к "объединению вокруг республиканского патриотизма". Явно имея в виду электорат Ле Пен, Макрон торжественно пообещал (прозрачно намекая на тотальное помешательство вокруг свержений монументов в США и Британии), что Франция не станет "переписывать историю" и не будет ломать исторические памятники.
Правда, вслед за патриотической речью Макрона во Франции зафиксировали несколько случаев надругательства над статуями генерала Де Голля. Из чего можно предположить, что призыв к единению вокруг исторического прошлого услышали далеко не все.
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Конечно, не факт, что нетрадиционные для французских либералов заигрывания с патриотически настроенным электоратом обязательно закончатся досрочными выборами. Но Макрон явно прощупывает почву. В беседах с близкими друзьями он не скрывает, что больше опасается не нынешних мейнстримных политиков, среди которых у него пока нет конкурентов, а появления к 2022 году соперника из несистемной оппозиции.
Один из таких уже прямо говорит о намерении выдвинуться на пост президента к выборам-2022. Это брутальный стендап-комик Жан-Мари Бигар, которого западные СМИ уже сравнивают с Владимиром Зеленским.
Бигар не скрывает, что видит свой электорат среди сторонников "желтых жилетов" и связывает возможность успеха с усилением протестных настроений в обществе. Исследование, проведенное в мае, продемонстрировало, что уже сейчас за комика готовы проголосовать 13% избирателей. На фоне системных политиков это не самый плохой результат.
Нельзя исключать, что Макрон все-таки решится на риск досрочных выборов, дабы не позволить опериться какому-нибудь "французскому Зеленскому" до 2022 года. А значит, он сделает все возможное, чтобы оттянуть голоса единственной на данный момент серьезной соперницы.
Именно поэтому активность Макрона на патриотическом поле, непривычная для европейских либералов, будет усиливаться. Именно поэтому он продолжит активно следовать по стопам генерала Де Голля. Благо его французские сторонники еще не додумались до термина "победобесие", расхожего у российских либералов.
89393114
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