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https://ria.ru/20201024/erdogan-1581347782.html
Эрдоган предсказал конец Европы
"Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:37
2020-10-24T16:58
европа
кайсери
реджеп тайип эрдоган
берлин (город)
в мире
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<strong>АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> "Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> во время выступления в городе <a href="http://ria.ru/location_Kayseri/">Кайсери</a>. Трансляция велась в <u><a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1319960413673500672">Twitter</a></u> главы государства.Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты <a href="https://www.sabah.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sabah</a>, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.По словам турецкого лидера, подобные "нападки на права мусульман" — граждан Европы — свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу"."Если они (страны Европы. — Прим. ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил Эрдоган.Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэлю Макрону</a> после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201017/makron-1580181030.html
Европа как цивилизация, кончилась. Просто население потребителей. Всё!!!!!!!!
222
Это было очевидно с первыми массовыми потоками беженцев
209
206
европа
кайсери
берлин (город)
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европа, кайсери, реджеп тайип эрдоган, берлин (город), в мире

Эрдоган предсказал конец Европы

16:37 24.10.2020 (обновлено: 16:58 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. "Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери. Трансляция велась в Twitter главы государства.
Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты Sabah, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.
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По словам турецкого лидера, подобные "нападки на права мусульман" — граждан Европы — свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".
"Если они (страны Европы. — Прим. ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил Эрдоган.
Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".
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ЕвропаКайсериРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
 
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