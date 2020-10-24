https://ria.ru/20201024/erdogan-1581347782.html

Эрдоган предсказал конец Европы

"Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:37

2020-10-24T16:37

2020-10-24T16:58

европа

кайсери

реджеп тайип эрдоган

берлин (город)

в мире

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<strong>АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> "Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> во время выступления в городе <a href="http://ria.ru/location_Kayseri/">Кайсери</a>. Трансляция велась в <u><a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1319960413673500672">Twitter</a></u> главы государства.Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты <a href="https://www.sabah.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sabah</a>, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.По словам турецкого лидера, подобные "нападки на права мусульман" — граждан Европы — свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу"."Если они (страны Европы. — Прим. ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил Эрдоган.Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэлю Макрону</a> после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201017/makron-1580181030.html

Арсений Новиков Европа как цивилизация, кончилась. Просто население потребителей. Всё!!!!!!!! 222

Frontosa Это было очевидно с первыми массовыми потоками беженцев 209

206

европа

кайсери

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, кайсери, реджеп тайип эрдоган, берлин (город), в мире