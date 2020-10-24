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https://ria.ru/20201024/frantsiya-1581376085.html
Франция отозвала посла из Анкары
Франция отозвала посла из Анкары после слов президента Турции Тайипа Эрдогана, посоветовавшего своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику",... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:41
2020-10-24T22:32
эммануэль макрон
франция
реджеп тайип эрдоган
париж
анкара
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> отозвала посла из Анкары после слов президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a>, посоветовавшего своему французскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэлю Макрону</a> "лечить психику", передает агентство <a href="https://www.afp.com/">Франс Пресс</a> со ссылкой на Елисейский дворец.В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Комментируя выступление Макрона, турецкий лидер заявил, что президент Франции "потерял контроль над разумом"."Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления", — цитирует Франс Пресс администрацию французского лидера.Как отметил собеседник агентства, посол должен встретиться с Макроном, чтобы обсудить эту ситуацию.В Елисейском дворце также заявили об "отсутствии сообщений о соболезновании и поддержке от президента Турции" после жестокого убийства учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>.Как заметил представитель французской администрации, в последнее время Эрдоган делал "оскорбительные заявления", в частности "призывал к бойкоту французской продукции".Под Парижем 16 октября обезглавили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках учитель демонстрировал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации французской антитеррористической прокуратуры, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201024/erdogan-1581347782.html
https://ria.ru/20201020/erdogan-1580657112.html
В Германии одни слабаки сейчас, даже за себя постоять не могут. Здесь в армии и в полицие больше иностранцев чем немцев. А в полиции половина девки. Смешно иногда.
98
Это хорошо что он нашелся , главное чтоб голову не отрезали консенсусу этому исламисты эрдогана
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франция
париж
анкара
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эммануэль макрон, франция, реджеп тайип эрдоган, париж, анкара, в мире

Франция отозвала посла из Анкары

20:41 24.10.2020 (обновлено: 22:32 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Франция отозвала посла из Анкары после слов президента Турции Тайипа Эрдогана, посоветовавшего своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Комментируя выступление Макрона, турецкий лидер заявил, что президент Франции "потерял контроль над разумом".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления", — цитирует Франс Пресс администрацию французского лидера.
Как отметил собеседник агентства, посол должен встретиться с Макроном, чтобы обсудить эту ситуацию.
В Елисейском дворце также заявили об "отсутствии сообщений о соболезновании и поддержке от президента Турции" после жестокого убийства учителя под Парижем.
Как заметил представитель французской администрации, в последнее время Эрдоган делал "оскорбительные заявления", в частности "призывал к бойкоту французской продукции".
Под Парижем 16 октября обезглавили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках учитель демонстрировал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации французской антитеррористической прокуратуры, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет. Возбуждено уголовное дело.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:53Религия и мировоззрение
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