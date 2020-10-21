https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html

Красные приливы Камчатки. Когда цветение моря губит все живое

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали ученые из МГУ и РАН. Версия техногенного загрязнения не... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:08

риа наука

биология

земля - риа наука

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

экология

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.</strong> Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали ученые из МГУ и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Версия техногенного загрязнения не подтвердилась. По мнению специалистов, во всем виновато цветение микроводорослей в океане из-за аномально теплой воды. Об этом природном феномене — в материале РИА Новости.Что обнаружили ученые на КамчаткеВ конце сентября поступили первые сообщения о том, что на Халактырском пляже на восточном побережье Камчатки нашли множество мертвых морских животных. Местные серферы заметили, что цвет воды изменился, а у них самих опухли глаза и появилось раздражение на коже. Чтобы установить причину экологической катастрофы, специалисты из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ имени М. В. Ломоносова</a> и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева РАН обследовали реки и ручьи, впадающие в Авачинский залив, а затем и все побережье к северу от Авачинской губы. На первом этапе проверили все возможные варианты техногенного заражения — сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона, утечку ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Но ничего не обнаружили."Однозначно установлено — в последнее время не было значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, — приведены в пресс-релизе МГУ слова одного из участников исследования, доцента кафедры гидрологии суши географического факультета Сергея Чалова. — Отсутствуют и следы воздействий на русловую сеть с военных объектов: 90-го авиационного полигона, учебно-тактического поля Мокрый песок. Козельское захоронение ядохимикатов стабильно, никаких путей проникновения отравляющих соединений на прилегающие территории и в водные объекты нет".Ученые пришли к выводу: причина массовой гибели морских животных — кислородное голодание из-за так называемых красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины.По предварительным данным, их цветение продолжалось с начала сентября по начало октября и достигло пика 25-30 сентября 2020 года. В итоге на глубинах от пяти до 15 метров резко снизился уровень кислорода."Средние температуры воды в Авачинском заливе <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> в сентябре на несколько градусов превышали норму. Из-за этого водоросли, типичные для южных широт Тихого океана, распространились к северу", — отметил Сергей Чалов.Ядовитые микроводорослиКрасные приливы — общее название активного размножения фитопланктона: микроорганизмов, живущих в толще морской воды, таких как динофлагелляты, цианобактерии или диатомовые водоросли. Всплески их численности <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10295-003-0074-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">возникают</a> на фоне повышенной температуры, когда глубинные течения, шторма или поверхностные потоки с суши приносят большое количество питательных веществ.Термин "красные приливы" впервые применили в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в конце XVIII века для обозначения эпизодов цветения динофлагелляты Karenia brevis в водах <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканского залива</a> — прибрежные волны окрашивались тогда в красный цвет. Но, по <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-marine-biological-association-of-the-united-kingdom/article/marine-harmful-algal-blooms-human-health-and-wellbeing-challenges-and-opportunities-in-the-21st-century/DE5B62CDF5CB84633BAE2B4D7396867D" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению ученых</a>, явление правильнее называть просто "цветение водорослей".Обычно бурно развивается один вид фитопланктона — тот, для которого сложились самые благоприятные условия. Его пигментированные клетки придают окраску воде: ярко-зеленую, желто-коричневую или красную.Опасность красных приливов заключена в том, что некоторые виды водорослей производят нейротоксины. Например, Karenia brevis продуцирует бреветоксин, губительный для морских организмов и птиц. А у человека он вызывает желудочно-кишечные и неврологические проблемы.Другая разновидность динофлагеллят — Alexandrium fundyense — массово цветет вдоль северо-восточного побережья США и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>. Вырабатываемый этими водорослями сакситоксин затем накапливают моллюски и другие морские обитатели, питающиеся планктоном: например, рыба фугу, известная токсичностью. Действие яда настолько сильно, что вызывает у человека паралич. В США сакситоксин значится в списке веществ, которые потенциально можно использовать как химическое оружие.Водоросли причиняют вред и экосистеме — блокируют солнечный свет и потребляют значительную часть растворенного в воде кислорода. При разложении погибших микроводорослей в окружающую среду выделяются ядовитые вещества. В итоге в зоне цветения образуется бескислородная мертвая зона, где не выживают ни рыбы, ни морские животные, ни растения. Их массовую гибель биологи называют замором.В МИА "Россия сегодня" 12 октября прошла онлайн-пресс-конференция по событиями на Камчатке. Вице-президент РАН, научный руководитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Андрей Адрианов <a href="https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579426331.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> — в прибрежных водах полуострова ученые обнаружили ядовитые микроводоросли рода Gymnodinium, которые как раз и производят сакситоксин.Неожиданные последствия глобального потепленияВредоносное цветение водорослей — явление нередкое. Есть регионы, где оно происходит регулярно. Местные власти и ученые к этому подготовлены.Например, красные приливы, вызванные Karenia brevis, наблюдают у берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориды</a> и севернее, вдоль атлантического побережья США до <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролины</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3014608/" target="_blank" rel="nofollow noopener">почти каждый год</a> — обычно в конце лета или в начале осени. Большинство эпизодов длится от трех до пяти месяцев и охватывает сотни квадратных километров. Но, бывает, цветение затягивается и на полтора года, поражая площади в тысячи квадратных километров.В штате Флорида уже больше пятидесяти лет существует специальная <a href="https://myfwc.com/research/redtide/monitoring/" target="_blank" rel="nofollow noopener">служба мониторинга</a> Института исследований рыбы и дикой природы (FWRI). Одна из ее задач — отслеживать количество токсичных водорослей более чем в ста точках по всему побережью. После каждого сообщения об изменении цвета воды, гибели рыб, выброшенных на берег мертвых животных или симптомах раздражения дыхательных путей у людей сотрудники выезжают на место, чтобы взять пробы для анализа. Ученые ведут наблюдения за цветом воды и с воздуха. Результаты еженедельно <a href="https://myfwc.com/research/redtide/statewide/" target="_blank" rel="nofollow noopener">публикуются</a> в виде онлайн-отчета.Такой же мониторинг проводят и вдоль побережья Мексиканского залива — в штатах <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofAlabama/" target="_blank" data-auto="true">Алабама</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofGeorgia/" target="_blank" data-auto="true">Джорджия</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofMississippi/" target="_blank" data-auto="true">Миссисипи</a>. Там много промышленных предприятий, в том числе нефтеперерабатывающих — их сбросы, по мнению некоторых ученых, провоцируют образование красных приливов.Агентство по окружающей среде США регулярно фиксирует цветение водорослей в Чесапикском заливе на севере-востоке страны, в озере Эри на границе с Канадой. А также во многих других местах, где в пресные или морские воды попадают поверхностные стоки сельскохозяйственных угодий или очистных сооружений. В них содержатся главные питательные вещества для водорослей — фосфор и нитраты.Исследователи полагают, что по той же причине красные приливы возникают вблизи крупных городов <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморья</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистане</a> — там, где сточные воды не очищают. Цветение моря фиксировали у берегов Борнео, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Долгое время ученые считали: красные приливы в основном характерны для морских акваторий тропических широт. Но с изменением климата в последние десятилетия опасное цветение водорослей приобрело глобальный характер.Его <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586717/" target="_blank" rel="nofollow noopener">наблюдают</a> и в северных широтах — у берегов <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, а также в акватории Тихого океана. В 1997-1998 годах цветение одноклеточных планктонных водорослей кокколитофорид в восточной части <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Берингова моря</a> так изменило морскую экосистему, что привело к временному прекращению промысла красной рыбы у берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, где улов исчисляется десятками миллионов особей, и стало причиной гибели более ста тысяч морских птиц.В 2015 году массовое цветение токсичных диатомовых водорослей Pseudo-nitzschia охватило все западное побережье <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a>, от <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> до Аляски. Эти водоросли вырабатывают опасный нейротоксин — домоевую кислоту, которая накапливается в моллюсках, других беспозвоночных, а иногда и в рыбе, а у людей вызывает токсические повреждения головного мозга.По <a href="https://oceanservice.noaa.gov/news/sep15/westcoast-habs.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> Национальной океанской службы США, в середине мая 2015 года уровень домоевой кислоты в заливе Монтерей в Калифорнии в 10-30 раз превышал норму. Это привело к гибели множества морских беспозвоночных, рыб, млекопитающих и птиц, в штатах Калифорния и Вашингтон закрыли промысел анчоусов и сардин. А в августе 2015 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) <a href="https://www.fisheries.noaa.gov/media-release/noaa-declares-deaths-large-whales-gulf-alaska-unusual-mortality-event" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщило</a> о том, что во время цветения водорослей у берегов Аляски ученые зафиксировали гибель 30 крупных китов.По <a href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL070023" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению ученых</a>, причиной беспрецедентного всплеска цветения микроводорослей стала огромная "капля" теплой воды, сформировавшаяся в тропической зоне Тихого океана и сместившаяся к северу. Кроме того, весной и в начале лета ветра и течения отгоняют поверхностные слои от берега к центру Тихого океана, а им на смену из глубин поднимаются богатые питательными веществами воды — процесс, известный как апвеллинг. Наложение этих двух факторов привело к мощнейшему эффекту цветения океана. Авторы предполагают, что потепление в восточной части Тихого океана в 2015 году стало следствием смены фазы Тихоокеанской декадной осцилляции — долгосрочного цикла колебаний температуры поверхности Тихого океана. Началась ее положительная фаза, когда область теплой воды распространяется вдоль всего побережья Северной Америки и может достигать Камчатки.В дальневосточных морях России ученые-биологи насчитывают более двух десятков видов токсических микроводорослей, в том числе Alexandrium и Pseudo-nitzschia, выделяющих опасные нейротоксины.В 1995 году Камчатский институт экологии и природопользования ДВО РАН выпустил <a href="http://www.knigakamchatka.ru/ref/animal/konovalova-priliv.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">атлас-справочник</a> "Красные приливы" у восточной Камчатки", в котором содержатся сведения о всех известных на тот момент случаях цветения микроводорослей у берегов Камчатки, а также даны описания виноватых в этом микроорганизмов."Красные приливы" наблюдаются во многих морях, но токсичные, сопровождающиеся гибелью людей, достоверно отмечены только в тихоокеанских водах Камчатки (в бухте Павла в 1945 году от использования в пищу вареных мидий произошло отравление со смертельным исходом двух членов экипажа судна флотилии "Алеут", в Авачинской бухте в 1973 году — сильное отравление нескольких жителей <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>). Они вызваны здесь отдельными жгутиковыми водорослями из динофлагеллят, продуцирующими сильнейший яд нервно-паралитического действия — сакситоксин. Отравление им человека может произойти в случаях употребления в пищу двустворчатых моллюсков, особенно мидий, так как в процессе фильтрационного питания планктоном моллюски накапливают в своем теле яд, содержащийся в микроскопических водорослях", — пишет автор книги Г. В. Коновалова.Красные приливы неоднократно наблюдали у российских берегов Тихого океана, в том числе на Камчатке. Но долгое время не воспринимали как опасное явление. Возможно, одна из причин — труднодоступность и безлюдность территорий, отмечает ученый. Сейчас же последствия токсического цветения моря обнаружили вблизи Петропавловска-Камчатского, на популярном у туристов и серферов Халактырском пляже. С этим отчасти и связан резонанс, который вызвало это событие.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579878208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-21T08:00 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, земля - риа наука, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, экология