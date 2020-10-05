https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

Экологическая катастрофа на Камчатке

На Камчатке из-за загрязнения воды погибли морские животные. Природоохранная прокуратура и СК организовали проверки, пробы отправили в Москву. Кадры с побережья РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:47

2020-10-05T12:47

2020-10-05T14:25

загрязнение воды на камчатке

экологические нарушения - экология

экология в россии

новости - экология

тихий океан

камчатский край

экология

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578149691_0:0:3123:1757_1400x0_80_0_0_c14dadd91c2d4768645b2ff875dd4f35.jpg

На Камчатке из-за загрязнения воды погибли морские животные. Природоохранная прокуратура и СК организовали проверки, пробы отправили в Москву. Кадры с побережья Тихого океана — в фотоленте Ria.ru.

1

тихий океан

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, экологические нарушения - экология, экология в россии, новости - экология, тихий океан, камчатский край, экология, фото, фото