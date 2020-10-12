https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579426331.html

Ученые рассказали, какие токсины убили животных на Камчатке

Морских беспозвоночных животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium, заявил вице-президент РАН... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:27

2020-10-12T15:27

2020-10-12T15:50

загрязнение воды на камчатке

российская академия наук

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Морских беспозвоночных животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Адрианов.Выступая в понедельник на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Адрианов отметил, что специалисты провели анализ воды на наличие разных токсинов, выделяемых микроводорослями.

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, происшествия