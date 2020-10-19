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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО
Экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:57
2020-10-19T19:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
тулси габбард
нагорный карабах
нато
ильхам алиев
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сша
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<strong>МОСКВА, 19 окт</strong> <strong>— РИА Новости. </strong>Экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей <a href="http://ria.ru/person_Tulsi_Gabbard/" target="_blank" data-auto="true">Тулси Габбард</a> призвала исключить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> из <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> из-за конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, следует из сообщения, опубликованного в <a href="https://twitter.com/ANCA_DC/status/1317985308911206401" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> Армянского национального комитета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> (АНКА)."В новой резолюции, осуждающей атаки Турции на военные силы США &lt;…&gt; Тулси Габбард призывает к выходу Анкары из НАТО", — говорится в сообщении.Также отмечается, что поддержка <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в карабахском конфликте, оказываемая Турцией, противоречит позиции НАТО. Кроме того, авторы документа заявили о привлечении Анкарой боевиков в Нагорный Карабах, а также об участии турецких F-16 в операциях в зоне боестолкновений.Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости о планах Анкары перебросить в Азербайджан группу наемников. Президент Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> опроверг данные об отправке боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в Нагорный Карабах, а позже <a href="https://ria.ru/20201018/erdogan-1580364221.html" target="_blank">обвинил Россию, США и Францию</a> в оказании военной поддержки <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Об использовании Турцией террористов в Карабахе ранее также <a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">рассказал</a> в интервью РИА Новости президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>. Кроме того, по данным Службы внешней разведки России, радикалы действительно подтягиваются в зону конфликта. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, речь идет о <a href="https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html" target="_blank">сотнях и уже даже тысячах</a> наемников.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в свою очередь <a href="https://ria.ru/20201015/naemniki-1579875639.html" target="_blank">заявил</a>, что Баку не привлекает в Карабах боевиков, а также подчеркнул, что никто так и не смог представить доказательства участия наемников в боестолкновениях.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, есть жертвы среди мирного населения.В начале октября на переговорах в Москве стороны договорились о прекращении огня. Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье они вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
Эрдоган нисколько не расстроится и создаст своё НАТО на базе кавказко-азиатских республик, с Азербайджаном у Эрдогана ещё в 2014 году были планы создать единую Армию.
29
Если учесть что у Турции самая сильная армия в НАТО после США, то я на их месте сам бы вышел. Что они там тыкаются? Можно заключить военный союз с Россией и Азербайджаном ))) Вот это будет реальная сила в регионе))
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нагорный карабах
турция
сирия
сша
азербайджан
армения
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тулси габбард, нагорный карабах, нато, ильхам алиев, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире

В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО

18:57 19.10.2020 (обновлено: 19:02 19.10.2020)
 
© РИА НовостиДым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из сообщения, опубликованного в Twitter Армянского национального комитета Америки (АНКА).
"В новой резолюции, осуждающей атаки Турции на военные силы США <…> Тулси Габбард призывает к выходу Анкары из НАТО", — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что поддержка Азербайджана в карабахском конфликте, оказываемая Турцией, противоречит позиции НАТО. Кроме того, авторы документа заявили о привлечении Анкарой боевиков в Нагорный Карабах, а также об участии турецких F-16 в операциях в зоне боестолкновений.
Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости о планах Анкары перебросить в Азербайджан группу наемников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг данные об отправке боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, а позже обвинил Россию, США и Францию в оказании военной поддержки Армении.
Об использовании Турцией террористов в Карабахе ранее также рассказал в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад. Кроме того, по данным Службы внешней разведки России, радикалы действительно подтягиваются в зону конфликта. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, речь идет о сотнях и уже даже тысячах наемников.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Баку не привлекает в Карабах боевиков, а также подчеркнул, что никто так и не смог представить доказательства участия наемников в боестолкновениях.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, есть жертвы среди мирного населения.
В начале октября на переговорах в Москве стороны договорились о прекращении огня. Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье они вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаТулси ГаббардНагорный КарабахНАТОИльхам АлиевТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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