https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html

Башар Асад: война в Сирии еще не закончена

Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала операции российских Вооруженных сил в Сирии. В интервью РИА Новости, приуроченном к этой дате, сирийский... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:00

2020-10-08T12:00

2020-10-08T13:07

война в сирии

интервью башара асада риа новости

башар асад

сирия

интервью

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<em>Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала операции российских Вооруженных сил в Сирии. В интервью РИА Новости, приуроченном к этой дате, сирийский президент <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> рассказал, можно ли считать, что война в его стране закончилась, что из действий российских военных запомнилось ему настолько, что он будет рассказывать об этом внукам, что стало поворотной точкой в затянувшемся конфликте и что ждет две страны в плане военно-технического сотрудничества. Он также поделился своим видением причин обострения ситуации в Нагорном Карабахе, оценил перспективы выборов президента США и выдвижения <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира. Кроме этого, сирийский лидер сообщил, есть ли у него данные о том, что американцы могут готовить на него покушение. Затронув и самую горячую тему последнего времени — <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a>, Асад рассказал, хотел бы он привиться российской вакциной и нужна ли она сирийцам в целом.</em><strong>— Господин президент, спасибо вам большое за возможность провести это интервью в те дни, когда отмечается пятилетие со дня начала российской операции в Сирии. Спустя пять лет можете ли вы сказать, что война в Сирии завершилась?</strong>— Нет, определенно нет. Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот что нам кажется. <strong>— Какие моменты героизма россиян вы помните и храните в сердце? Какие из них, на ваш взгляд, заслуживают того, чтобы рассказывать о них внукам?</strong>— Их так много. Я помню, конечно, многие из них. Спустя пять лет сотрудничества сирийской и российской армий в жестокой войне я думаю, что героизм становится коллективным актом. Это не что-то индивидуальное, это не только несколько конкретных случаев героизма, о которых вы помните. Например, если вспоминать о военных пилотах, воздушных силах, то российские летчики продолжали совершать вылеты против террористов ежедневно, рискуя своими жизнями, а несколько самолетов были сбиты террористами. Если говорить о других офицерах, то они до сих пор поддерживают сирийскую армию не в тылу, а на передовой, а некоторые из них погибли как мученики.Так что однажды я расскажу своим внукам не только о героизме, но и об общих ценностях наших армий, которые сделали нас братьями в ходе войны. Благородные ценности, верность своему делу, защита мирного населения, защита невинных. Много чего можно рассказать об этой войне.<strong>— А какой момент стал для вас поворотной точкой в этой войне? </strong>— Сейчас прошло уже почти десять лет с момента начала войны, так что я могу назвать несколько поворотных точек, а не одну. Первая случилась в 2013 году, когда мы начали освобождать от "Ан-Нусры"* много районов, особенно расположенных в центральной части Сирии. Затем, в 2014 году, на другом направлении боевики ИГИЛ* внезапно появились при американской поддержке и захватили одновременно очень важную часть территорий в Сирии и Ираке. Это был момент, когда террористы начали захват других районов, потому что ИГИЛ* удалось отвлечь армию САР от выполнения ее миссии по освобождению западной части страны. После этого другим поворотным моментом стал приход в Сирию россиян в 2015 году, и мы вместе начали освобождать множество районов. На этом этапе, после того как россияне пришли поддержать армию Сирии, я бы назвал еще одной поворотной точкой освобождение восточной части Алеппо. Это тот момент, с которого началось освобождение других районов Сирии. Это было важно из-за значимости Алеппо, потому что этот момент стал началом крупномасштабного освобождения территории, которое продолжилось позднее в Дамаске, затем, совсем недавно, в оставшейся части Алеппо, а также в других районах на востоке и юге Сирии. Это и есть поворотные моменты. Если сложить их вместе, то все они являются стратегически важными, все из них изменили ход этой войны.<strong>— Теперь об актуальных событиях. Мы в России сейчас следим за региональным конфликтом Армении и Азербайджана. И, конечно, Турция играет в нем свою роль. Не буду судить, негативную или позитивную. Но хотел бы задать вопрос о Турции и политике Эрдогана. В последние годы Турция старается максимизировать свое международное влияние. Мы видим ее присутствие в Ливии, вмешательство в ситуацию в Сирии, территориальные споры с Грецией, а теперь — открытую поддержку Азербайджана. Что вы думаете о таком поведении Турции и лично Эрдогана? Должно ли международное сообщество уделять больше внимания этому неоосманизму?</strong>— Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Так что в целом его поведение опасно. По разным причинам. Во-первых, потому что оно — отражение линии "Братьев-мусульман"*, а они экстремистская, террористическая группировка. Во-вторых, он начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГИЛ* в Сирии. Все знают, что ИГИЛ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно. К вопросу о том, должно быть международное сообщество быть в курсе этого или нет. Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран — великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества — соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция — инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей. Поэтому — нет, мы совсем не можем рассчитывать на международное сообщество. Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей.<strong>— И еще о конфликте в Нагорном Карабахе. Поступают сообщения о том, что террористов из группировок, которые раньше воевали в Сирии, перебрасывают в зону армяно-азербайджанского конфликта. Можете ли вы это подтвердить? Есть ли у вас данные о том, что боевики направляются из Сирии?</strong>— Мы определенно можем это подтвердить, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это. Турция использовала в Сирии террористов из разных стран. Она использовала те же методы в Ливии — использовала там террористов из Сирии, может, из других стран.Так что то, что она использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе.<strong>— Давайте перейдем к теме отношений между нашими странами. Планируются ли у вас какие-то контакты или встречи с президентом Путиным?</strong>— Мы находимся в постоянном контакте — главным образом по телефону — всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии. И, как вы знаете, сейчас весь мир парализован пандемией коронавируса, так что в ближайшее время, я думаю, беседы будут проходить по телефону.<strong>— Планируете ли вы поднимать вопрос о новых кредитах для Сирии, новых займах?</strong>— В нашей экономической ситуации мы считаем важным обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты. Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты. Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне.<strong>— Недавно Сирию посетила делегация из России, в том числе здесь был вице-премьер Борисов. Заинтересована ли Сирия в покупке зенитных систем, таких как С-400? Или, может, нуждается в дополнительных С-300?</strong>— Два года назад мы начали реализовывать план по модернизации нашей армии, и очевидно, что мы собираемся провести эту модернизацию в сотрудничестве с Министерством обороны России, потому что вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения. Но у нас есть приоритеты, речь не обязательно идет о ракетах. Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы на земле. У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами. Обычно мы не говорим о деталях наших военных планов, но в целом, как я уже сказал, это касается модернизации армии во всех аспектах.<strong>— Вы наверняка следите за президентской кампанией в США. Надеетесь ли вы, что новый американский президент, независимо от того, кто им станет, пересмотрит политику санкций в отношении Сирии?</strong>— Мы обычно ждем от американских выборов избрания не президента, а главы корпорации, потому что есть совет директоров, и этот совет директоров состоит из лоббистов крупных корпораций, таких как банки, оружейные и нефтяные компании и так далее. Так что выбирают главу корпорации, и у него нет ни прав, ни полномочий пересматривать какие-либо решения, он должен их только выполнять. Именно это и произошло с Трампом, когда он стал президентом.<strong>— Раньше он и был много лет генеральным директором…</strong>— Совершенно верно! Он и остался им. Трамп хотел следовать своей собственной политике, проводить ее и почти поплатился за это: вспомните тему импичмента. Трампу пришлось проглотить каждое сказанное перед выборами слово. Вот почему, как я сказал, не стоит ожидать выборов президента, речь о генеральном директоре. Если вы хотите говорить об изменении политики, имейте в виду — у вас тот же самый совет директоров, который не меняет свою политику. Генеральный директор может меняться, но совет останется прежним, так что не ждите ничего.<strong>— А кто входит в этот "совет директоров"? Кто эти люди?</strong>— Как я уже сказал, этот совет состоит из групп лобби, которые претворяют в жизнь то, что они хотят, они контролируют конгресс и других, в том числе средства массовой информации и так далее. Таким образом, это альянс различных корпораций, которые действуют в США в своих корыстных интересах.<strong>— Трамп пообещал вывести американские силы из Сирии, но это ему не удалось. Теперь его номинировали на Нобелевскую премию мира. Как вы считаете, если он сможет вернуть американских солдат домой, он получит премию мира?</strong>— Его номинировали?<strong>— Да.</strong>— Не знал. Если вы хотите поговорить об этой номинации на премию мира, то мир заключается не только в выводе войск, хотя это хороший и необходимый шаг. Но мир — это ваша политика, ваше поведение. Прекращение оккупации территорий, прекращение свержений неугодных правительств только потому, что они вас не поддерживают, прекращение создания хаоса в различных регионах. Мир — это следование международным законам и Уставу ООН. Вот что такое мир, вот за что нужно давать Нобелевскую премию мира. Обама ее получил, он только был избран и ничего не сделал. Единственное его достижение на тот момент, возможно, заключалось в том, что переехал в Белый дом. И ему дали Нобелевскую премию. Думаю, что Трампу ее могут дать за что-то похожее. Не знаю, за что это будет. Но точно не за мир.<strong>— Трамп недавно признал, что он хотел отдать приказ о вашей ликвидации, но бывший тогда главой Пентагона Мэттис его отговорил. Вы об этом знали? Были ли приняты какие-то меры?</strong>— Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового, поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего. Они оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно. Как это предотвратить? Речь не о каком-то конкретном случае или плане в отношении того или иного человека или президента, речь о линии поведения. Ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления. В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах и ничто их не остановит.<strong>— Были ли на вас другие покушения?</strong>— Мне неизвестно о каких-то конкретных случаях. Но, как я сказал, это само собой разумеющееся, что такие попытки или даже, если быть более точным, планы есть. Вопрос только в том, такие планы по-прежнему актуальны или, скажем, поставлены на паузу. Никто не знает.<strong>— Позвольте вернуться к ситуации в Сирии. Вы будете снова баллотироваться на пост президента в 2021 году?</strong>— Пока рано об этом говорить, впереди еще несколько месяцев. Я могу принять решение по этому вопросу в начале следующего года.<strong>— Интересно. Вы поздравили Александра Лукашенко с инаугурацией в Белоруссии. Может быть, вы видите сходство между политическими технологиями, использованными Великобританией и США с целью оказать поддержку белорусской оппозиции, и методами, которые применялись против сирийского государства в информационной войне?</strong>— Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно. Что касается происходящего в Белоруссии: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Белоруссии, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад — до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру — будет вмешиваться в дела в любом уголке мира. Если у вас в стране есть конкретная проблема — неважно, какого масштаба, — Запад все равно вмешается. И если это внутренний процесс, они будут делать его международным, только чтобы вмешаться и влезть в ваши дела. Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика.Так что дело не в том, что именно происходит в Белоруссии. В любой стране — в Сирии, Белоруссии, в вашей стране — есть свои проблемы. А есть ли у Запада право вмешиваться или нет? Это то, чему мы должны противостоять. Итак, вернемся к вашему вопросу. Да, это то же самое поведение, та же стратегия, та же тактика. Единственная разница в том, какими терминами они оперируют, какие заголовки используют. Они используют одни заголовки для России, другие для Венесуэлы, третьи для Сирии и так далее. То есть дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее, потому что они думают, что подъем России, Китая и других сил в мире представляет для них экзистенциальную угрозу, и единственный способ противостоять ей — это создавать хаос по всему миру.<strong>— Вы уже упомянули коронавирус, его последствия для всего человечества. Болел ли им кто-то из правительства Сирии? Может, вы сами?</strong>— Слава богу, нет. И я не думаю, что кто-то из нашего правительства был инфицирован.<strong>— Это хорошо. А лично вы хотели бы привиться российской вакциной?</strong>— Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса. Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию. Это очень важно.<strong>— Да, Россия уже заявляла, что вакцина может стать доступна для наших международных партнеров…</strong>— Говорили, что она может быть доступна в ноябре.<strong>— Будете ли вы запрашивать поставки российской вакцины?</strong>— Определенно да. Сейчас это необходимо.<strong>— А в каком количестве?</strong>— Это зависит от того, какое количество вакцины будет доступно. Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии.<strong>— То есть вы собираетесь провести детальные переговоры с российскими властями?</strong>— Конечно. Обязательно. Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна.<strong>— Сохраняется ли в обществе на фоне вспышки коронавируса запрос на изменение конституции? Ведь пандемия создала новую парадигму в мире и, конечно, в сфере политики. Эти проблемы и ситуация с переговорами в Женеве вызвали сомнение в необходимости изменений конституции. Что вы думаете об этом?</strong>— Нет, никакой связи между коронавирусом и конституцией нет. Мы изменили конституцию в 2012 году, и сейчас мы обсуждаем ее в ходе переговоров в Женеве. Мы провели раунд переговоров примерно месяц назад. Из-за пандемии раунды были отложены, но не остановлены. В конце концов, женевские переговоры — это политическая игра, это не то, на чем сирийское общество сосредоточено. Сирийцы не думают о конституции, никто об этом не говорит. Их волнуют реформы, которые нам нужно запустить, и политика, которую нам нужно изменить, чтобы удовлетворить их потребности. Это то, что мы сейчас обсуждаем, то, о чем мы беспокоимся и на чем правительство сосредотачивает свои усилия.<strong>— То есть вы хотите сказать, что переговоры в Женеве нужно продолжить, вопрос конституции стоит на повестке и что должно быть больше обсуждений?</strong>— Да, конечно. Мы их начали и продолжим в течение следующих нескольких недель. <strong>— Будет ли Сирия проводить судебный процесс против "Белых касок"? Должно ли, на ваш взгляд, быть международное расследование их деятельности? Может, под эгидой ООН? </strong>— Когда происходит преступление, судят не нож или другое орудие, а преступника. В этом случае "Белые каски" — это лишь инструмент, средство, оружие, которое было использовано терроризмом. Их создали власти Великобритании, поддержали США и, конечно, Франция и другие западные страны, а использовала напрямую Турция. Все эти режимы — настоящие родители "Белых касок", так что к ответственности должны быть привлечены прежде всего они, до самих "Белых касок". Сейчас вопрос в следующем: есть ли в международном праве инструменты, чтобы сделать это? Нет, их нет. В противном случае США бы не избежали наказания за свои преступления, например, в Ираке, в Йемене и других местах. Не только США. Еще и Франция, Великобритания, другие страны, в том числе Соединенные Штаты в Сирии. Но, как я уже сказал, нет таких институтов, которые бы привели в действие соответствующие законы. Так что нет, мы должны сосредоточиться больше на виновных, истинных виновных, истинных руководителях. А это — западные страны и их марионетки в регионе. <strong>— Но, возможно, должны быть конкретные шаги и в отношении "Белых касок"? Ведь они все еще продолжают свою деятельность?</strong>— Да, конечно, они преступники. Об ином я и не говорю. Прежде чем стать "Белыми касками", они были "Ан-Нусрой"*. Есть видео и фотографии этих преступников. Их надо судить в Сирии. Но когда вы говорите о "Белых касках" как об организации, то она была создана на Западе. Люди в ней — преступники, но "Белые каски" — это западный институт, экстремистская террористическая организация на основе "Ан-Нусры"*.<strong>— Вы говорите, что присутствие американских и турецких военных в Сирии незаконно. Что вы сделаете для того, чтобы прекратить его? </strong>— Это оккупация. И в данной ситуации нам нужно сделать две вещи: первое — избавиться от предлога, который они используют для оккупации, то есть террористов, в данном случае "Исламского государства"*. Большая часть мира знает, что ИГ* было создано американцами и поддерживается ими, они дают им задания, как и любой другой американской силе. Надо избавиться от этого предлога, поэтому уничтожение террористов в Сирии — это главный приоритет для нас. Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь. Их не заставят уйти дискуссии или международное право, так как его нет. Других средств, кроме сопротивления, нет, и это то, что произошло в Ираке. Что заставило американцев уйти в 2007 году? Это стало результатом сопротивления иракского народа.<strong>— Что вы думаете о соглашении между США и сирийскими курдами по добыче нефти? Предпримете ли вы какие-то меры в связи с этим? </strong>— Это грабеж, и единственный способ остановить его — освободить наши территории. Если этого не сделать, никакие меры не смогут остановить их, потому что они грабители. Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, чтобы ситуация нормализовалась.<strong>— Как вы оцениваете ситуацию в Идлибе? Как Сирия собирается решать проблему изгнания оттуда террористов? Сколько их сейчас там, по вашим оценкам?</strong>— С 2013 года мы приняли определенную, скажем так, методологию работы в отношении регионов, где террористы контролируют большую часть мирного населения или городов. Мы даем им возможность сложить оружие взамен на амнистию от правительства. Это сработало во многих областях Сирии. Но если они не стремятся к примирению, мы вынуждены решать вопрос военным путем, что и происходило во всех районах, которые мы освобождали с 2013 года. Эта методология применима к районам, где произошло национальное примирение и боевики были сирийцами. Однако Идлиб — другой случай: именно там сконцентрировано большинство иностранных террористов в Сирии, поэтому они либо должны уйти в Турцию — они пришли в Сирию оттуда или через ее территорию, — либо вернуться в свои страны, либо умереть в Сирии.<strong>— Возвращаются в Европу? </strong>— В основном в Европу. Некоторые из них приехали из России, из арабских стран, из очень многих стран мира. Все эти джихадисты хотели приехать воевать в Сирию.<strong>— Сейчас этот район находится, скажем, под присмотром и в условиях совместных операций русских, турок, иногда американцев. На ваш взгляд, это сотрудничество эффективно? Как этот опыт можно использовать в будущем?</strong>— Нет, я не считаю его эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали.Каждый раз они берут на себя одно и то же обязательство, однако не выполнили ни одного из своих обещаний или обязательств. Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим. <strong>— Рассматриваете ли вы возможность переговоров с Израилем в плане прекращения враждебных действий? И возможно ли, что в будущем Сирия установит дипломатические отношения с Израилем, как это недавно сделали некоторые арабские страны?</strong>— Наша позиция по этому вопросу была ясна с начала мирных переговоров в девяностых годах, то есть почти три десятилетия назад, когда мы сказали, что мир для Сирии — это о наших правах. Наше право — это наша земля. У нас могут быть нормальные отношения с Израилем только тогда, когда нам вернут нашу землю. Все очень просто. Это будет возможно тогда, когда Израиль будет к этому готов, а он не готов. Он никогда и не был готов: мы никогда не видели в израильском режиме официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет.<strong>— Мне казалось, что новости о нормализации отношений других арабских стран с Израилем станут стимулом к началу переговоров об этом между Сирией и Израилем. Но, насколько я понимаю, таких переговоров нет?</strong>— Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего.<strong>— Вы уже упомянули усиление ваших вооруженных сил. Есть ли для этого какие-то препятствия?</strong>— Когда вы говорите о крупных проектах, у вас всегда есть препятствия. Но вы можете преодолеть их. Нет ничего невозможного. Иногда это могут быть финансовые препятствия, иногда это может касаться приоритетов, иногда это касается ситуации на земле. Это единственное препятствие. В остальном — нет, у нас нет никаких препятствий. Мы движемся вперед в этом направлении, но на это нужно время. Это вопрос времени, не более того.<strong>— Некоторые международные игроки говорят, что для многих западных правительств и, возможно, бизнеса выход Ирана из Сирии является предварительным условием для экономического восстановления страны и сотрудничества с сирийским правительством. Согласится ли на это Сирия? Попросит ли Дамаск Иран уйти из страны и если да, то когда? </strong>— Во-первых, у нас нет иранских сил, и это абсолютно очевидно. Они поддерживают Сирию, направляют военных экспертов, которые работают с нашими войсками на земле, находятся с армией Сирии. Но давайте рассмотрим один конкретный пример: около года назад американцы сказали россиянам, чтобы те "убедили иранцев отодвинуться на 80 километров от границы с Голанскими высотами", оккупированными израильтянами. Несмотря на то что никаких иранских военных там не было, иранцы проявили себя очень гибко, они сказали — хорошо, иранского персонала не будет южнее этой линии. Американцы заявили, что если будет договоренность по этому вопросу, то они начнут вывод из оккупированной восточной части Сирии на границе с Ираком, называемой ат-Танф. Но ничего не произошло, они (американцы) не ушли. Так что вопрос Ирана — повод для оккупации сирийской земли и поддержки террористов. Он используется как маска для прикрытия их реальных намерений. Единственный путь, при котором они выполнят то, что говорят, это когда Сирия станет государством-марионеткой Соединенных Штатов. Это то, что они хотят, и ничего более. Все остальное, о чем они говорят, ложь, сфабрикованные обвинения. Так что я не думаю, что есть какое-то реальное решение вопроса с американцами до тех пор, пока они не захотят поменять свое поведение.<strong>— И последний вопрос. Есть ли что-то, чем вы гордитесь? И о чем вы жалеете из того, что сделали или не сделали? </strong>— За время войны?<strong>— За время вашего пребывания на посту президента.</strong>— Тут надо видеть разницу между политикой и ее реализацией. Что касается политики, с самого начала мы сказали, что собираемся прислушиваться к народу Сирии, поэтому реформировали конституцию в 2012 году. Мы сказали, что собираемся бороться с террористами, и продолжаем заниматься этим спустя десять лет. Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость — национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам. Что же касается реализации политики, то речь идет о тактике, о многих вещах, про которые можно сказать, что они были ошибочными. Например, были ли попытки примирения правильными? Я так говорю, потому что в ряде районов те люди, которые были амнистированы, не стали жить по закону. Так что вы можете сказать, что это было неправильным, но на самом деле примирение было очень важным шагом. Я не думаю, что мы были неправы в плане политики. А в сфере реализации везде есть много ошибок, иногда и каждый день. <em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20170712/1498338402.html

https://ria.ru/20191010/1559607057.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html

https://ria.ru/20141106/1032035944.html

https://ria.ru/20181226/1548718669.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/dzhuma-1577287348.html

https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577025394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sputnik-1578562172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564257018.html

https://ria.ru/20200911/obstrel-1577068196.html

Eozkinkot Честное и искреннее интервью, и как надоели западные политики, которым все должны, должны, должны... 10

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сирия

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"Некоторые из них погибли как мученики": Асад о героизме россиян "Спустя пять лет сотрудничества сирийской и российской армий в жестокой войне, я думаю, что героизм становится коллективным актом", – заявил Башар Асад в интервью РИА Новости. "Если вспоминать о военных пилотах, воздушных силах, то российские летчики продолжали совершать вылеты против террористов ежедневно, рискуя своими жизнями, а несколько самолетов были сбиты террористами. Если говорить о других офицерах, то они до сих пор поддерживают сирийскую армию не в тылу, а на передовой, а некоторые из них погибли как мученики", – добавил он. 2020-10-08T12:00 true PT1M35S

Асад напомнил о ключевых моментах, изменивших ход войны Президент Сирии Башар Асад отметил в интервью РИА Новости, что несколько десятилетий их армия полностью опирается на российские вооружения. 2020-10-08T12:00 true PT3M33S

Асад назвал главного инициатора конфликта в Нагорном Карабахе "Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", – заявил Башар Асад в интервью РИА Новости. 2020-10-08T12:00 true PT2M38S

Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков 2020-10-08T12:00 true PT1M15S

"Мы находимся в постоянном контакте" – Асад о встрече с Путиным "Мы находимся в постоянном контакте - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе", – заявил Башар Асад в интервью РИА Новости. 2020-10-08T12:00 true PT0M51S

Асад: "Несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения" Президент Сирии Башар Асад отметил в интервью РИА Новости, что несколько десятилетий их армия полностью опирается на российские вооружения. 3 «Выбирают главу корпорации»: Асад высказался о президентских выборах в США 2020-10-08T12:00 true PT1M15S

''Не знаю, за что это будет. Но точно не за мир'' – Асад о номинации Трампа на Нобелевскую премию Президент Сирии Башар Асад прокомментировал номинацию Трампа на Нобелевскую премию 2020-10-08T12:00 true PT1M24S

"Американский метод работы" – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики "Убийства – это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", – заявил президент Сирии в интервью РИА Новости. 2020-10-08T12:00 true PT1M26S

"Запад все равно вмешается" – Асад о политтехнологиях в Белоруссии и Сирии Асад рассказал о политтехнологиях в Белоруссии и Сирии. 2020-10-08T12:00 true PT2M39S

Асад: "Дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее" "Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно. Что касается происходящего в Белоруссии: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Белоруссии, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", – заявил президент Сирии в интервью РИА Новости. 2020-10-08T12:00 true PT2M13S

Башар Асад о вакцине от коронавируса: "Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии" Интервью Башара Асада агентству МИА "Россия Сегодня". 2020-10-08T12:00 true PT1M02S

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