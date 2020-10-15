https://ria.ru/20201015/naemniki-1579875639.html

Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T06:45

2020-10-15T06:45

2020-10-15T08:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ахмад казем

нагорный карабах

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ильхам алиев

сергей нарышкин

москва

сирия

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<strong>БАКУ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным одного из собеседников агентства, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев — именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке боевиков из САР в Нагорный Карабах. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости заявлял, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в непризнанной Карабахской республике. Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> говорил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В конце сентября глава сирийской сети по правам человека <a href="http://ria.ru/person_akhmad-kazem/" target="_blank" data-auto="true">Ахмад Казем</a> рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в августе и перебросили первые группы в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> под видом турецких военных "для участия в учениях".Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> сообщал о переброске в <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> 300 сирийских боевиков через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a>. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>. Алиев после заявления Макрона потребовал от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заявляли, что сирийские боевики в Карабахе — повод для глубокой обеспокоенности. Как заявили в Службе внешней разведки, <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в Россию.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

Андрей У вас наёмников нет, у Турции – есть. Это называется "прокси". Удобно – не подкопаешься. 84

Я И снова Я Предлагаю самому пашиняну подсчитать сколько тут наемников. Только пусть памперсы прихватит. 77

209

нагорный карабах

москва

сирия

баку

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмад казем, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, сергей нарышкин, москва, сирия, баку, азербайджан, в мире