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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/naemniki-1579875639.html
Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T06:45
2020-10-15T08:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ахмад казем
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ильхам алиев
сергей нарышкин
москва
сирия
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<strong>БАКУ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным одного из собеседников агентства, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев — именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке боевиков из САР в Нагорный Карабах. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости заявлял, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в непризнанной Карабахской республике. Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> говорил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В конце сентября глава сирийской сети по правам человека <a href="http://ria.ru/person_akhmad-kazem/" target="_blank" data-auto="true">Ахмад Казем</a> рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в августе и перебросили первые группы в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> под видом турецких военных "для участия в учениях".Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> сообщал о переброске в <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> 300 сирийских боевиков через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a>. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>. Алиев после заявления Макрона потребовал от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заявляли, что сирийские боевики в Карабахе — повод для глубокой обеспокоенности. Как заявили в Службе внешней разведки, <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в Россию.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
У вас наёмников нет, у Турции – есть. Это называется "прокси". Удобно – не подкопаешься.
84
Предлагаю самому пашиняну подсчитать сколько тут наемников. Только пусть памперсы прихватит.
77
209
нагорный карабах
москва
сирия
баку
азербайджан
РИА Новости
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ахмад казем, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, сергей нарышкин, москва, сирия, баку, азербайджан, в мире

Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Карабахе

06:45 15.10.2020 (обновлено: 08:56 15.10.2020)
 
© Фото : Президент Азербайджанской Республики Ильхам АлиевПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе.

"У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли", — заявил он в интервью телеканалу France 24.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным одного из собеседников агентства, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев — именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке боевиков из САР в Нагорный Карабах. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут.
Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости заявлял, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в непризнанной Карабахской республике. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан под видом турецких военных "для участия в учениях".
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о переброске в Баку 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе — повод для глубокой обеспокоенности. Как заявили в Службе внешней разведки, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в Россию.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
Обсудить209
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАхмад КаземНагорный КарабахСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ильхам АлиевСергей НарышкинМоскваСирияБакуАзербайджанВ мире
 
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