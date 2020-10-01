https://ria.ru/20201001/karabakh-1578065614.html

Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе не стихают артиллерийские бои, жертвами которых становятся мирные жители. Кадры из пострадавших районов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:48

2020-10-01T19:48

2020-10-01T20:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

фото

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В Нагорном Карабахе не стихают артиллерийские бои, жертвами которых становятся мирные жители. Кадры из пострадавших районов — в фотоленте Ria.ru.

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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