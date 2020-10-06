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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html
Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:25
2020-10-06T17:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
эммануэль макрон
нато
одкб
ильхам алиев
сергей нарышкин
сирия
сша
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Директор Службы внешней разведки (СВР) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, в том числе боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*).Нарышкин добавил, что речь идет "о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне".Директор СВР отметил, что разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе "подобно магниту" притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.При этом, по его словам, открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов.Война для России недопустимаНарышкин отметил, что для России новая война в Карабахе недопустима, и Москве не безразлично, что там гибнут представители дружественных народов.Иностранные боевикиРанее президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий Газиантеп. По его словам, они входят в группировку, действующую в районе Алеппо.После этого заявления азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> потребовал от Франции извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили ранее РИА Новости, что в Карабахе были убиты 93 наемника из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, тела 53 из них были доставлены в САР. Другой источник заявлял, что по состоянию на 1 октября там находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.МИД России выразил озабоченность этими сообщениями. Отмечалось, что, по поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, для непосредственного участия в боевых действиях.Обострение противостоянияУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения сторон в Карабахе накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают ответственность друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, входящая в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> является членом <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.<em>*Запрещенная в России террористическая организация</em>
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578444057.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html
Но по факту - любая поддержка Нагорного Карабаха в этом конфликте - это поддержка СЕПАРАТИЗМА. Что же, нам не впервой...
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Алиев, как всегда, сообщит, что это все не так, и Нарышкин должен извиниться. Только как бы самому Алиеву потом не пришлось перед Кадыровым извиняться. )
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сирия
сша
армения
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обсе, эммануэль макрон, нато, одкб, ильхам алиев, сергей нарышкин, сирия, сша, армения, в мире

Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах

17:25 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, в том числе боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*).
"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок", — сообщил он.
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Нарышкин добавил, что речь идет "о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне".
Директор СВР отметил, что разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе "подобно магниту" притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.
При этом, по его словам, открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов.
"Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", — подчеркнул он.

Война для России недопустима

Нарышкин отметил, что для России новая война в Карабахе недопустима, и Москве не безразлично, что там гибнут представители дружественных народов.

"В Москве с тревогой воспринимают эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", — указал он.

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Иностранные боевики

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий Газиантеп. По его словам, они входят в группировку, действующую в районе Алеппо.
После этого заявления азербайджанский президент Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.
Источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили ранее РИА Новости, что в Карабахе были убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них были доставлены в САР. Другой источник заявлял, что по состоянию на 1 октября там находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.
МИД России выразил озабоченность этими сообщениями. Отмечалось, что, по поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.
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Обострение противостояния

Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения сторон в Карабахе накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, входящая в НАТО. В свою очередь, Армения является членом ОДКБ. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.

Карабахский конфликт

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕЭммануэль МакронНАТООДКБИльхам АлиевСергей НарышкинСирияСШААрменияВ мире
 
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