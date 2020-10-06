https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html

Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:25

2020-10-06T17:25

2020-10-06T17:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

эммануэль макрон

нато

одкб

ильхам алиев

сергей нарышкин

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Директор Службы внешней разведки (СВР) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, в том числе боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*).Нарышкин добавил, что речь идет "о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне".Директор СВР отметил, что разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе "подобно магниту" притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.При этом, по его словам, открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов.Война для России недопустимаНарышкин отметил, что для России новая война в Карабахе недопустима, и Москве не безразлично, что там гибнут представители дружественных народов.Иностранные боевикиРанее президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий Газиантеп. По его словам, они входят в группировку, действующую в районе Алеппо.После этого заявления азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> потребовал от Франции извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили ранее РИА Новости, что в Карабахе были убиты 93 наемника из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, тела 53 из них были доставлены в САР. Другой источник заявлял, что по состоянию на 1 октября там находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.МИД России выразил озабоченность этими сообщениями. Отмечалось, что, по поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, для непосредственного участия в боевых действиях.Обострение противостоянияУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения сторон в Карабахе накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают ответственность друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, входящая в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> является членом <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.<em>*Запрещенная в России террористическая организация</em>

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578444057.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html

Андрей Стручёв Но по факту - любая поддержка Нагорного Карабаха в этом конфликте - это поддержка СЕПАРАТИЗМА. Что же, нам не впервой... 18

Евгений Киселев Алиев, как всегда, сообщит, что это все не так, и Нарышкин должен извиниться. Только как бы самому Алиеву потом не пришлось перед Кадыровым извиняться. ) 15

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сирия

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, эммануэль макрон, нато, одкб, ильхам алиев, сергей нарышкин, сирия, сша, армения, в мире