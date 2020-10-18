https://ria.ru/20201018/erdogan-1580364221.html

Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция вооружают Армению. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:24

2020-10-18T16:24

2020-10-18T17:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> вооружают <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армению.</a>"Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении", — сказал Эрдоган, выступая в провинции <a href="http://ria.ru/location_Srnak_Province_rnak_Province/" target="_blank" data-auto="true">Ширнак</a>. Трансляция велась в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> турецкого лидера.Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.В начале октября стороны на переговорах в Москве договорились о прекращении огня. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье они обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

Лето Господне И при этом он скромно умолчал о том, что Турция поставляет много чего Азербайджану. Что Крым, по его великому мнению, не Россия. Что оккупировал часть Сирии. Что влез в Ливию... Зарвался. Окоротить пора. 161

tacole7404 Не поставляет ,а продает..это разные вещи. 145

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нагорно-карабахская республика

франция

турция

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-18T16:24 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире