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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/erdogan-1580364221.html
Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция вооружают Армению. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:24
2020-10-18T17:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> вооружают <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армению.</a>"Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении", — сказал Эрдоган, выступая в провинции <a href="http://ria.ru/location_Srnak_Province_rnak_Province/" target="_blank" data-auto="true">Ширнак</a>. Трансляция велась в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> турецкого лидера.Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.В начале октября стороны на переговорах в Москве договорились о прекращении огня. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье они обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
И при этом он скромно умолчал о том, что Турция поставляет много чего Азербайджану. Что Крым, по его великому мнению, не Россия. Что оккупировал часть Сирии. Что влез в Ливию... Зарвался. Окоротить пора.
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Не поставляет ,а продает..это разные вещи.
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нагорно-карабахская республика
франция
турция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, нагорно-карабахская республика, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении

16:24 18.10.2020 (обновлено: 17:58 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция вооружают Армению.
"Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении", — сказал Эрдоган, выступая в провинции Ширнак. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
В начале октября стороны на переговорах в Москве договорились о прекращении огня. Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье они обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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