https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

Саммит ЕС, проходящий в Брюсселе, обнародовал санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:03

2020-10-15T15:03

2020-10-15T15:13

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

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Саммит ЕС, проходящий в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, <a href="https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html" target="_blank">обнародовал санкции</a> в отношении России из-за дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.В новый черный список вошли шесть высокопоставленных представителей российских спецслужб, Министерства обороны и администрации президента, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Источники утверждают, что эти лица "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование".Таким образом, если верить <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, российское государство занимается политическими убийствами (и покушениями на них), применяя для этого химическое оружие в местах массового скопления людей. А адекватным наказанием за подобное, по мнению европейцев, является заморозка активов и запрет на въезд нескольким, возможно, причастным российским чиновникам.В остальном же такие действия, якобы предпринимаемые Россией, не являются для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> поводом как-то еще трансформировать сотрудничество с нашей страной. Более того, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, как инициатор и движущая сила происходящих событий, заинтересован в "хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях" с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, поскольку, <a href="https://ria.ru/20201013/otnosheniya-1579505289.html" target="_blank">по словам главы МИД</a> ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a>, произошедшее "не меняет географии", а его страна живет "торговлей и научным обменом".Именно в совокупности этих фактов стоит искать объяснение беспрецедентно жесткой российской <a href="https://ria.ru/20201015/lavrov-1579840801.html" target="_blank">риторики</a> последнего времени.Это может показаться странным на первый взгляд, но ЕС своим сегодняшним решением действительно придал противостоянию с Россией качественно новый характер. Чтобы понять, в чем он заключается, необходимо вспомнить недавнее прошлое.Нынешний эпизод стал третьим крупным обострением в отношениях между Западом и Россией за несколько лет. Первое было в 2014-2015 годах и связано с тогдашними бурными событиями. Второе произошло в 2018-м из-за дела Скрипалей. И вот теперь — инцидент с Навальным.Организатором и драйвером перечисленных процессов всегда были разные державы. В середине 2010-х направляющей силой стали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые управляли грандиозной кампанией давления на Россию в тот период. В свою очередь, скандал со Скрипалями был целиком и полностью инспирирован <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>.В обоих случаях континентальная Европа выступала в качестве ведомой силы, от которой к тому же ожидалось принесение главных жертв в борьбе с Москвой. Более того, у американцев в первый раз вполне получилось: именно Евросоюз понес самый серьезный ущерб в результате обмена секторальными санкциями и российскими контрсанкциями. Впрочем, это было вполне прогнозируемо, поскольку Россия для ЕС куда более значимый экономический партнер, нежели для Штатов или Соединенного Королевства.Европа извлекла урок из болезненного опыта и довольно быстро выхолостила продолжающуюся по сей день санкционную войну до экономически безболезненных для всех сторон мер в виде пополнения бесконечных списков и периодической высылки дипломатов.Можно предположить, что умиротворяющая внешнеполитическая риторика Москвы, которая раньше звучала даже в периоды самого жесткого обострения антироссийской кампании на Западе, была и адресована в первую очередь именно ей — континентальной Европе. Задача стояла достучаться до прагматизма и здравомыслия европейских столиц, чтобы они не позволили превратить себя в безропотное орудие в руках <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.И это удалось.Теперь же Европа — и конкретно <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> — решила самостоятельно разыграть ту же карту, что до того сделали ее товарки по коллективному Западу: раздуть грандиозный на весь мир русофобский скандал для достижения каких-то своих целей.Отличие в том, что, если США и Великобритания действительно рассчитывали на чувствительный антироссийский эффект, то тут цель явно в чем-то ином — просто потому, что анонсированное "наказание" России вновь имеет абсолютно символический характер. Зато самый ценный и хрупкий на данный момент объект двухсторонних отношений — "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток</a> — 2" — немцами тщательно оберегается и выводится из-под удара.Скорее всего, этой комбинацией Берлин, а заодно <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и Брюссель решают свои внутренние задачи, используя "русскую" тему как привычный удобный инструмент, а Навального как "болвана" в преферансе.Вот только за десятилетия нахождения на вторых геополитических ролях, а также сосредоточения на экономике, "торговле и научном обмене" Европа подрастеряла навыки в реализации сложных политико-спецслужбистских операций. Отсюда все более удивительная бредовость истории Навального, где дело уже дошло до утверждений о <a href="https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html" target="_blank">двойном отравлении</a> блогера. Британцы в деле Скрипаля на этом фоне выглядят просто гуру профессионализма.Да и грозящий пальчик, показанный европейцами в качестве наказания государству, обвиненному ими в применении химоружия и покушении на политическое убийство, впечатляет отдельно.Так что если Европа решила самостоятельно вступить в игру со столь высокими ставками, она должна быть готова, что и платить придется по-взрослому.Ведь в большой политике и при должном воображении Москвы (а в нем можно быть уверенным) ассортимент по-настоящему чувствительных для европейских партнеров мер простирается далеко за пределы чисто экономических рестрикций, которых те так старательно избегают.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579927934.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579945858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/otvet-1579939684.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html

argon22 России необходимо не давать ЕС вмешваться на постсоветском пространстве. А куда они уже засунули свои пальцы, нужно крепко по ним настучать. Других альтернатив у России не осталось. Стратегическими партнерами Россия и ЕС никогда не будут. 438

Виталий Виталий Я так и не понял, чем конкретно может ответить Россия? 62

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, авторы, мнение - авторы