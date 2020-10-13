https://ria.ru/20201013/otnosheniya-1579505289.html

Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией

Берлин заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:10

2020-10-13T03:10

2020-10-13T09:07

россия

александр шульгин

хайко маас

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

бундестаг германии

москва

германия

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<strong>БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, несмотря на инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Так министр отреагировал на заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.Он добавил, что за прошедшие годы <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией."Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>. Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — продолжил министр.Однако межгосударственные отношения "страдают" из-за ряда инцидентов, включая хакерскую атаку на <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундестаг</a> в 2015 году и убийство гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a> в Берлине, заключил Маас. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако Россия эти обвинения отвергает.Ситуация с Алексеем НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по случившемуся с Навальным остались без ответа.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

Covid короновирусович А вот России необходимо эти отношения подвергнуть ревизии! 261

Ярослав Погодин После фальсификации отравления Навального ЕС и США впредь не обязательно выдумывать причины для санкций против России. Впрочем как и для объявления войны. А Германия... Германия подчинится организации в которую входит. Так как выйти из ЕС не способна. Искренне жаль 234

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россия

москва

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр шульгин, хайко маас, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, бундестаг германии, москва, германия, в мире