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Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией
Берлин заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:10
2020-10-13T09:07
россия
александр шульгин
хайко маас
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
бундестаг германии
москва
германия
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<strong>БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, несмотря на инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Так министр отреагировал на заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.Он добавил, что за прошедшие годы <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией."Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>. Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — продолжил министр.Однако межгосударственные отношения "страдают" из-за ряда инцидентов, включая хакерскую атаку на <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундестаг</a> в 2015 году и убийство гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a> в Берлине, заключил Маас. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако Россия эти обвинения отвергает.Ситуация с Алексеем НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по случившемуся с Навальным остались без ответа.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
А вот России необходимо эти отношения подвергнуть ревизии!
261
После фальсификации отравления Навального ЕС и США впредь не обязательно выдумывать причины для санкций против России. Впрочем как и для объявления войны. А Германия... Германия подчинится организации в которую входит. Так как выйти из ЕС не способна. Искренне жаль
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россия, александр шульгин, хайко маас, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, бундестаг германии, москва, германия, в мире

Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией

03:10 13.10.2020 (обновлено: 09:07 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости. Берлин заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.
Так министр отреагировал на заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.
"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", — отметил Маас.
Он добавил, что за прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией.
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"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — продолжил министр.
Однако межгосударственные отношения "страдают" из-за ряда инцидентов, включая хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, заключил Маас. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако Россия эти обвинения отвергает.
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Ситуация с Алексеем Навальным

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по случившемуся с Навальным остались без ответа.
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РоссияАлександр ШульгинХайко МаасСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииБундестаг ГерманииМоскваГерманияВ мире
 
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