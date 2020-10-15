https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:12

2020-10-15T12:12

2020-10-15T13:40

госпитализация алексея навального

санкции

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.В список вошли директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank">Сергей Меняйло</a> и заместители министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Popov/" target="_blank">Павел Попов</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank">Алексей Криворучко</a>. Также ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка"."Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в Брюсселе.В Москве пообещали зеркальный ответ.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

Арсений Новиков Напугали ежа голой попой..... 824

Егор Панкратов Заждались)))))) 717

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, санкции, алексей навальный, в мире