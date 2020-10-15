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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html
Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:12
2020-10-15T13:40
госпитализация алексея навального
санкции
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.В список вошли директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank">Сергей Меняйло</a> и заместители министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Popov/" target="_blank">Павел Попов</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank">Алексей Криворучко</a>. Также ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка"."Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в Брюсселе.В Москве пообещали зеркальный ответ.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
Напугали ежа голой попой.....
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Заждались))))))
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госпитализация алексея навального, санкции, алексей навальный, в мире

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

12:12 15.10.2020 (обновлено: 13:40 15.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.
В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Также ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".
"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в Брюсселе.
В Москве пообещали зеркальный ответ.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:03
Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСанкцииАлексей НавальныйВ мире
 
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