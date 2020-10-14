https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html

NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального

Издание New York Times заявило, что Алексея Навального якобы могли отравить дважды. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T21:36

2020-10-14T21:36

2020-10-14T23:20

леонид ринк

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> заявило, что Алексея Навального якобы могли отравить дважды.Источник газеты в немецких спецслужбах предположил, что яд <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> "подсыпали в чай, которой он пил в аэропорту". По его словам, порошкообразное вещество растворили в горячем напитке.При этом газета сама указала, что подобное заявление вызывает вопросы, поскольку немецкие эксперты утверждали, что обнаружили следы токсинов на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля. "Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт, или, возможно, его отравили дважды", — резюмирует издание."Чушь собачья"Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a> назвал заявление источника New York Times "чушью собачьей"."Все фторангидриды, которые являются "Новичками", они терпеть не могут воду, они гидролизуются", — отметил Ринк.По его словам, в воде токсин быстро бы утратил свои свойства.Инцидент с НавальнымАлексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство Германии заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в ее списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

T.Stelmakh1967 Травили, травили, да не дотравили. А что не трижды, спросить стесняюсь? У нас в сказках любимое число три. 121

Андрей Савченко Кто еще не траванул Лешика, признавайтесь! 113

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, в мире