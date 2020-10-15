https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

Похудеть без диеты: секреты правильного питания разных стран

Пицца и паста, как ни странно, — не только вкусная, но и здоровая пища. А с отварной говядиной, которая нередко фигурирует в различных диетах для похудения, в... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

туризм

инна кононенко

канэ танака

еда - туризм

туризм

туристы

софи лорен

республика хакасия

перу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156045/10/1560451019_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fd0f0d68822e95ea24a0b88e64da83a6.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Пицца и паста, как ни странно, — не только вкусная, но и здоровая пища. А с отварной говядиной, которая нередко фигурирует в различных диетах для похудения, в Японии связан целый ритуал, хотя в целом мясо там не очень любят. О том, что полезного взять из разных кухонь мира, какая страна называет себя "победившей Макдональдс", зачем нужно сябу-сябу, как есть пиццу и не толстеть, — в материале РИА Новости.Настоящие макароны не полнятОдна из самых популярных в России, да и в мире в целом национальных кухонь — итальянская. Но насколько она полезна? Пицца, паста — первое, что приходит на ум."Наша кухня считается также одной из самых здоровых. Косвенно это подтверждает долгожительство итальянцев, причем даже в очень преклонном возрасте (за 90 лет) они сохраняют активность и жизнерадостность", — напоминает основатель пиццерии в Челябинске, шеф-повар Луиджи Подди.В основе итальянского рациона — овощи, фрукты, злаки, бобовые, а также морепродукты, сыры, мясо. Причем овощи и фрукты — сезонные, желательно — с собственного огорода. Паста — только из твердых сортов пшеницы. "Такая паста хорошо насыщает, дает энергию, и в ней умеренное количество калорий. Кто особенно тщательно следит за фигурой, регулирует калорийность за счет более легких (овощных) соусов, — поясняет Луиджи Пожжи. — Неслучайно признанная красавица всех времен Софи Лорен говорит, что настоящие макароны не полнят".Не больше пяти ингредиентов и немного маслаДаже пицца, по его словам, не относится к вредной пище. Потому что для правильной используют специальную высокопротеиновую муку, тесто расстаивается минимум 48 часов, и на выходе получается воздушный, легкоусвояемый продукт, не провоцирующий жажду при переваривании."Еще один секрет итальянской кухни — в простоте рецептов: в одном блюде — не больше пяти ингредиентов", — говорит Луиджи Пожжи.Также в Италии не употребляют майонез, а для заправки используют оливковое масло первого холодного отжима, Extra Virgin.Это же можно сказать о греческой, испанской кухне и в целом о средиземноморской, которая считается одной из самых здоровых в мире. Правда, с маслом стоит быть осторожнее. "Многие думают, что чем больше его в салате, тем здоровее, — отмечает специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения Екатерина Муравьева. — Это довольно опасное заблуждение. Уделяйте больше внимания качеству масла и предпочитайте нерафинированное, с ярким ароматом, в нем действительно есть полезные жиры. А вот количество отмеряйте столовой ложкой. На большую миску салата вполне достаточно одной".Кухня долгожителейВ Японии больше всего людей в возрасте за 100 лет (более 80 тысяч), а старейшей жительницей Земли считается японка Канэ Танаке, которая родилась 2 января 1903 года. Так что не зря местная кухня признана эталоном здорового питания."У нас важны нюансы и полутона, ритуалы и правила, — объясняют в Японской национальной туристической организации (JNTO). — Наши повара готовят лишь из свежих ингредиентов, поэтому каждое блюдо — часть времени года".Еще 150 лет назад японцы относились к мясу с большой осторожностью. Сейчас говядина вагю известна во всем мире. Стейки из нее особенно любят европейцы. Но для приверженцев здорового образа жизни есть сябу-сябу. "Это целый ритуал. На стол ставят кастрюлю с кипящей водой и тарелки с тонко нарезанными овощами и мясом. В кастрюлю нужно положить овощи, чтобы получился бульон, — рассказывают в JNTO. — Затем вы берете тонко нарезанные кусочки говядины и ненадолго опускаете их в бульон. Все, готово".Но все же основа всех блюд — рис. Очень важны рыба, морепродукты, овощи и грибы.Особенности рыбы и морепродуктов"Японская кухня — это прежде всего свежая рыба и морепродукты. В них необходимые нам йод, огромный набор микроэлементов и витаминов", — подчеркивает повар Павел Заварзин.Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко в своем блоге поясняет, чем полезны морепродукты. Например, в 100 граммах мидий содержатся 16 процентов суточной нормы белка с аминокислотами, которых нет в рыбе или говядине. При этом жиров — три процента, углеводов — один. В креветках — провитамин А для зрения, витамины группы В для укрепления волос и ногтей, витамины D и Е, поддерживающие кровеносную систему, витамин С, полезный для иммунитета.Страна, победившая "Макдоналдс"В Израиле говорят: "Еда — наш национальный вид спорта". Способствует ли этот спорт оздоровлению, вопрос особый. Едят там много: в кафе порции большие, в ресторанах — огромные.К 2040 году страна рассчитывает выйти в лидеры по продолжительности жизни."Мы видим, что с каждым годом все больше людей переходят на здоровую пищу, — говорит Марк Каценельсон, генеральный директор ведущей израильской медицинской клиники экспертного уровня. — В 2015-м и Армия обороны Израиля пересмотрела меню солдат. Лет десять-двадцать назад им давали много белого хлеба, жирной пищи, сейчас питание стало гораздо более сбалансированным".По его словам, в Израиле очень любят баклажаны, из которых готовят множество блюд, и свежие овощные салаты. "Полезные хумус и фалафель (из гороха нут), тхина (из семян кунжута) — блюда ближневосточные, считаются больше арабскими, но очень популярны у израильтян", — добавляет эксперт."Вообще, Израиль — страна, победившая "Макдоналдс", — уточняет глава клиники. — Израильтяне предпочитают шаурму, сабих (сэндвич из питы с баклажанами, яйцами, хумусом), шницель вместо бигмака. В этих блюдах много овощей и мясо натуральное".Что есть и покупать в России: крупа и мукаКакое бы блюдо или ингредиент мы ни выбрали, эксперты советуют присмотреться и к местным аналогам. "Отдел бакалеи и круп — основа во всем мире. В каждой стране и каждом регионе это собственный набор, доступный всем, — объясняет Екатерина Муравьева. — В Перу киноа стоит не больше нашей овсянки и продается на развес из больших тазиков на городских рынках. А в Эфиопии дорогую у нас крупу сорго выращивают в каждом племени. В России свои суперфуды, доступные каждому: гречка, перловка, полба, овсяная крупа (не путать с хлопьями)".Найти высокопротеиновую муку несложно, но есть и специалитеты. "Черемуховая мука, например, популярна в Байкальском регионе и мелется из сушеных ягод, — говорит специалист по работе с весом. — Десерты и выпечка из нее вкусны и ни на что не похожи".Или национальный продукт Хакасии — талкан (мука грубого помола из обжаренных зерен ячменя, пшеницы). Много клетчатки, макро- и микроэлементов, витаминов.Рыба, овощи, этикеткаС рыбой в России ситуация не такая, как в Японии. "У нас она в основном речная — из-за возможных паразитов ее нельзя есть сырой, даже наисвежайшую", — подчеркивает Павел Заварзин. Но Екатерина Муравьева напоминает, что из традиционных блюд интересна и полезна расколодка или строганина — замороженная северная рыба, разрубленная или резанная слайсами, посыпанная солью и перцем."Рыбу и морепродукты нужно есть хотя бы один-два раза в неделю. Не стоит гнаться за дорогой "охлажденкой", — советует она. — Есть замороженные варианты, в которых максимум пользы и никаких красителей — кета, горбуша, зубатка, палтус".Сейчас в Центральном регионе России заканчивается сезон томатов и огурцов, зато в изобилии морковь, свекла, репа, кабачки, тыква, белокочанная капуста. Их можно, например, запечь — это и вкусно, и полезно."Этикетки с пометками "эко", "био", "органик", "без сахара", "для иммунитета" не более чем маркетинг, читайте внимательно состав", — добавляет эксперт. Универсальное правило для упаковок действительно здоровой еды — простота и чтобы каждый ингредиент в отдельности был съедобным.

https://ria.ru/20200328/1569240354.html

https://ria.ru/20200605/1572424121.html

https://ria.ru/20200103/1562566061.html

https://ria.ru/20200703/1573652899.html

https://ria.ru/20200618/1573044477.html

https://ria.ru/20190217/1550907551.html

https://ria.ru/20200818/1575811326.html

https://ria.ru/20200722/1574650766.html

республика хакасия

перу

япония

италия

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна кононенко, канэ танака, еда - туризм, туризм, туристы, софи лорен, республика хакасия, перу, япония, италия, израиль