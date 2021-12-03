Что приготовить на Новый год Тигра: лучшие рецепты простых вкусных блюд

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Составление меню на новогоднюю ночь — дело хлопотное, хоть и приятное. Хозяйки ломают голову, как приготовить что-то оригинальное, если в то же время трудно представить стол без оливье. К тому же еда должна, по возможности, понравиться символу 2022 года — Тигру. Простые рецепты вкусных блюд с фото на Новый год, которые помогут справиться со всеми задачами — в материале РИА Новости.

Новогодний стол

Стол можно назвать центром новогоднего праздника в любой российской семье. Поэтому так важно, чтобы блюда на нем были вкусные, а сервировка радовала глаз.

Наступающий 2022 год согласно китайскому календарю — год Голубого Водяного Тигра. Многие российские семьи учитывают это при подготовке и сервировке праздничного новогоднего стола. Например, исключают блюда и цвета, которые могут "не понравиться" восточному символу года.

Что нельзя готовить на год Тигра

Эксперты по восточному гороскопу говорят, что Тигр любит мясо, поэтому блюда из него предпочтительны на праздничном столе. При этом лучше избегать дичи и приготовить курицу. Также среди блюд должно быть много овощей. Лучше не подавать острые сыры, корейскую кухню, запеченную рыбу. Также приветствуются контрастные блюда со светлыми и темными полосками.

Рецепты

К традиционным для новогоднего стола блюдам можно добавить необычные закуски и салаты, разнообразить меню десертами и натуральными напитками.

Салаты

Классический рецепт салата с тунцом Ингредиенты 350 г консервированный тунец 1 шт. морковь 2 шт. перо зеленого лука 2 шт. стебли сельдерея 5 г горчица 3 ст. л. майонез 1 шт. лимон 1 шт. яблоко по вкусу соль по вкусу перец черный молотый Приготовление 1 Подготовить необходимые ингредиенты — вымыть морковь, яблоко и зелень. 2 Мелко нарезать сельдерей и лук. 3 Яблоко порезать мелкими кубиками. 4 Натереть очищенную морковь на терке. 5 Смешать ингредиенты в миске и добавить к ним размятый вилкой тунец без сока/масла. 6 Сбрызнуть смесь лимоном, затем поперчить и посолить по вкусу. 7 Добавить майонез и горчицу. 8 Перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут. 9 Салат с тунцом можно подавать к столу.

Салат "Гранатовый браслет" с копченой курицей Ингредиенты 1 шт. гранат 200 г курица копченая 2 шт. картофель 2 шт. морковь 2 шт. свекла 1 шт. лук репчатый 2 шт. яйца 2 ст. л. масло растительное по вкусу майонез по вкусу перец по вкусу соль Приготовление 1 Овощи и яйца отварить вкрутую и очистить. 2 Мелкими кусочками нарезать копченую курицу. 3 Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. 4 Овощи натереть на крупной терке. 5 Вареные яйца мелко порубить. 6 Гранат очистить и разобрать на зернышки. 7 Когда все готово, необходимо собрать салат. Один из вариантов: сначала выложить картофель, посолить и поперчить его, смазать майонезом. Затем выложить жареный лук и немного майонеза, копченую курицу и майонез, морковь и майонез, вареные яйца и немного майонеза, свеклу с соусом. Сверху выложить зерна граната.

Закуски

Кальмар, фаршированный крабовыми палочками Ингредиенты 2 шт. кальмар 100 г крабовые палочки 60 г сыр твердый 1 шт. зубчик чеснока 1 ст. л. сметана или майонез по вкусу зелень (петрушка) Приготовление 1 Подготовить все продукты для приготовления фаршированного кальмара. 2 Сыр натереть на терке. 3 Крабовые палочки нарезать кубиками. 4 Поместить в чашу блендера нарезанные крабовые палочки, тертый сыр, очищенный зубчик чеснока. 5 Измельчить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. 6 Добавить сметану или майонез и перемешать все еще раз ложкой. 7 В кастрюле вскипятить 1 литр воды, добавить щепотку соли. Отварить кальмара в кипящей воде 1-2 минуты. Очистить тушку от пленки и удалить хитиновую пластину, которая находится внутри. 8 Полностью остудить кальмара. 9 Наполнить тушку кальмара приготовленной начинкой. 10 Положить фаршированного кальмара в холодильник минимум на 30 минут, можно и дольше, на 1-2 часа. 11 Перед подачей к столу нарезать фаршированного кальмара кольцами и выложить на блюдо. 12 Подать блюдо к столу.

Запеченный картофель, начиненный сыром фета Ингредиенты 3 шт. картофель среднего размера 120 г сыр фета 3 ст. л. сыр твердый, натертый на терке 1-2 шт. лук зеленый 2 шт. тимьян свежий (ветка) 1 шт. чеснок (зубчик) по вкусу перец черный молотый Приготовление 1 Подготовить необходимые ингредиенты. 2 Картофель хорошо вымыть и отварить на малом огне до мягкости. Воду слить, картофель обсушить бумажными полотенцами. 3 Разрезать отварной картофель продольно пополам. Чайной ложкой выбрать часть мякоти. 4 Сыр фета размять вилкой с 2 ст. ложками тертого твердого сыра (1 ст. ложку тертого сыра отложить). 5 Смешать сыр с мелко нарезанным зеленым луком, листиками тимьяна и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчить. Соль в зависимости от своих предпочтений можно не добавлять. 6 К сырной массе добавить картофельную мякоть. 7 Хорошо все размять. 8 Половинки картофеля наполнить сырной массой, выложить фаршированный картофель в форму для запекания. 9 Поставить картофель с сыром в разогретую духовку и запекать при температуре 200 градусов 15 минут. За пару минут до окончания запекания посыпать фаршированный картофель оставшимся тертым сыром. 10 Подавать запеченный картофель с сыром сразу же, в горячем виде.

Горячее

Куриная грудка с соусом из зеленого лука Ингредиенты 1 шт. куриная грудка без кожи и костей 1 ст. л. оливковое масло 40 г сливочное масло 1 ст. л. мука хлебопекарная 0,06 л куриный бульон 2 ст. л. измельченный зеленый лук по вкусу порошок перца чили Приготовление 1 Отбить куриную грудку до толщины около 1,5 см, посолить и поперчить по вкусу. 2 Обжарить грудку в разогретом оливковом масле на среднем огне до появления корочки (по 5 минут на каждую сторону). 3 Переложить грудку на подогретую тарелку и неплотно прикрыть фольгой. 4 Растопить сливочное масло в сковороде и добавить в него муку, постоянно помешивая, в течение 2 минут. 5 Залить бульоном, дождаться, когда он загустеет (1-2 минуты). 6 Добавить в бульон порошок чили и зеленый лук. 7 Выложить обратно в сковороду куриную грудку и обжаривать 1-2 минуты. 8 Чтобы соус был более жидким, можно добавить больше бульона.

Запеченная курица с брокколи и цветной капустой Ингредиенты 300 г куриное филе 300 г цветная капуста 200 г брокколи 200 г сыр твердый 200 г молоко 100 г сметана 0,5 ст. л. соль по вкусу специи Приготовление 1 Подготовить форму для запекания и включить разогреваться духовку до 180 градусов. Для блюда подойдет свежая или замороженная капуста. 2 Куриное филе промыть под проточной холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Нарезать курицу небольшими кубиками и выложить в форму. 3 Брокколи разделить на соцветия и выложить к курице. Цветную капусту разобрать на соцветия, опустить в кипящую воду на 2-3 минуты и выложить в форму для запекания. 4 В глубокой посуде смешать сметану, молоко, соль и специи. Сыр натереть на терке и добавить в молочно-сметанную смесь, перемешать. 5 Равномерно залить соусом и распределите сыр по всей поверхности овощей. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку на 30-40 минут или до румяной корочки. 6 Можно подавать к столу.

Десерты

Тирамису Ингредиенты 500 г маскарпоне 6 шт. яйцо 5 ст. л. сахарная пудра по вкусу какао-порошок (для посыпки) 0,3 л кофе эспрессо 0,05 л ликер амаретто, бренди или коньяк 300 г печенье савоярди Приготовление 1 Взбить белки в очень крепкую пену. Для большей крепости пены желательно в конце взбивания добавить немного сахарной пудры. От плотности взбитых белков будет зависеть, растечется ли крем. 2 Желтки растереть добела с сахарной пудрой. 3 Добавить к этой смеси маскарпоне и хорошо перемешать. 4 Белки по ложкам добавлять в крем и осторожно перемешивать. 5 Холодный эспрессо смешать с алкоголем. Каждое быстро печенье окунуть в смесь и положить в форму. 6 На савоярди выложить половину крема. 7 Сверху положить второй слой печенья, пропитанных кофе. 8 Поставить тирамису на 5–6 часов в холодильник. За это время крем загустеет. Перед подачей посыпать какао-порошком. Десерт готов.

Чизкейк без выпечки с бананом Ингредиенты 300 г бананы спелые 0,1 л вода 10 г желатин 0,15 л йогурт натуральный несладкий 100 г масло сливочное 200 г печенье песочное 50 г сахар 400 г творог жирный Приготовление 1 Подготовить все продукты. 2 Песочное печенье измельчить скалкой или блендером. Влить в крошки растопленное сливочное масло, перемешать. 3 Уложить масляную крошку в форму, утрамбовать. Поставить форму в холодильник, пока готовится начинка. 4 Желатин залить водой и оставить набухать. 5 В блендере измельчить бананы, йогурт, сахар и творог. 6 Желатин нагреть немного на водяной бане до полного растворения. Добавить к начинке, перемешать. 7 Залить начинку в форму и поставить блюдо в холодильник минимум на три часа. 8 Освободите аккуратно от формы, украсьте свежей мятой и нарезанными бананами, ягодами.

Напитки

Безалкогольный глинтвейн Ингредиенты 750 г виноградный сок 100 г вода 2 ст. л. цедра апельсина 2 ст. л. лимонная цедра по вкусу яблоко 2 ст. л. изюм 5 г корица 2,5 г гвоздика по вкусу кардамон по вкусу имбирь Приготовление 1 Влить в кастрюлю виноградный сок, добавить воду и засыпать все остальные ингредиенты. Перемешать. 2 Поставить кастрюлю на слабый огонь, не доводя до кипения. 3 Дать глинтвейну настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.

Домашний лимонад Ингредиенты 2 шт. лимон 200 г сахар 0,75 л вода 6 шт. кубики льда Приготовление 1 Хорошо вымыть лимоны. 2 Разрезать на дольки и положить в блендер. 3 Добавить сахар, холодную воду и лед. 4 Перемешивать 1 минуту. 5 Процедить через мелкое сито. 6 Украсить дольками лимона.

Самые популярные блюда

По данным опросов ВЦИОМ , новогодний стол у россиян не обходится без салата оливье, мандаринов и селедки под шубой. Причем фавориты не менялись более десяти лет. Следующие по популярности — холодец и икра. По-прежнему многие готовят прославленную в "Иронии судьбы" заливную рыбу, из более современных закусок — салаты "Греческий" и "Цезарь", подают креветки и оливки.