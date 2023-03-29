Киноа: что это за крупа и как ее готовить, польза и возможный вред

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупа киноа – продукт с уникальным комплексом витаминов и нутриентов. Как выбирать и готовить злаковую культуру, ее калорийность и полезные свойства, возможный вред, способы приготовления – в материале РИА Новости.

Крупа киноа

Киноа (кинва, квиноа) – злаковая культура семейства амарантовых, произрастает на горных склонах с достаточно суровым климатом. Семена округлые, мелкие, схожи с кукурузой и кускусом. Известно свыше 120 сортов растения: разновидности с белыми, оранжевыми, желтыми, красными и черными семенами. Это одна из самых популярных зерновых культур в мире, которая входит в число полезных продуктов для здоровья.

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Состав и калорийность

Киноа –ценный продукт для тех, кто придерживается диетического питания. По сравнению с большинством аналогичных культур в зернах киноа в большом количестве присутствуют клетчатка, калий магний, цинк и аминокислоты. Кроме того, киноа не содержит глютена , что делает его идеальным продуктом для людей, страдающих целиакией . Это популярный продукт в рационе вегетарианцев.

В 100 г приготовленной крупы содержатся:

143 ккал;

143 ккал; 5 г белка;

5 г белка; 2,2 г жира;

2,2 г жира; 26,3 г углеводов.

Суточная доза для взрослого человека составляет 100-120 г готовой каши. А вот знакомство со злаком лучше начинать маленькими порциями – по 2-3 ложки. Ежедневно есть киноа и придерживаться монодиеты не стоит, лучше чередовать ее потребление с другими злаками.

Полезные свойства

© iStock.com / Quanthem Крупа киноа © iStock.com / Quanthem Крупа киноа

"Польза киноа заключается в ее уникальном составе. Она содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Рибофлавина, клетчатки, сложных углеводов и фолиевой кислоты в ней больше, чем в других крупах. В составе киноа есть лизин – аминокислота, которая помогает усваиваться кальцию, а значит, она полезна для наших костей и суставов, детского растущего организма. При этом киноа не содержит глютен, не вызывает аллергии и практически полностью усваивается в организме, насыщая его питательными нутриентами", – отмечает Екатерина Новикова, доктор-натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии.

Еще одна особенность киноа в том, что это источник цельного растительного белка. Поэтому ее следует включать в свой рацион людям, которые не едят мясо, детям и беременным женщинам.

Благодаря своему составу и большому количеству пищевых волокон, киноа помогает очистить организм от шлаков и токсинов, снизить уровень "плохого" холестерина и контролировать его.

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А ещё, по словам специалиста, это достаточно жирная крупа (содержание жира – примерно 6% сухого веса). Но этого не стоит пугаться: хотя калорийность киноа в сыром виде – 370 ккал на 100 г, жиры в нем – это полезные Омега 3 кислоты, которые крайне важны для здоровья.

Возможный вред и противопоказания

Александра Новикова, основатель проекта How to Eat, предупреждает о возможном вреде крупы. "Во-первых, хоть и редко, но все же встречаются личная непереносимость продукта и аллергическая реакция. Во-вторых, киноа содержит сапонины – вещества, которые могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и нарушение пищеварения. Также следует учитывать, что в состав продукта входит фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению некоторых минералов. Поэтому киноа не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта", – говорит специалист.

Екатерина Новикова предупреждает, что при всей своей пользе киноа может навредить здоровью людей, которые страдают подагрой и почечной недостаточностью, из-за высокого содержания белка в крупе. Следует минимизировать ее потребление при проблемах с ЖКТ, при панкреатите и холецистите. Не рекомендовано давать ее детям до двух-трех лет.

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Как приготовить крупу киноа

Готовить продукт достаточно просто. В зависимости от вида киноа необходимо промыть зерна водой перед приготовлением, чтобы избавиться от сложных органических соединений –сапонинов, которые придают крупе горький привкус. Чтобы избежать этого, сначала следует ошпарить крупу кипятком в кастрюле, слить, а затем залить теплой водой (в пропорциях 1:2), добавить немного соли, довести до кипения и варить, периодически помешивая около 15 минут. Готовая крупа должна немного хрустеть. Можно не доводить продукт до готовности, а оставить на час томиться на минимальной температуре.

Киноа можно употреблять как гарнир к рыбе или мясу, добавить в нее свежие или тушеные овощи. Крупа используется и как ингредиент различных салатов, супов, выпечки. Чтобы завтрак из киноа получился максимально полезным, в тарелку следует добавить кусочки фруктов или ягоды, изюм, мёд, джем. Но есть и более необычные способы ее применения. Екатерина Новикова предлагает две ложки киноа добавить во фруктовые или овощные смузи для оригинальной текстуры. Также, киноа может легко заменить рис в фарше для печеных перцев и помидоров, при этом блюдо станет более полезным и менее калорийным.

Простые рецепты

О способах приготовления этой крупы и простых рецептах салата с киноа рассказал Дмитрий Волочаев, кулинарный эксперт, бренд-шеф ресторана "Мясо и вино" (г. Геленджик ).

"Промыть одну чашку киноа и залить двумя чашками воды. Добавить щепотку соли и дать закипеть. Затем уменьшить огонь и готовить на медленном огне, закрыв крышкой на 15-20 минут, пока вода не впитается и крупа не станет мягкой и пушистой. Подавать как гарнир к главному блюду, например, к курице, креветкам или овощам, приправленным соевым соусом и имбирем", – советует эксперт.

© iStock.com / deymos Мужчина промывает крупу киноа © iStock.com / deymos Мужчина промывает крупу киноа

Салат с киноа, авокадо, огурцом и лимоном Ингредиенты 100 г киноа 1 шт. авокадо 1 шт. огурец 1 шт. лук-шалот 1 шт. лимон по вкусу свежая зелень (укроп, петрушка, базилик) по вкусу соль и перец по вкусу по вкусу оливковое масло и горчичный соус (для заправки) Приготовление 1. Промыть киноа в холодной воде и отварить в подсоленной воде до готовности. 2. Оставить крупу остывать, затем переложить ее в большую миску. 3. Порезать авокадо и огурец на кубики, мелко нарезать лук-шалот и добавить все это в миску с киноа. 4. Выдавить лимон и смешать его с оливковым маслом и горчичным соусом. 5. Заправить салат получившимся соусом и посолить, поперчить по вкусу. © iStock.com / nensuria Молодой человек готовит салат с овощами и киноа © iStock.com / nensuria 6. Добавить свежую зелень и аккуратно перемешать салат.

Салат с киноа, кинзой, манго и лаймом Ингредиенты 100 г киноа 1 шт. манго 1 шт. красный лук 1 шт. перец чили или красный перец по вкусу свежая кинза по вкусу соль и перец по вкусу оливковое масло и сок лайма Приготовление 1. Промыть киноа в холодной воде и отварить в подсоленной воде до готовности. 2. Оставить киноа остывать, затем переложить его в большую миску. 3. Порезать манго на кубики, мелко нарезать красный лук и перец чили. 4. Добавить манго, лук и перец в миску с киноа. 5. Выдавить лайм и смешать его с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. 6. Порезать свежую кинзу и добавить ее в миску с салатом. 7. Заправить салат получившимся соусом и аккуратно перемешать. © iStock.com / Mariha-kitchen Салат с киноа, манго и авокадо © iStock.com / Mariha-kitchen

Применение

Широко известно применение киноа в целях похудения. Кроме того, крупа используется в косметологических целях – для изготовления масок и скрабов.

В косметологии

Екатерина Новикова поясняет, что киноа полезна не только для работы внутренних органов, но и для кожи. Ее шелуху можно встретить в составе многих натуральных косметических средств, например, в скрабах. А благодаря витаминам группы B, которые содержатся в киноа, она может помочь в борьбе с пигментными пятнами, морщинами, с акне и воспалением на коже. Поэтому на основе киноа можно делать маски для лица, даже в домашних условиях. Для этого эксперт советует взять 2 ст. ложки киноа варить в 250 мл молока до загустения. Остудить и нанести на кожу лица на 20-30 минут. Смыть тёплой водой.

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Изготовить можно и маску для роста и укрепления волос. Для этого измельчить небольшое количество крупы в кофемолке. Переложить эту массу в миску и залить теплым оливковым маслом. Перемешать до кашеобразного состояния и равномерно распределить по волосам – от корней и по всей длине. Выдержать маску около 30 минут, затем тщательно промыть волосы с шампунем.

Для похудения

© iStock.com / a-lesa Киноа © iStock.com / a-lesa Киноа

Александра Новикова рассказала, что в крупе содержится большое количество марганца – он улучшает обмен веществ и усвоение клетчатки, влияющей на здоровье кишечника. Киноа дает чувство насыщения на долгий временной период, что позволяет избежать переедания и контролировать потребление калорий.

"Крупа обладает отличными питательными свойствами, но при этом не является такой калорийной как другие, например,кус-кус. А высокий уровень магния (в 100 г 58% дневной нормы) помогает уменьшить чувство голода", – дополняет Екатерина Новикова. По словам эксперта, полезные свойства крупы не ограничиваются лишь контролем веса. Благодаря высокому содержанию витамина Е и железа киноа способствует снижению риска заболеваний сердца и повышает гемоглобин.

Как выбрать и хранить

© iStock.com / Sonja Rachbauer Киноа в стеклянной банке © iStock.com / Sonja Rachbauer Киноа в стеклянной банке

Купить зерна киноа можно во многих магазинах экопродуктов и супермаркетах. Основные параметры выбора в магазинах:

чистота крупы (отсутствие примесей);

чистота крупы (отсутствие примесей); герметичность упаковки;

герметичность упаковки; срок годности.