https://ria.ru/20201015/otstavka-1579918599.html

Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств

14 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он возглавлял страну с 2017 года. В Киргизии 5 октября вспыхнули... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:44

2020-10-15T12:44

2020-10-15T12:44

справки

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14 октября 2020 года <a href="https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html" target="_blank">президент Киргизии</a> Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он <a href="https://ria.ru/20171124/1509486756.html" target="_blank">возглавлял страну с 2017 года</a>. В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку. Митингующие также <a href="https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579887429.html" target="_blank">требовали отставки</a> главы государства. 19 августа 2020 года <a href="https://ria.ru/20130815/956541466.html" target="_blank">президент Мали</a> Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший страну с 2013 года, объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы страны Бамако <a href="https://ria.ru/20200819/1575962883.html" target="_blank">начался мятеж</a> и мятежники арестовали его и премьер-министра страны. Мятеж произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. 27 августа стало известно, что захваченный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был <a href="https://ria.ru/20200827/myatezh-1576383713.html" target="_blank">освобожден мятежниками</a>.10 ноября 2019 года <a href="https://ria.ru/20141019/1028989515.html" target="_blank">президент Боливии</a> Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, объявил об отставке на фоне протестов, поводом для которых стали результаты подсчета голосов на выборах президента, и <a href="https://ria.ru/20191110/1560784783.html" target="_blank">призыва вооруженных сил</a> страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности.22 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе, <u><a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37674">занимавший этот пост</a></u> с 31 декабря 1987 года, заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Ситуация в стране обострилась после того, как 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. Однако Мугабе не сделал этого. 21 ноября парламент Зимбабве <u><a href="https://ria.ru/20171122/1509328910.html">принял решение об импичменте</a></u> Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. 10 января 2014 года самопровозглашенный президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодия <u><a href="https://ria.ru/20140110/988595190.html">объявил об отставке</a></u>. Джотодия, представитель мусульманского меньшинства в ЦАР, провозгласил себя президентом в марте 2013 года, несмотря на то, что ранее между властями ЦАР и представителями политической оппозиции было подписано соглашение о перемирии. Тогда боевики группировки "Селека", состоящей преимущественно из мусульман, захватили столицу ЦАР Банги. Свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать из страны. В начале декабря 2013 года в столице ЦАР произошли столкновения между боевиками "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. 18 августа 2008 года президент Пакистана Первез Мушарраф под угрозой импичмента <u><a href="https://ria.ru/20080818/150449412.html">был вынужден уйти в отставку</a></u>. Победившие на выборах в 2008 году Партия пакистанского народа (ППН) и Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) (ПМЛ-Н) в августе договорились о запуске процедуры импичмента президента, возглавившего страну в 1999 году в результате военного переворота. Мушарраф обвинялся в свержении демократически избранной власти, незаконном снятии судей Верховного суда, введении чрезвычайного положения в ноябре 2007 года и других преступлениях. Отставке Мушаррафа предшествовали неформальные переговоры о его судьбе в случае добровольного сложения полномочий президента. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки