Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств
© AP Photo / Baba AhmedУчастники акции протеста в Мали держат плакат с надписью "Беда малийцев. Уступите во имя чести малийцев"
© AP Photo / Baba Ahmed
14 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он возглавлял страну с 2017 года. В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку. Митингующие также требовали отставки главы государства.
19 августа 2020 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший страну с 2013 года, объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы страны Бамако начался мятеж и мятежники арестовали его и премьер-министра страны. Мятеж произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. 27 августа стало известно, что захваченный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был освобожден мятежниками.
10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, объявил об отставке на фоне протестов, поводом для которых стали результаты подсчета голосов на выборах президента, и призыва вооруженных сил страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности.
22 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе, занимавший этот пост с 31 декабря 1987 года, заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Ситуация в стране обострилась после того, как 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. Однако Мугабе не сделал этого. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия.
10 января 2014 года самопровозглашенный президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодия объявил об отставке. Джотодия, представитель мусульманского меньшинства в ЦАР, провозгласил себя президентом в марте 2013 года, несмотря на то, что ранее между властями ЦАР и представителями политической оппозиции было подписано соглашение о перемирии. Тогда боевики группировки "Селека", состоящей преимущественно из мусульман, захватили столицу ЦАР Банги. Свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать из страны. В начале декабря 2013 года в столице ЦАР произошли столкновения между боевиками "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.
18 августа 2008 года президент Пакистана Первез Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку. Победившие на выборах в 2008 году Партия пакистанского народа (ППН) и Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) (ПМЛ-Н) в августе договорились о запуске процедуры импичмента президента, возглавившего страну в 1999 году в результате военного переворота. Мушарраф обвинялся в свержении демократически избранной власти, незаконном снятии судей Верховного суда, введении чрезвычайного положения в ноябре 2007 года и других преступлениях. Отставке Мушаррафа предшествовали неформальные переговоры о его судьбе в случае добровольного сложения полномочий президента.
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