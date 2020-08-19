https://ria.ru/20200819/1575962883.html
Президент Мали объявил об отставке
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:23
2020-08-19T03:30
ибрагим бубакар кейта
африка
бамако
мали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ибрагим бубакар кейта, африка, бамако, мали, в мире
НУАКШОТ, 19 авг — РИА Новости.
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако
. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
"Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.
Ранее местные СМИ сообщали, что мятеж в Мали возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.