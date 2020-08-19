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Президент Мали объявил об отставке
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:30
ибрагим бубакар кейта
африка
бамако
мали
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ибрагим бубакар кейта, африка, бамако, мали, в мире

Президент Мали объявил об отставке

03:23 19.08.2020 (обновлено: 03:30 19.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтолица Мали
Столица Мали
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Столица Мали. Архивное фото
НУАКШОТ, 19 авг — РИА Новости. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
02:24
Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
"Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.
Ранее местные СМИ сообщали, что мятеж в Мали возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.
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Ибрагим Бубакар КейтаАфрикаБамакоМалиВ мире
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