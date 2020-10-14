https://ria.ru/20201014/voennye-1579755476.html

Российские военные проверяют сведения об ударах Азербайджана по Армении

Российские военные участвуют в проверке информации о нанесении Азербайджаном ударов непосредственно по территории Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:33

2020-10-14T13:33

2020-10-14T13:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

одкб

дмитрий песков

сергей шойгу

москва

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Российские военные участвуют в проверке информации о нанесении <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> ударов непосредственно по территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Армянское минобороны заявило в среду, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении."Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами двух сторон. Вы знаете, что у министра (обороны РФ Сергея) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Шойгу</a> были телефонные контакты с его коллегами с обеих сторон. Эта информация проверяется и анализируется", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На просьбу уточнить, будет ли это означать вступление в силу каких-то механизмов <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, если эти сведения подтвердятся, представитель Кремля предложил дождаться результатов: "Давайте дождемся результатов проверки".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

ТВОЯ СОВЕСТЬ Давно пора задействовать ОДКБ и пресечь попытки Армении вести огонь с территории своей страны. 21

Marat Maratov А чего проверять, если Азербайджан официально подтвердил попытавшись объяснить, что якобы предполагал угрозу. 21

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москва

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, одкб, дмитрий песков, сергей шойгу, москва, сша, армения, в мире