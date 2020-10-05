https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209401.html

Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Обстрелы, бомбежки, дым от взрывов и пожаров… В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные боевые действия. Жертв все больше, но призывы к переговорам пока не... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:37

2020-10-05T15:37

2020-10-05T17:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

фото

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Обстрелы, бомбежки, дым от взрывов и пожаров… В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные боевые действия. Жертв все больше, но призывы к переговорам пока не дают результатов. Кадры из пострадавших городов — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, гянджа, фото, фото