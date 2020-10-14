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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201014/pokrov-1579228861.html
"Ужаснулись, едва увидев". Чей праздник Покров — русский или иностранный
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие и ученые считают этот праздник, очень у нас популярный, исконно русским. Однако в последнее... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:00
2020-10-14T08:09
религия и мировоззрение
покров пресвятой богородицы
аналитика - религия и мировоззрение
алексей пичугин
русская православная церковь
покров
киев
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие и ученые считают этот праздник, очень у нас популярный, исконно русским. Однако в последнее время все больше историков говорят о его греческом происхождении. О том, чей Покров, — в материале РИА Новости.Видение в храмеВ отличие от остальных крупных церковных праздников, Покров не связан с первыми веками христианства. Его история довольно запутанная.В конце IX века в Константинополе на всенощном бдении во Влахернском храме — главном реликварии Византии, где хранился Крест Господень и риза Богородицы, — молился святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием. В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел там Богоматерь вместе с Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном Богословом."Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — вот что, согласно преданию, наблюдал святой Андрей.Об увиденном он сказал Епифанию. Тот, подняв взор на небо, подтвердил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь"."Долгое время они смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там", — гласит сказание о празднике.Это предание известно из русской книги "Пролог" ("Синаксарь") XII века. Именно тогда праздник Покрова появился в церковном календаре. Причем, что удивительно, благодаря не духовенству, а светским властям.Главным его идеологом историки называют великого Владимирского князя Андрея Боголюбского. Он настолько почитал Богоматерь, что в честь нее ввел несколько торжеств. До наших дней дошло два: Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 14 августа, и Покров — 14 октября. Оба установили на Руси в 1164 году. Первый в честь победы князя над булгарами в 1164 году. Второй тоже в честь победы... над русскими.Спасение от русовОбщепринятый вариант истории видения Андрея Юродивого гласит, что чудесное событие произошло во время осады Константинополя иноземцами. Какими именно — неизвестно. Само предание о празднике взято из жития святого, где не говорится, о каком веке идет речь.Ряд исследователей на основании анализа "Жития Андрея Юродивого" предположили, что он жил во второй половине IX — начале X столетия. В этот период византийскую столицу пытались захватить как минимум трижды. В 860 году — "племена русов".Под русами имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева. В "Повести временных лет" говорится, что осадой командовали Аскольд и Дир. Однако вскоре они отступили.В греческих хрониках того времени упоминается, что русы ушли из-за "заступничества Пресвятой Богородицы". Горожане во время осады совершали крестные ходы с ее ризой."Ибо как только облачение Девы обошло стены, варвары, отказавшись от осады, снялись с лагеря и мы были искуплены от предстоящего плена и удостоились нежданного спасения… Неожиданным оказалось нашествие врагов — нечаянным явилось и отступление", — писал в конце IX века патриарх Фотий.Согласно хроникам, чудо подтолкнуло Аскольда и Дира принять христианство. И в память о нем, уже в XII столетии, Андрей Боголюбский учредил праздник Покрова. Вот только у греков это событие никак не отмечено в календаре.Две датыВсе богослужебные тексты в честь Покрова, указывают историки, — древнерусские. То же относится и к праздничной иконе — греческих аналогов нет.Это главные аргументы сторонников версии чисто русского происхождения праздника. Православные греки в этот день отмечают совсем другое."В Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю. — Прим. ред.) — день памяти Романа Сладкопевца, автора акафиста Пресвятой Богородице. Праздник Покрова мог быть приурочен к этой дате", — писал в конце XIX века известный церковный историк Григорий Георгиевский.Вместе с тем само слово "покров" в греческом церковном календаре все же фигурирует: 28 октября — праздник "Агиа Скели", "святое покрывало".Как объясняют историки, он связан с "одним из чудес, проявленных от ризы Богоматери во Влахернском храме". В православном календаре Аналог в Русской церкви -- Положение честной ризы Богородицы во Влахерне, случившееся 2 июля 458 года."Один из неизвестных праздников"Но современный греческий православный календарь сохранил далеко не все византийские памятные даты."В Константинополе было много богородичных праздников, которые не дошли до нашего времени. Можно предположить, что среди них был и праздник Покрова. И мы допускаем, что Андрей Боголюбский был как-то связан с византийской столицей — может, он и не посещал ее лично, но знал об этом городе много — в том числе и о праздниках. Да и сам он сильно почитал Богородицу", — говорит РИА Новости историк Алексей Пичугин.К тому же, обращает внимание он, Покров приходился на самый разгар осенней страды. Для Владимиро-Суздальского региона это очень важно, ведь он был преимущественно сельскохозяйственным "и в какой-то период кормил даже Новгород".Вполне вероятно, считают ученые, Андрей Боголюбский посетил Константинополь и оттуда привез новый праздник. Недавние исследования показали, что Покров отмечали еще в первой половине XII века в Киеве — за пару десятилетий до его официального включения в календарь Русской церкви. А в те годы в древнерусской столице как раз и жил будущий великий князь Владимирский.Несмотря на греческое происхождение, в чем все меньше сомнений, Покров довольно быстро прижился на Руси. Неудивительно, что большинство верующих его считают самым русским из православных праздников.
https://ria.ru/20201004/ozero-1578124519.html
Как же люди жили когда верили во множество богов, когда было идолопоклонство? Все эти сказки придуманы людьми, да еще и с расстроенной психикой. Юродивый увидел... Сколько еще будет эта темнота над народом быть? Чем выше уровень образования тем меньше прихожан в церквях. А у нас церквей больше, чем предприятий в стране! А сама церковь живет по принципу государства- есть своя беднота, есть свои олигархи... Во что народ верит?
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С Праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пресвятая Богородице, помилуй и сохрани Русь Православную.
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покров
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покров пресвятой богородицы, аналитика - религия и мировоззрение, алексей пичугин, русская православная церковь, покров, киев

"Ужаснулись, едва увидев". Чей праздник Покров — русский или иностранный

08:00 14.10.2020 (обновлено: 08:09 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкФреска русского иконописца Дионисия "Покров Богоматери"
Фреска русского иконописца Дионисия Покров Богоматери - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие и ученые считают этот праздник, очень у нас популярный, исконно русским. Однако в последнее время все больше историков говорят о его греческом происхождении. О том, чей Покров, — в материале РИА Новости.

Видение в храме

В отличие от остальных крупных церковных праздников, Покров не связан с первыми веками христианства. Его история довольно запутанная.
В конце IX века в Константинополе на всенощном бдении во Влахернском храме — главном реликварии Византии, где хранился Крест Господень и риза Богородицы, — молился святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием. В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел там Богоматерь вместе с Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном Богословом.
"Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — вот что, согласно преданию, наблюдал святой Андрей.
Об увиденном он сказал Епифанию. Тот, подняв взор на небо, подтвердил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКрестный ход "Под покровом Пресвятой Богородицы"
Крестный ход Под покровом Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Крестный ход "Под покровом Пресвятой Богородицы"
"Долгое время они смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там", — гласит сказание о празднике.
Это предание известно из русской книги "Пролог" ("Синаксарь") XII века. Именно тогда праздник Покрова появился в церковном календаре. Причем, что удивительно, благодаря не духовенству, а светским властям.
Главным его идеологом историки называют великого Владимирского князя Андрея Боголюбского. Он настолько почитал Богоматерь, что в честь нее ввел несколько торжеств. До наших дней дошло два: Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 14 августа, и Покров — 14 октября. Оба установили на Руси в 1164 году. Первый в честь победы князя над булгарами в 1164 году. Второй тоже в честь победы... над русскими.

Спасение от русов

Общепринятый вариант истории видения Андрея Юродивого гласит, что чудесное событие произошло во время осады Константинополя иноземцами. Какими именно — неизвестно. Само предание о празднике взято из жития святого, где не говорится, о каком веке идет речь.
Ряд исследователей на основании анализа "Жития Андрея Юродивого" предположили, что он жил во второй половине IX — начале X столетия. В этот период византийскую столицу пытались захватить как минимум трижды. В 860 году — "племена русов".
Под русами имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева. В "Повести временных лет" говорится, что осадой командовали Аскольд и Дир. Однако вскоре они отступили.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦеремония проводов Пояса Пресвятой Богородицы
Церемония проводов Пояса Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Церемония проводов Пояса Пресвятой Богородицы
В греческих хрониках того времени упоминается, что русы ушли из-за "заступничества Пресвятой Богородицы". Горожане во время осады совершали крестные ходы с ее ризой.
"Ибо как только облачение Девы обошло стены, варвары, отказавшись от осады, снялись с лагеря и мы были искуплены от предстоящего плена и удостоились нежданного спасения… Неожиданным оказалось нашествие врагов — нечаянным явилось и отступление", — писал в конце IX века патриарх Фотий.
Согласно хроникам, чудо подтолкнуло Аскольда и Дира принять христианство. И в память о нем, уже в XII столетии, Андрей Боголюбский учредил праздник Покрова. Вот только у греков это событие никак не отмечено в календаре.

Две даты

Все богослужебные тексты в честь Покрова, указывают историки, — древнерусские. То же относится и к праздничной иконе — греческих аналогов нет.
Это главные аргументы сторонников версии чисто русского происхождения праздника. Православные греки в этот день отмечают совсем другое.
"В Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю. — Прим. ред.) — день памяти Романа Сладкопевца, автора акафиста Пресвятой Богородице. Праздник Покрова мог быть приурочен к этой дате", — писал в конце XIX века известный церковный историк Григорий Георгиевский.
© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкЦерковь Покрова на Нерли во Владимирской области
Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области
Вместе с тем само слово "покров" в греческом церковном календаре все же фигурирует: 28 октября — праздник "Агиа Скели", "святое покрывало".
Как объясняют историки, он связан с "одним из чудес, проявленных от ризы Богоматери во Влахернском храме". В православном календаре Аналог в Русской церкви -- Положение честной ризы Богородицы во Влахерне, случившееся 2 июля 458 года.

"Один из неизвестных праздников"

Но современный греческий православный календарь сохранил далеко не все византийские памятные даты.
"В Константинополе было много богородичных праздников, которые не дошли до нашего времени. Можно предположить, что среди них был и праздник Покрова. И мы допускаем, что Андрей Боголюбский был как-то связан с византийской столицей — может, он и не посещал ее лично, но знал об этом городе много — в том числе и о праздниках. Да и сам он сильно почитал Богородицу", — говорит РИА Новости историк Алексей Пичугин.
К тому же, обращает внимание он, Покров приходился на самый разгар осенней страды. Для Владимиро-Суздальского региона это очень важно, ведь он был преимущественно сельскохозяйственным "и в какой-то период кормил даже Новгород".
Вполне вероятно, считают ученые, Андрей Боголюбский посетил Константинополь и оттуда привез новый праздник. Недавние исследования показали, что Покров отмечали еще в первой половине XII века в Киеве — за пару десятилетий до его официального включения в календарь Русской церкви. А в те годы в древнерусской столице как раз и жил будущий великий князь Владимирский.
Несмотря на греческое происхождение, в чем все меньше сомнений, Покров довольно быстро прижился на Руси. Неудивительно, что большинство верующих его считают самым русским из православных праздников.
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Религия и мировоззрениеПокров Пресвятой БогородицыАналитика - Религия и мировоззрениеАлексей ПичугинРусская православная церковьПокровКиев
 
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