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https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579562758.html
В Совфеде заявили, что авторы провокации с Навальным загнали ЕС в тупик
Авторы провокации с "отравлением" Алексея Навального основательно загнали ЕС в тупик, теперь еврочиновники пытаются одновременно говорить о неких санкциях в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:05
2020-10-13T13:06
госпитализация алексея навального
алексей навальный
совет федерации рф
евросоюз
константин косачев
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Авторы провокации с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> основательно загнали ЕС в тупик, теперь еврочиновники пытаются одновременно говорить о неких санкциях в адрес РФ и тут же заявлять о заинтересованности в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в <a href="https://ria.ru/20201013/maas-1579487107.html" target="_blank">интервью РИА Новости</a> заявил, что инцидент с Навальным - это не вопрос двусторонней повестки ФРГ и России, он касается всего международного сообщества. Он выразил мнение, расследовать инцидент должна Россия, и тут же посетовал, что Москва не интересуется расследованием. При том инцидент с Навальным, по его словам, не отменяет заинтересованности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Россией.По его словам, выбирая, где поставить запятую в формуле "казнить нельзя помиловать", в Брюсселе отметились, с одной стороны, некими "санкциями" без какого-либо смыслового содержания, но с другой, "устами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса завили, что случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией"."Теперь будем тем более занимательно следить за тем, как брюссельские бюрократы, на которых европейские политики "с плеча" скинули бремя доказательств и индивидуализации санкций, расставят свои бессмысленные запятые в этом изначально лишённом здравого смысла сценарии", - заключил Косачев.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/navalnyy-1579004624.html
Интересно, санкции еще даже не ввели, а в РФ пригорело практически у всех.
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В России большинство даже не знает, кто такой Навальный, и что его отравили.
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германия
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, германия, в мире

В Совфеде заявили, что авторы провокации с Навальным загнали ЕС в тупик

13:05 13.10.2020 (обновлено: 13:06 13.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @navalny/Social MediaАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @navalny/Social Media
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Авторы провокации с "отравлением" Алексея Навального основательно загнали ЕС в тупик, теперь еврочиновники пытаются одновременно говорить о неких санкциях в адрес РФ и тут же заявлять о заинтересованности в отношениях с Москвой, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что инцидент с Навальным - это не вопрос двусторонней повестки ФРГ и России, он касается всего международного сообщества. Он выразил мнение, расследовать инцидент должна Россия, и тут же посетовал, что Москва не интересуется расследованием. При том инцидент с Навальным, по его словам, не отменяет заинтересованности Германии в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Россией.
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Точка в истории с берлинским пациентом

"Авторы провокации с Навальным, кто бы это ни был, пока достигли только одного - основательно загнали в тупик Евросоюз", - написал Косачев в Facebook.

По его словам, выбирая, где поставить запятую в формуле "казнить нельзя помиловать", в Брюсселе отметились, с одной стороны, некими "санкциями" без какого-либо смыслового содержания, но с другой, "устами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса завили, что случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией".
"Теперь будем тем более занимательно следить за тем, как брюссельские бюрократы, на которых европейские политики "с плеча" скинули бремя доказательств и индивидуализации санкций, расставят свои бессмысленные запятые в этом изначально лишённом здравого смысла сценарии", - заключил Косачев.
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Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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Германия заставит замолчать Алексея Навального
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Российский ученый Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Клиент "чист". Разработчик "Новичка" оценил выводы ОЗХО по Навальному
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСовет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевГерманияВ мире
 
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