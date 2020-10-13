https://ria.ru/20201013/maas-1579487107.html

Хайко Маас: дело Навального не меняет интерес ФРГ к отношениям с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал в интервью РИА Новости, как инцидент с Навальным повлияет на отношения Берлина и Москвы, почему ФРГ считает этот вопрос... РИА Новости, 13.10.2020

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госпитализация алексея навального

алексей навальный

бундестаг германии

германия

интервью

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<em>Глава МИД Германии <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> рассказал в интервью РИА Новости, как инцидент с Навальным повлияет на отношения <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, почему ФРГ считает этот вопрос не двусторонним, а международным, чего германская сторона ждет по этой теме от России. Он также объяснил позицию Берлина по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поделился мнением Европейского союза о том, каким могло бы быть справедливое развитие событий в этой стране, и сообщил, какие уроки воссоединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> актуальны и сегодня.</em><strong>— Некоторые эксперты и политики высказывают мнение, что ситуация <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> стала поворотным пунктом для германо-российских отношений, после которого уже нельзя говорить об особой роли Германии как посредника, "понимающего Кремль", а отношения вступят в эру заморозки. Разделяете ли вы такую оценку? Есть ли необходимость для Германии изменить свою политику в отношении России, или инцидент с Навальным принципиально ее не изменит?</strong>— Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении. Ради этого за прошедшие годы мы предприняли немало усилий: трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с (главой МИД России. — Прим. ред.) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики. Но не секрет, что наши межгосударственные отношения страдают от ряда инцидентов, начиная с хакерской атаки на <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> и до убийства гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Берлине, судебное разбирательство по которому сейчас проходит в Германии. В то время как покушение на Алексея Навального, с нашей точки зрения, не является вопросом двусторонней повестки между Германией и Россией, а касается всего международного сообщества в целом. Мы стали свидетелями отравления человека запрещенным боевым веществом нервно-паралитического действия и поэтому подключили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как независимую международную инстанцию. Факт, что на сегодняшний день пять лабораторий независимо друг от друга подтвердили это, подкрепляет наше требование в адрес России объяснить произошедшее. До сих пор этого не произошло, факты просто не принимаются к сведению (Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления. — Прим. ред.).<strong>— После воссоединения Германии и благодаря той роли, которую сыграл в этом процессе Советский Союз, а затем Россия, нередко речь шла о в некотором роде примирении между двумя странами, двусторонние отношения, в том числе экономическое сотрудничество, активно развивались вплоть до конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Видите ли вы возможность для двух стран вернуться к такому сотрудничеству и при каких условиях это может произойти?</strong>— Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то в Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылками восстановления доверия.<strong>— Есть четкие расхождения в том, как Германия и Россия реагируют на инцидент с Навальным. Берлин призвал Россию прояснить это отравление и обусловил свою совместную с европейскими коллегами реакцию поведением российского правительства. Россия на это заявляет, что российские органы не видят доказательств отравления, и требует совместного расследования с немецкими властями, в том числе передачи доказательств. Есть также основания ожидать, что Россия не примет результатов проверки в ОЗХО. Все это выглядит как тупик для полноценного прояснения произошедшего. Правильно ли понимать дело так, что если Россия не примет выводов ОЗХО, то стоит ожидать более жесткой реакции ЕС? Не опасаетесь ли вы, что такой сценарий в самом деле может привести к периоду заморозки в отношениях или вовсе к эскалации?</strong>— Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы. Все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России. На лечение в Германию Алексей Навальный был доставлен уже по прошествии двух дней после покушения.С нашей точки зрения, речь здесь идет об анализе фактов. Во всяком случае, мы не видим, чтобы российское правительство публично анализировало обстоятельства дела по существу. А обстоятельства его таковы, что на территории России было применено боевое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", что представляет собой серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.Многие члены международного сообщества требуют прояснения обстоятельств. До сих пор Россия мало что предприняла для их прояснения. И если при этом постоянно выдвигаются какие-то новые, отчасти абсурдные теории вплоть до утверждений, что Навальный отравил себя сам, если ставится под сомнение репутация ОЗХО как независимой организации, то все это только усиливает впечатление отсутствия настоящей заинтересованности в прояснении обстоятельств случившегося.<strong>— Ситуация в Белоруссии продолжает оставаться острой темой в отношениях между Россией и ЕС. Германия не признает переизбрание <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, требует от <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> вступить в диалог с оппозицией, чтобы найти решение конфликта. В отношении позиции России возникает ощущение, что Москва рассчитывает на конституционную реформу, однако ее реализация требует определенного времени, и в течение этого отрезка времени Лукашенко будет оставаться президентом Белоруссии, с точки зрения России. Видите ли возможность найти здесь компромисс, например, оперативное проведение конституционной реформы и новых выборов?</strong>— Компромиссное предложение по мирному и инклюзивному диалогу в Белоруссии, разработанное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, членом которой является Россия, все еще лежит на столе. Без влияния извне, но с честными посредническими усилиями, нацеленными на справедливые и свободные выборы. Александр Лукашенко должен признать, что большинство граждан Белоруссии не признает его как президента, чья легитимность подтверждена результатами выборов. В ситуации, когда он путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико. Готовность к мирному диалогу является предпосылкой выхода из этого тупика. Поэтому мы, Европейский союз, требуем, чтобы белорусскому народу был предоставлен справедливый шанс решить свое будущее.<strong>— 1989-1990 годы в Германии были рубежным временем, временем перемен. Спустя 30 лет Германия и весь мир переживают пандемию и изменения во всех сферах жизни. Какие уроки из мирной революции в ГДР и воссоединения Германии, по вашему мнению, сегодня наиболее востребованы?</strong>— Думаю, что таких уроков два. Первый гласит, что история никогда не бывает статичной и что всегда происходят события, на которые мы должны реагировать. Переломные события, которые могут превратиться в шанс построить нечто новое. И мы должны быть открыты для этого.Во-вторых, во времена внезапных перемен доверие между государствами бывает еще важнее, чем оно и так уже бывает обычно. Без готовности достигнуть взаимопонимания, которую проявили такие государственные деятели, как <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Буш</a>, перемены 1989 года легко могли привести не к мирному воссоединению, а к хаосу. В период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Европе нам в результате больших усилий удалось действовать сообща и солидарно, но на глобальном уровне растущее недоверие, например между <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, дополнительно осложнило поиск мощного совместного ответа. Я убежден: вирус мы победим только сообща или не победим вообще.

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577667177.html

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579175735.html

https://ria.ru/20200930/lukashenko-1577985102.html

https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578823335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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