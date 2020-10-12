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https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html
У Америки не хватило денег на вакцину
Соединенные Штаты в лице директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) Уильяма Эванины на выходных обвинили Россию, Китай и Иран в попытках РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:00
2020-10-12T10:59
мнение - авторы
россия
дональд трамп
astrazeneca
оксфордский университет
москва
вашингтон (город)
сша
авторы
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Соединенные Штаты в лице директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) Уильяма Эванины на выходных <a href="https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html" target="_blank">обвинили</a> Россию, Китай и Иран в попытках помешать Америке получить вакцину от COVID-19.Откровения американского контрразведчика появились практически одновременно с <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313959702104023047" target="_blank">заявлением</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, в котором он признал, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в США только после президентских выборов.Однако он объяснил это не коварными интригами внешнеполитических конкурентов, а некими внутриполитическими разногласиями. "Я считаю, что она (вакцина. — Прим. ред.) должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов", — сказал он.В качестве компенсации президент пообещал американцам предоставить — причем бесплатно — те же препараты для лечения COVID-19, что во время болезни принимал он сам. Для США с их абсурдной по меркам развитого мира системой здравоохранения, которая просто не по карману огромному числу граждан, это очень мощная инициатива.Тем не менее последнее заявление Трампа действительно стоит воспринимать как форму компенсации, в том числе в PR-смысле, поскольку тема вакцины и ее появления еще до выборов была важной частью его предвыборной кампании.На разработку препарата Белый дом выделил порядка двенадцати миллиардов долларов, которые были распределены между отечественными и иностранными организациями соответствующего профиля. Например, американская биотехнологическая компания Novavax <a href="https://www.golos-ameriki.ru/a/novavax-vaccine/5493494.html" target="_blank">получила</a> 1,6 миллиарда долларов.Однако основные надежды администрация США — да и не она одна — <a href="https://www.ft.com/content/b053f55b-2a8b-436c-8154-0e93dcdb3c1a" target="_blank">возлагала</a> на разработки, ведущиеся совместно британско-шведской фармакологической компанией <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>. С ними же оказалось связано и самое большое разочарование, поскольку <a href="https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html" target="_blank">возникли</a> серьезные вопросы к безопасности создаваемого препарата.России все эти штатовские фармацевтические перипетии интересны в первую очередь в той степени, в какой они имеют отношение к нашей стране. Как известно, еще с лета США, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> <a href="https://ria.ru/20200719/1574557589.html" target="_blank">обвиняли</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в кибератаках с целью похищения информации о разрабатываемых у них вакцинах. Теперь же, судя по выступлению Эванины, концепция изменилась и на первый план вышел саботаж российских спецслужб для препятствования успеху идущих там работ.И вообще, никакой вакцины у русских, скорее всего, нет — об этом также заявил директор NCSC. Американскую контрразведку с целью сохранения нервных клеток ее руководства, видимо, лучше не ставить в известность, что у России через несколько дней <a href="https://ria.ru/20201009/vaktsina-1578998233.html" target="_blank">будет</a> зарегистрирован уже второй препарат — от центра "Вектор".Однако если смотреть на всю эту историю с глобальной точки зрения, то она даже более поучительна, нежели наблюдаемая привычка <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> перекладывать вину за любые свои провалы на происки Москвы.Победа в мировой вакцинной гонке была важна для Вашингтона не только как часть предвыборной кампании Дональда Трампа, но и как символ непоколебимой гегемонии Соединенных Штатов в мире — подтверждение того, что Америка остается самой развитой, самой технологически и научно продвинутой, обладающей самыми большими возможностями и во всех прочих отношениях самой-самой страной на планете.Финансовый фактор традиционно играл существенную роль в статусе США как глобального лидера. Ну а владение главным печатным станком планеты по сей день является одним из краеугольных камней их главенствующего положения.Чрезвычайно щедрое финансирование, влитое Вашингтоном в разработку вакцины компаниями по всему миру, могло быть и в два, и в три, и даже в десять раз больше. В конце концов, американцы действительно могут себе это позволить.С одной стороны, это впечатляет, а с другой — только подчеркивает масштаб неудачи. Потому что ни 50, ни даже 100 миллиардов долларов в данном случае ничего бы не изменили: некоторые задачи просто не поддаются решению с помощью исключительно денег.Последние годы США регулярно обнаруживают, что начинают отказывать привычные инструменты, обеспечивавшие их мировое доминирование. Выходят из-под контроля внешнеполитические младшие партнеры и международные организации, которые американцы привыкли считать своей вотчиной. Теряют эффективность отработанные технологии работы с неугодными — например, те же цветные революции.И вот теперь очередной звонок, если не сказать набат, напоминающий, что доллар тоже не всесилен.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
https://ria.ru/20200919/ssha-1577458993.html
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
До этого раз в неделю выходила статья на тему скорых похорон доллара, но после выходки с девальвацией рубля некоей либералкой из ЦБ видимо статьи будут уже про похороны самой Америки. Чтоб не мелочиться. Ох уж эти охранители....
175
краха доллара не допустят.. всем миром будут спасать. Вся экономика жестко повязана на него. Америка 70 лет назад провернула грамотный гешефт - подсадив всех на иглу доллара и обеспечила себе этим помощь мира в любой ситуации
62
29
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мнение - авторы, россия, дональд трамп, astrazeneca , оксфордский университет, москва, вашингтон (город), сша, авторы, в мире

У Америки не хватило денег на вакцину

08:00 12.10.2020 (обновлено: 10:59 12.10.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / John Minchillo
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Соединенные Штаты в лице директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) Уильяма Эванины на выходных обвинили Россию, Китай и Иран в попытках помешать Америке получить вакцину от COVID-19.
Откровения американского контрразведчика появились практически одновременно с заявлением Дональда Трампа, в котором он признал, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в США только после президентских выборов.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Коронавирус сам выбрал следующего президента США
Однако он объяснил это не коварными интригами внешнеполитических конкурентов, а некими внутриполитическими разногласиями. "Я считаю, что она (вакцина. — Прим. ред.) должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов", — сказал он.
В качестве компенсации президент пообещал американцам предоставить — причем бесплатно — те же препараты для лечения COVID-19, что во время болезни принимал он сам. Для США с их абсурдной по меркам развитого мира системой здравоохранения, которая просто не по карману огромному числу граждан, это очень мощная инициатива.
Тем не менее последнее заявление Трампа действительно стоит воспринимать как форму компенсации, в том числе в PR-смысле, поскольку тема вакцины и ее появления еще до выборов была важной частью его предвыборной кампании.
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00
Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США
На разработку препарата Белый дом выделил порядка двенадцати миллиардов долларов, которые были распределены между отечественными и иностранными организациями соответствующего профиля. Например, американская биотехнологическая компания Novavax получила 1,6 миллиарда долларов.
Однако основные надежды администрация США — да и не она одна — возлагала на разработки, ведущиеся совместно британско-шведской фармакологической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. С ними же оказалось связано и самое большое разочарование, поскольку возникли серьезные вопросы к безопасности создаваемого препарата.
Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Распространение нового коронавируса
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
России все эти штатовские фармацевтические перипетии интересны в первую очередь в той степени, в какой они имеют отношение к нашей стране. Как известно, еще с лета США, Великобритания и Канада обвиняли Москву в кибератаках с целью похищения информации о разрабатываемых у них вакцинах. Теперь же, судя по выступлению Эванины, концепция изменилась и на первый план вышел саботаж российских спецслужб для препятствования успеху идущих там работ.
И вообще, никакой вакцины у русских, скорее всего, нет — об этом также заявил директор NCSC. Американскую контрразведку с целью сохранения нервных клеток ее руководства, видимо, лучше не ставить в известность, что у России через несколько дней будет зарегистрирован уже второй препарат — от центра "Вектор".
Однако если смотреть на всю эту историю с глобальной точки зрения, то она даже более поучительна, нежели наблюдаемая привычка Вашингтона перекладывать вину за любые свои провалы на происки Москвы.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:26
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Победа в мировой вакцинной гонке была важна для Вашингтона не только как часть предвыборной кампании Дональда Трампа, но и как символ непоколебимой гегемонии Соединенных Штатов в мире — подтверждение того, что Америка остается самой развитой, самой технологически и научно продвинутой, обладающей самыми большими возможностями и во всех прочих отношениях самой-самой страной на планете.
Финансовый фактор традиционно играл существенную роль в статусе США как глобального лидера. Ну а владение главным печатным станком планеты по сей день является одним из краеугольных камней их главенствующего положения.
Чрезвычайно щедрое финансирование, влитое Вашингтоном в разработку вакцины компаниями по всему миру, могло быть и в два, и в три, и даже в десять раз больше. В конце концов, американцы действительно могут себе это позволить.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:45
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
С одной стороны, это впечатляет, а с другой — только подчеркивает масштаб неудачи. Потому что ни 50, ни даже 100 миллиардов долларов в данном случае ничего бы не изменили: некоторые задачи просто не поддаются решению с помощью исключительно денег.
Последние годы США регулярно обнаруживают, что начинают отказывать привычные инструменты, обеспечивавшие их мировое доминирование. Выходят из-под контроля внешнеполитические младшие партнеры и международные организации, которые американцы привыкли считать своей вотчиной. Теряют эффективность отработанные технологии работы с неугодными — например, те же цветные революции.
И вот теперь очередной звонок, если не сказать набат, напоминающий, что доллар тоже не всесилен.
 
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Мнение - АвторыРоссияДональд ТрампAstraZenecaОксфордский университетМоскваВашингтон (город)СШААвторыВ мире
 
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